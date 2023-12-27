Gram altın 2024 fiyatı belli oldu! Kuyumcuların formülü ortaya çıktı! Kapalıçarşı’da rekor kırıldı! İşte 14-18-22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatı canlı

Altın Fiyatlarındaki Yükseliş Hız Kesmiyor! İşte 27 Aralık Altın Fiyatları

27 Aralık 2023 tarihinde gram altın alış fiyatı 1.988,01 lira olarak kaydedilmişken, satış fiyatı ise 2.015,23 lira olarak belirlenmiş. Altın yatırımcıları için gram altın, genellikle küçük ölçekli yatırımlar ve günlük fiyat hareketlerini takip etmek için tercih edilir.

Çeyrek altın, Türkiye'de oldukça popüler bir yatırım aracıdır ve hem yatırım hem de hediyelik amaçlarla sıkça kullanılır. 27 Aralık 2023 itibarıyla yeni çeyrek altın alış fiyatı 3.247 lira, satış fiyatı ise 3.301 lira olarak belirlenmiş. Eski çeyrek altın fiyatları da alış ve satışta sırasıyla aynı fiyatlarda yer alıyor. Bu, çeyrek altının piyasada istikrarlı bir değere sahip olduğunu gösteriyor.

Yarım altın fiyatlarına baktığımızda, yeni yarım altının alış fiyatı 6.494 lira, satış fiyatı ise 6.602 lira olarak belirlenmiş. Eski yarım altının alış fiyatı 6.484 lira, satış fiyatı ise 6.552 lira olarak kaydedilmiş. Yarım altın, özellikle orta ölçekli yatırımlar ve uzun vadeli birikimler için tercih edilen bir altın türüdür.