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Ocak ayı Aile Destek paraları ne zaman yatacak? Aile sosyal yardım ödemeleri erken mi yatacak? Evde bakım, Engelli maaşı, Dul ve yetim, 65 yaş...

Ocak ayının yaklaşmasıyla birlikte sosyal yardım ödeme tarihleri gündemde sıkça araştırılan konular arasında yer aldı. Yeni yılda asgari ücret, memur ve emekli maaşlarına yapılacak zamdan sosyal yardım ödemeleri de etkilenecek. 2024 yılında evde bakım, Engelli maaşı, Dul ve yetim, 65 yaş aylığı tümü güncellenecek. Peki Sosyal yardım ödemeleri ne kadar, kaç TL olacak? Ocak ayı Aile Destek paraları ne zaman yatacak? Aile sosyal yardım ödemeleri erken mi yatacak?

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Giriş Tarihi 28 Aralık 2023, 10:18 Güncelleme 28 Aralık 2023, 10:29
Ocak ayı Aile Destek paraları ne zaman yatacak? Aile sosyal yardım ödemeleri erken mi yatacak? Evde bakım, Engelli maaşı, Dul ve yetim, 65 yaş...

Ocak ayı Aile Destek paraları ne zaman yatacak? Aile sosyal yardım ödemeleri erken mi yatacak? Yeni dul yetim maaşı, engelli maaşı, 65 yaş aylığı, evde bakım maaşı ne kadar, kaç TL oldu? soruları, vatandaşlar tarafından sorgulanıyor. Yeni yıl yeni zam! Peki kim ne kadar alacak? Ödemeler ne zaman yapılacak? İşte gelişmeler...

OCAK AYI AİLE DESTEK PARALARI NE ZAMAN YATACAK?

Aile Destek ödemeleri son olarak 10 Kasım'da yatmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, hali hazırda uygulanan en kapsamlı sosyal yardım uygulaması olan Türkiye Aile Destek Programı'nda bugüne kadar hanelere toplam 56,3 milyar TL destek sağladıklarını bildirmişti.

Düzenli sosyal yardımlardan yararlanan hanelerin yanı sıra herhangi bir dezavantajı olmaması nedeniyle düzenli sosyal yardım alamayan haneleri de yalnızca gelir kriteri üzerinden Türkiye Aile Destek Programı'na dahil ettiklerini ifade eden Bakan Göktaş, "Sosyal refah paylaşımını önde tutan bakış açısıyla, arz odaklı güçlü sosyal yardım sistemini kararlı ve etkin bir şekilde yürütüyoruz. Büyüyen ve gelişen ülkemizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz" demişti.

Türkiye Aile Destek Programı kapsamında hanelere her ay düzenli destek sağladıklarını kaydeden Bakan Göktaş, "İhtiyaç sahibi hanelerimize yönelik hayata geçirdiğimiz desteğimizle onların yanında olmayı sürdürüyoruz. Bu kapsamda Türkiye Aile Destek Programı ödemelerini bugün itibarıyla hesaplara yatırıyoruz. İhtiyaç sahibi hanelerimize bu ay toplam 4,1 milyar TL ödeme yapacağız" diye konuşmuştu.

Bakan Göktaş, destekten yararlanan hanelere çocuklarının masraflarını karşılayabilmeleri için ilave olarak aylık Çocuk Desteği ile birlikte Elektrik Tüketim Desteği de sağladıklarını bildirmişti.

📌Ancak henüz Aralık ve Ocak ayı ödemelerinin ne zaman yatacağı açıklanmadı.

AİLE DESTEK ÖDEMELERİ NASIL SORGULANIR?

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından hayata geçirilen aile destek ödemeleri her ay vatandaşların hesaplarına yatırılıyor.

Vatandaşlar ödemelerin hesaplarına yatırılıp yatırılmadığını e-Devlet üzerinden kolayca sorgulayabiliyor.

Bunun için e-Devlet sistemi üzerinden, "Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı" "Sosyal Yardım Bilgileri Sorgulama" ekranına T.C kimlik numarası ile giriş yapılması gerekiyor.

👉AİLE DESTEK ÖDEMELERİ SORGULAMA İÇİN TIKLAYIN

SOSYAL YARDIM ÖDEMELERİ NE ZAMAN YATACAK?

Evde bakım maaşı Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından her ayın 15'i ile 31'i arasında hesaplara yatırılıyor.

👉EVDE BAKIM MAAŞI SORGULAMA EKRANI

YAŞLI VE ENGELLİ AYLIĞI NE ZAMAN YATACAK?﻿

Engelli ve yaşlı maaşı/aylığı alan vatandaşlar ödemelerinin doğum yılının son rakamına göre alıyor.

Doğum yılının son rakamı 0 ve 5 olanlar ayın 5'inde 6 olanlar 6'sında, 2 ve 7 olanlar 7'sinde 3 ve 8 olanlar 8'inde 4 ve 9 olanlar ise 9'unda ödemelerini alıyor.

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