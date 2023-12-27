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ZAMLI YENİ sosyal yardım ödeme miktarları: 2024 Sosyal yardım paraları ne kadar, kaç TL oldu? Çocuk, öğrenci, anaokulu, ilkokul, ortaokul...

Zamlı yeni sosyal yardım ödeme tutarları merak ediliyor. Sosyal yardım paralarıdan yararlanan vatandaşlar ''2024 Sosyal yardım paraları ne kadar, kaç TL oldu?'' sorularına yanıt arıyor. Asgari ücreti Çocuk ve öğrenciler için sosyal yardım programları kapsamında birçok ödeme yapılıyor. Söz konusu ödemelerin yeni yılda ne kadar artacağına dair yeni detaylar geldi. İşte SED, Aile Destek, Doğum yardımı, İşe başlama yardımı, Elektrik tüketim desteği, yaşlı aylığı, engelli aylığı, şartlı eğitim yardımı 2024 yılı zamlı miktarları...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 27 Aralık 2023, 12:20 Güncelleme 27 Aralık 2023, 12:20
ZAMLI YENİ sosyal yardım ödeme miktarları: 2024 Sosyal yardım paraları ne kadar, kaç TL oldu? Çocuk, öğrenci, anaokulu, ilkokul, ortaokul...

2024 Sosyal yardım paraları ne kadar, kaç TL oldu? sorusu Ocak zammının yaklaşmasıyla sıkça araştırılmaya başlandı. Milyonlarca çalışan, emekli ve sosyal yardım alan vatandaşı ilgilendiren 2024 asgari ücret için sıcak rakamlar geldi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun son toplantısında 2024 asgari ücretin ortaya çıkmasıyla sosyal yardım ödemesi alan vatandaşlar da sevinecek. Yeni yılda geçerli olacak asgari ücretle birlikte sosyal yardımlar da artacak. Peki SED, Aile Destek, Doğum yardımı, İşe başlama yardımı, Elektrik tüketim desteği, yaşlı aylığı, engelli aylığı, şartlı eğitim yardımı ne kadar, kaç TL olacak? İşte detaylar...

ZAMLI YENİ SOSYAL YARDIM PARALARI NE KADAR, KAÇ TL OLDU?

Öncelikle 2024 yılı zamlı sosyal yardım ödemelerinin henüz açıklanmadığını belirtelim. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 3. toplantısıyla sosyal yardım ödemelerinin 2024 yılında ne kadar, kaç TL olacağı belli olacak. Net rakam netleştiğinde 2024 yılı yeni SED, Aile Destek, Doğum yardımı, İşe başlama yardımı, Elektrik tüketim desteği, yaşlı aylığı, engelli aylığı, şartlı eğitim yardımı ödeme tutarları ortaya çıkacak. Gelişmeler oldukça haberimizde yer verilecektir.

2023 YILINDA GEÇERL OLAN SOSYAL YARDIM TUTARLARI VE BAŞVURU DETAYLARI İÇİN TIKLAYINIZ

2024 ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU MU?

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Prof. Dr. Vedat Işıkhan, Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş, TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, Türkiye İşveren Sendikaları Konfederasyonu (TİSK) Yönetim Kurulu Başkanı Özgür Burak Akkol'un bulunduğu komisyon 2 toplantıyı geride bırakırken henüz bir rakam telaffuz edilmedi.

KÜLLİYE'DE ASGARİ ÜCRET ZİRVESİ

Bu hafta sonuna kadar açıklanması beklenen asgari ücret hakkında flaş bir haber geldi. Ankara'yı hareketlendiren habere göre Asgari Ücret Tespit Komisyonu, bugün Başkan Erdoğan'ı ziyaret edecek. Görüşmenin saat 16.30 sularında yapılması bekleniyor.

KULİSLERDE KONUŞULAN RAKAM NE?

Konuyla ilgili açıklama yapan Takvim gazetesi Ekonomi Müdürü Faruk Erdem kulislerde konuşulan rakamın yüzde 45 ile 16 bin 500 olduğunu söyledi. Erdem, Başkan Erdoğan'ın da mutlaka bir rakam değişikliğine gideceğini ve 2024 asgari ücretin 17 bin 103'e kadar çıkacağını söyledi.

İşte Erdem'in o açıklaması:

"Muhtemelen rakamlar konuşuldu. Gelen bilgiler de var benim aldığım bilgilere göre yüzde 45'lik bir artışla 16.500 civarında bir net rakam ortaya çıktı diye biliyorum. Ama suna Sayın Cumhurbaşkanının bir dokunuşu olursa da 17.103 TL olan yüzde 50'lik artış bugün açıklanabilir.

Zaten şöyle bir formül de masada. İşçiye, emekliye ve memura eşit zam yani yüzde 50'lik zam formülü. Baktığın zaman asgari ücrette de en önemli referans enflasyon oluyor. 6 aylık enflasyon beklentimiz yüzde 38 civarında dolayısıyla bunun üzerinde bir artış olacağını zaten her taraf ifade etmişti. 16.500 TL ile 17.103 TL arasında bir rakam bekliyorum"

GEÇ SAAT DE OLSA AÇIKLANACAK

A Haber canlı yayınına katılan A Haber muhabiri Rüya Akkuş da şu ifadeleri kullandı:

"Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın mesai bugün oldukça yoğun. Bizler bugün Kabine toplantısının gerçekleşmesini bekliyorduk. Ancak o toplantı iptal edildi ve aday mesaisi üzerine geniş kapsamlı çalışması bekleniyordu. Ancak bir son dakika bilgisi bizlere ulaştı. Asgari ücret konusunda sıcak bir gelişme yaşandı Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın işçi iş veren ve Çalışma Bakanı Vedat Işıkhan ile bir araya geleceği belirtildi.

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