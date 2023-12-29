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THY'den yeni bir sefer daha! Avustralya'nın Melbourne şehrine tarifeli sefer başlıyor: KAP açıklaması geldi

Türk Hava Yolları (THY), Avustralya'nın Melbourne şehrine tarifeli sefer başlatılmasına karar verildiğini duyurdu. Alınan karara dair detaylar KAP'a bildirildi.

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Giriş Tarihi 29 Aralık 2023, 23:15 Güncelleme 29 Aralık 2023, 23:15
THY’den yeni bir sefer daha! Avustralya’nın Melbourne şehrine tarifeli sefer başlıyor: KAP açıklaması geldi

Türkiye'nin göklerdeki gururu Türk Hava Yolları, dünyayı uçurmaya devam ediyor.



Yapılan önemli anlaşmalarla uçuş ağını ve filosunu artıran THY, Avustralya'nın Victoria eyaletinin başkenti Melbourne seferlerini başlatıyor.



THY'nin Kamuyu Aydınlatma Platformu'nda yer alan açıklamasında, "Ortaklığımız yönetim kurulunca, imkanlar ve pazar koşullarına bağlı olarak Avustralya'nın Melbourne şehrine tarifeli sefer başlatılmasına karar verilmiştir." ifadesi kullanıldı.

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