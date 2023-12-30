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Maaşı 14.800 TL altı olan bütün emeklilere müjde verdi! C.tesi ve Pazar 10.00’da IBAN'dan 12.900 TL ek ödeme

Emekliler dul ve yetimler için bankalar arasındaki rekabet yıl sonunda yeni bir boyut kazanıyor. Bazı bankalar maaşlarını kendilerine taşıyan müşterilere özel promosyonlar sunarken, bu promosyon miktarları emekli maaşlarına göre değişiklik gösteriyor. Milyonlarca kişi düzenli maaş ödemeleri karşılığında ek avantajlarla birlikte cazip ödemeler alabiliyor. Yıl sonu yaklaşırken bankaların emeklilere yönelik promosyon kampanyalarında da yeni değişimler yaşanıyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 30 Aralık 2023, 08:51 Güncelleme 30 Aralık 2023, 08:51
Maaşı 14.800 TL altı olan bütün emeklilere müjde verdi! C.tesi ve Pazar 10.00’da IBAN’dan 12.900 TL ek ödeme

Ocak ayında maaşlara gelecek yeni zamlar banka kampanyalarını daha da cazip hale getirecek. Yeni maaşlarla birlikte, pek çok kişi bir üst maaş dilimine geçerek daha yüksek promosyonlardan yararlanabilecek. Ayrıca, en düşük emekli aylığı ödemesinin 10 bin liraya yükseltilmesi gündemde, bu da tüm emeklilerin en üst maaş dilimi için belirlenen promosyonlardan yararlanmasını sağlayacak.

AKBANK

Maaşı 3.500-7.500 TL arası: 7.000 TL
7.500-10.000 TL arası: 9.000 TL
10.000 TL'den fazla: 10.000 TL
Kredi kartına tanımlanan 1 fatura ödeme talimatına: 400 TL (En fazla toplamda 2.000 TL chip para)

DENİZBANK

3.500-7.500 TL arası: 3.500 TL
7.500-10.000 TL arası: 4.500 TL
10.000 TL'den fazla: 5.000 TL
Özel kredi fırsatları...

FİBABANKA

3.500-7.500 TL arası: 5.250 TL
7.500-10.000 TL arası: 6.750 TL
10.000 TL'den fazla: 7.500 TL

GARANTİ BBVA

3.500 TL'den az: 4.500 TL
3.500-7.500 TL arası: 5.250 TL
7.500-10.000 TL arası: 6.750 TL
10.000 TL'den fazla: 7.500 TL
Kredi kartıyla 500 TL harcamaya 1.000 TL bonus
Mobil bankacılık üzerinden emekli maaş taşıma talimatı verenlere ek bonuslar

ING

3.500-7.500 TL arası: 5.950 TL
7.500-10.000 TL arası: 7.650 TL
10.000 TL'den fazla: 8.500 TL
Emekli maaşını taşıyanlara otomatik fatura talimatı için ek bonuslar

İŞ BANKASI

3.500 TL'den az: 4.500 TL
3.500-7.500 TL arası: 5.250 TL
7.500-10.000 TL arası: 6.750 TL
10.000 TL'den fazla: 7.500 TL

QNB FİNANSBANK

3.500 TL'den az: 4.800 TL
3.500-7.500 TL arası: 5.600 TL
7.500-10.000 TL arası: 7.200 TL
10.000 TL'den fazla: 8.000 TL
Kredi kartıyla harcamaya yıllık 1.200 TL indirim

TEB

3.500 TL'den az: 3.000 TL
3.500-7.500 TL arası: 3.500 TL
7.500-10.000 TL arası: 4.500 TL
10.000 TL'den fazla: 5.000 TL

YAPI KREDİ

3.500-7.500 TL arası: 5.250 TL
7.500-10.000 TL arası: 6.750 TL
10.000 TL'den fazla: 7.500 TL
Ek bonuslar: Fatura talimatları, kredi kartı harcamalarına bonus

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