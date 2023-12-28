Yeni yıla sayılı günler kala gram altında yeni rekor: Kapalıçarşı’da gram altın, çeyrek, yarım tam altın, gremse altın ne kadar oldu? 28 Aralık 2023 altın fiyatları...

Altın Piyasasındaki Değişiklikler
Cumhuriyet Altını'nın fiyatı 13.021,00 TL'den 13.314,00 TL'ye, yarım altın fiyatı 6.481,00 TL'den 6.678,00 TL'ye ve çeyrek altın fiyatı 3.245,00 TL'den 3.339,00 TL'ye yükselmiştir. Bu artışlar, Türkiye'deki altın piyasasındaki güncel durumu ve yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek trendleri göstermektedir.
Kapalı Çarşı'daki Altın Fiyatları
Kapalı Çarşı'da ziynet 2.5'ın fiyatı 32.157,39 TL'den 32.660,46 TL'ye, beşli altının fiyatı 65.118,72 TL'den 66.366,70 TL'ye çıkmıştır. Gremse altının fiyatı 32.157,39 TL'den 32.881,68 TL'ye, Ata Altın'ın fiyatı 13.264,92 TL'den 13.595,12 TL'ye yükselmiştir. Tam altının fiyatı 12.862,96 TL'den 13.112,45 TL'ye çıkmıştır.
Altın Türlerinin Fiyatları
Reşat Altını'nın fiyatı 13.053,47 TL'den 13.346,95 TL'ye, kulplu Reşat Altını'nın fiyatı ise 13.055,69 TL'den 13.349,20 TL'ye yükselmiştir. 22 ayar altının gram fiyatı 1.832,49 TL'den 1.946,22 TL'ye, 18 ayar altının gram fiyatı 1.441,28 TL'den 1.441,43 TL'ye çıkmıştır. 14 ayar altının gram fiyatı 1.068,92 TL'den 1.451,36 TL'ye yükselmiştir, bu da altın piyasasında farklı ayarlardaki altınların fiyatlarındaki değişimi göstermektedir.
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