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Yeni yıla sayılı günler kala gram altında yeni rekor: Kapalıçarşı'da gram altın, çeyrek, yarım tam altın, gremse altın ne kadar oldu? 28 Aralık 2023 altın fiyatları...

Altın fiyatları, piyasadaki gelişmeler ve ABD Merkez Bankası Fed'in faiz politikaları ile birlikte yeni rekorlar kırmaya devam ediyor. Özellikle ABD'nin faiz indirimi yapma ihtimali, altına olan ilgiyi artırıyor ve yatırımcıların dikkatini çekiyor. Gram altın fiyatları, Kapalıçarşı'da 2043 liraya kadar yükselerek dikkat çekici bir seviyeye ulaşıyor. Yılın işlem günlerinin sona ermesine kısa bir süre kala, altın yatırımcılarının iştahı giderek artıyor. Altın fiyatlarındaki bu rekor artış, yatırımcıların ilgisini daha da yoğunlaştırıyor. Bu durum, hem yerel hem de uluslararası piyasalarda altın yatırımı yapmak isteyenler için yeni fırsatlar sunuyor.

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Giriş Tarihi 28 Aralık 2023, 11:04 Güncelleme 28 Aralık 2023, 11:24
Yeni yıla sayılı günler kala gram altında yeni rekor: Kapalıçarşı’da gram altın, çeyrek, yarım tam altın, gremse altın ne kadar oldu? 28 Aralık 2023 altın fiyatları...

Yılın son günlerinde, altına olan talebin artışı dikkat çekiyor. Gram altın, 2043 liraya kadar yükselerek yatırımcıların ve ekonomistlerin dikkatini çekmeye devam ediyor. Bu talep artışında, döviz kurlarındaki volatilite ve ABD Merkez Bankası (Fed) tarafından beklenen faiz indirim kararlarının etkisi büyük.

Döviz Kurlarındaki Volatilite ve Fed'in Faiz İndirimi

Döviz kurlarındaki volatilite ve Fed'in faiz indirimi yapacağına dair artan beklentiler, altın fiyatlarının yükselişinde önemli bir rol oynuyor. Piyasalardaki bu beklentiler, altın fiyatlarının artışına olumlu bir etki yaratıyor ve yatırımcıları altına yönlendiriyor.

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Gram altın 2024 fiyatı belli oldu! Kuyumcuların formülü ortaya çıktı! Kapalıçarşı'da rekor kırıldı! İşte 14-18-22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatı canlı

2024 Yılında Beklenen Faiz İndirimi

2024 yılının ilk yarısından sonra Fed'in faiz indirimine başlayacağına dair beklentiler piyasa tarafından hakimken, altın bu durumu erken fiyatlamaya başlıyor. Bu beklenti, altın fiyatlarının daha da artmasına sebep oluyor ve yatırımcıların altına olan ilgisini artırıyor.

Ons Altın Fiyatlarında İvme

Ons altın, güne 2078 dolardan başlayarak, gün içinde en düşük 2076 dolar ve en yüksek 2088 dolar seviyelerini görüyor. Şu sıralar ise 2086 dolardan işlem görüyor. Ons altın fiyatlarındaki bu ivme, uluslararası piyasalarda altın yatırımı yapmayı düşünenler için önemli bir gösterge oluşturuyor.

Uluslararası Piyasalarda Altın Fiyatları

Uluslararası piyasalarda, komisyonsuz gram altın 1969 liradan alıcı bulurken, gün içinde en yüksek 1974 lira seviyelerine çıkıyor. Bu durum, uluslararası piyasalardaki altın fiyatlarının da rekor seviyelere ulaştığını gösteriyor.

Fiziki Altın Fiyatlarında Tarihi Yükseklik

Kapalıçarşı'da fiziki 999 milyem altın, sabah saatlerinde 2043 liraya kadar yükselerek tarihi bir yüksek seviyeye ulaşıyor. Kapalıçarşı'da altının alış fiyatı 2018 lira, satış fiyatı ise 2041 lira olarak işlem görüyor. Bu fiyatlar, fiziki altın yatırımcıları için önemli bir gösterge niteliğinde

Kapalıçarşı'da gram altın, çeyrek, yarım tam altın, gremse altın ne kadar oldu? 28 Aralık 2023 altın fiyatları...

Güncel verilere göre, gram altın fiyatları 1.974,35 TL ile 1.974,56 TL arasında değişim gösteriyor ve bu, yatırımcılar için önemli bir gösterge teşkil ediyor. Özellikle, 22 ayar bileziğin fiyatı 1.832,91 TL'den 1.853,87 TL'ye çıkmıştır, bu da altın piyasasındaki hareketliliğin bir göstergesidir.

Altın Fiyatlarındaki Artış

Ons altın fiyatları, 2.085,33 USD'den 2.085,58 USD'ye yükselmiş olup, bu artış, uluslararası piyasalardaki altın fiyatlarındaki genel eğilimi yansıtmaktadır. Kilogram başına altın fiyatı, dolar bazında 66.725,00 USD'den 66.735,00 USD'ye, Euro bazında ise 74.407,00 Euro'dan 74.418,00 Euro'ya çıkmıştır. Bu fiyatlar, yatırımcıların altın piyasasındaki trendleri anlamalarına yardımcı olmaktadır.

Altın Piyasasındaki Değişiklikler

Cumhuriyet Altını'nın fiyatı 13.021,00 TL'den 13.314,00 TL'ye, yarım altın fiyatı 6.481,00 TL'den 6.678,00 TL'ye ve çeyrek altın fiyatı 3.245,00 TL'den 3.339,00 TL'ye yükselmiştir. Bu artışlar, Türkiye'deki altın piyasasındaki güncel durumu ve yatırımcıların kararlarını etkileyebilecek trendleri göstermektedir.

Kapalı Çarşı'daki Altın Fiyatları

Kapalı Çarşı'da ziynet 2.5'ın fiyatı 32.157,39 TL'den 32.660,46 TL'ye, beşli altının fiyatı 65.118,72 TL'den 66.366,70 TL'ye çıkmıştır. Gremse altının fiyatı 32.157,39 TL'den 32.881,68 TL'ye, Ata Altın'ın fiyatı 13.264,92 TL'den 13.595,12 TL'ye yükselmiştir. Tam altının fiyatı 12.862,96 TL'den 13.112,45 TL'ye çıkmıştır.

Altın Türlerinin Fiyatları

Reşat Altını'nın fiyatı 13.053,47 TL'den 13.346,95 TL'ye, kulplu Reşat Altını'nın fiyatı ise 13.055,69 TL'den 13.349,20 TL'ye yükselmiştir. 22 ayar altının gram fiyatı 1.832,49 TL'den 1.946,22 TL'ye, 18 ayar altının gram fiyatı 1.441,28 TL'den 1.441,43 TL'ye çıkmıştır. 14 ayar altının gram fiyatı 1.068,92 TL'den 1.451,36 TL'ye yükselmiştir, bu da altın piyasasında farklı ayarlardaki altınların fiyatlarındaki değişimi göstermektedir.

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