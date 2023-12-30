Maaşı 14.800 TL altı olan bütün emeklilere müjde verdi! C.tesi ve Pazar 10.00’da IBAN’dan 12.900 TL ek ödeme

Ocak ayında maaşlara gelecek yeni zamlar banka kampanyalarını daha da cazip hale getirecek. Yeni maaşlarla birlikte, pek çok kişi bir üst maaş dilimine geçerek daha yüksek promosyonlardan yararlanabilecek. Ayrıca, en düşük emekli aylığı ödemesinin 10 bin liraya yükseltilmesi gündemde, bu da tüm emeklilerin en üst maaş dilimi için belirlenen promosyonlardan yararlanmasını sağlayacak.