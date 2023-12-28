Ocak ayı Aile Destek paraları ne zaman yatacak? Aile sosyal yardım ödemeleri erken mi yatacak? Evde bakım, Engelli maaşı, Dul ve yetim, 65 yaş...

Sosyal yardım paraları ne kadar, kaç TL oldu? 2024 ZAMLI YENİ sosyal yardım ödeme miktarları: Çocuk, öğrenci, anaokulu, ilkokul, ortaokul...

OCAK AYI AİLE DESTEK PARALARI NE ZAMAN YATACAK?

Aile Destek ödemeleri son olarak 10 Kasım'da yatmıştı. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanı Mahinur Özdemir Göktaş, hali hazırda uygulanan en kapsamlı sosyal yardım uygulaması olan Türkiye Aile Destek Programı'nda bugüne kadar hanelere toplam 56,3 milyar TL destek sağladıklarını bildirmişti.

Düzenli sosyal yardımlardan yararlanan hanelerin yanı sıra herhangi bir dezavantajı olmaması nedeniyle düzenli sosyal yardım alamayan haneleri de yalnızca gelir kriteri üzerinden Türkiye Aile Destek Programı'na dahil ettiklerini ifade eden Bakan Göktaş, "Sosyal refah paylaşımını önde tutan bakış açısıyla, arz odaklı güçlü sosyal yardım sistemini kararlı ve etkin bir şekilde yürütüyoruz. Büyüyen ve gelişen ülkemizin refahını vatandaşlarımızla paylaşmaya devam edeceğiz" demişti.