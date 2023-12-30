Maaşı 14.800 TL altı olan bütün emeklilere müjde verdi! C.tesi ve Pazar 10.00’da IBAN’dan 12.900 TL ek ödeme

FİBABANKA
3.500-7.500 TL arası: 5.250 TL
7.500-10.000 TL arası: 6.750 TL
10.000 TL'den fazla: 7.500 TL
GARANTİ BBVA
3.500 TL'den az: 4.500 TL
3.500-7.500 TL arası: 5.250 TL
7.500-10.000 TL arası: 6.750 TL
10.000 TL'den fazla: 7.500 TL
Kredi kartıyla 500 TL harcamaya 1.000 TL bonus
Mobil bankacılık üzerinden emekli maaş taşıma talimatı verenlere ek bonuslar
ING
3.500-7.500 TL arası: 5.950 TL
7.500-10.000 TL arası: 7.650 TL
10.000 TL'den fazla: 8.500 TL
Emekli maaşını taşıyanlara otomatik fatura talimatı için ek bonuslar
İŞ BANKASI
3.500 TL'den az: 4.500 TL
3.500-7.500 TL arası: 5.250 TL
7.500-10.000 TL arası: 6.750 TL
10.000 TL'den fazla: 7.500 TL
QNB FİNANSBANK
3.500 TL'den az: 4.800 TL
3.500-7.500 TL arası: 5.600 TL
7.500-10.000 TL arası: 7.200 TL
10.000 TL'den fazla: 8.000 TL
Kredi kartıyla harcamaya yıllık 1.200 TL indirim
TEB
3.500 TL'den az: 3.000 TL
3.500-7.500 TL arası: 3.500 TL
7.500-10.000 TL arası: 4.500 TL
10.000 TL'den fazla: 5.000 TL
YAPI KREDİ
3.500-7.500 TL arası: 5.250 TL
7.500-10.000 TL arası: 6.750 TL
10.000 TL'den fazla: 7.500 TL
Ek bonuslar: Fatura talimatları, kredi kartı harcamalarına bonus