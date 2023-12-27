Gram altın 2024 fiyatı belli oldu! Kuyumcuların formülü ortaya çıktı! Kapalıçarşı’da rekor kırıldı! İşte 14-18-22 ayar bilezik ve çeyrek altın fiyatı canlı

Altın Fiyatlarındaki Yükseliş Hız Kesmiyor! İşte 27 Aralık Altın Fiyatları
27 Aralık 2023 tarihinde gram altın alış fiyatı 1.988,01 lira olarak kaydedilmişken, satış fiyatı ise 2.015,23 lira olarak belirlenmiş. Altın yatırımcıları için gram altın, genellikle küçük ölçekli yatırımlar ve günlük fiyat hareketlerini takip etmek için tercih edilir.
Çeyrek altın, Türkiye'de oldukça popüler bir yatırım aracıdır ve hem yatırım hem de hediyelik amaçlarla sıkça kullanılır. 27 Aralık 2023 itibarıyla yeni çeyrek altın alış fiyatı 3.247 lira, satış fiyatı ise 3.301 lira olarak belirlenmiş. Eski çeyrek altın fiyatları da alış ve satışta sırasıyla aynı fiyatlarda yer alıyor. Bu, çeyrek altının piyasada istikrarlı bir değere sahip olduğunu gösteriyor.
Yarım altın fiyatlarına baktığımızda, yeni yarım altının alış fiyatı 6.494 lira, satış fiyatı ise 6.602 lira olarak belirlenmiş. Eski yarım altının alış fiyatı 6.484 lira, satış fiyatı ise 6.552 lira olarak kaydedilmiş. Yarım altın, özellikle orta ölçekli yatırımlar ve uzun vadeli birikimler için tercih edilen bir altın türüdür.
Tam altın, daha büyük ölçekli yatırımlar ve uzun vadeli birikim planları için ideal bir seçenektir. 27 Aralık 2023 itibarıyla yeni tam altın alış fiyatı 12.988 lira, satış fiyatı ise 13.164 lira olarak belirlenmiş. Eski tam altının alış fiyatı 12.954 lira, satış fiyatı ise 13.083 lira olarak kaydedilmiş.
Ata altın, Türkiye'de özellikle koleksiyoncular ve yatırımcılar tarafından tercih edilen özel bir altın türüdür. 27 Aralık 2023 tarihinde yeni Ata altının alış fiyatı 13.337 lira, satış fiyatı ise 13.400 lira olarak belirlenmiş. Eski Ata altının alış fiyatı 13.327 lira, satış fiyatı ise 13.465 lira olarak kaydedilmiş.
Ata beşli altın, daha büyük ölçekli yatırımlar için tercih edilen bir başka altın türüdür. Yeni Ata beşli altının alış fiyatı 66.440 lira, satış fiyatı ise 67.181 lira olarak belirlenmiş. Eski Ata beşli altının alış fiyatı 66.340 lira, satış fiyatı ise 67.185 lira olarak kaydedilmiş.
Not: Altın yatırımcıları için bu dönem, piyasa haberlerini yakından takip etmek ve risk yönetimi stratejilerini gözden geçirmek açısından önemli. Altın, tarihsel olarak güvenli liman olarak görülmekte ve ekonomik belirsizlik dönemlerinde rağbet görmekte. Ancak her yatırım kararı, kişisel finansal durum ve risk toleransı göz önünde bulundurularak alınmalıdır.