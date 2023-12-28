Yeni yıla sayılı günler kala gram altında yeni rekor: Kapalıçarşı’da gram altın, çeyrek, yarım tam altın, gremse altın ne kadar oldu? 28 Aralık 2023 altın fiyatları...

Ons Altın Fiyatlarında İvme Ons altın, güne 2078 dolardan başlayarak, gün içinde en düşük 2076 dolar ve en yüksek 2088 dolar seviyelerini görüyor. Şu sıralar ise 2086 dolardan işlem görüyor. Ons altın fiyatlarındaki bu ivme, uluslararası piyasalarda altın yatırımı yapmayı düşünenler için önemli bir gösterge oluşturuyor.

Uluslararası Piyasalarda Altın Fiyatları Uluslararası piyasalarda, komisyonsuz gram altın 1969 liradan alıcı bulurken, gün içinde en yüksek 1974 lira seviyelerine çıkıyor. Bu durum, uluslararası piyasalardaki altın fiyatlarının da rekor seviyelere ulaştığını gösteriyor.

Fiziki Altın Fiyatlarında Tarihi Yükseklik Kapalıçarşı'da fiziki 999 milyem altın, sabah saatlerinde 2043 liraya kadar yükselerek tarihi bir yüksek seviyeye ulaşıyor. Kapalıçarşı'da altının alış fiyatı 2018 lira, satış fiyatı ise 2041 lira olarak işlem görüyor. Bu fiyatlar, fiziki altın yatırımcıları için önemli bir gösterge niteliğinde

Kapalıçarşı'da gram altın, çeyrek, yarım tam altın, gremse altın ne kadar oldu? 28 Aralık 2023 altın fiyatları... Güncel verilere göre, gram altın fiyatları 1.974,35 TL ile 1.974,56 TL arasında değişim gösteriyor ve bu, yatırımcılar için önemli bir gösterge teşkil ediyor. Özellikle, 22 ayar bileziğin fiyatı 1.832,91 TL'den 1.853,87 TL'ye çıkmıştır, bu da altın piyasasındaki hareketliliğin bir göstergesidir.