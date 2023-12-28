Kiralık konutta emsal karar: İhtiyaç yoksa tahliye yok | Turizm amaçlı kiralamada yeni dönem: 1 Ocak’ta başlıyor

BAŞKA EVİ DE OLUNCA "Mülk sahibinin başka evleri de var, neden o kiracının oturduğu evi özellikle boşaltmak istiyor? Bu genelde ev sahiplerinin kiracıyı evden çıkarmak için başka birisinin üzerine evi satıp kolay bir yola başvurdukları usul diyebiliriz.

Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete 'de yayımlandı.

Ancak artık mahkemeler de buna kanmıyor. Gerçekten ihtiyacın olup olmadığını ispatlamak gerekiyor. Bunu gerçekçi ve samimi bulmadığı için mahkeme kiralanan taşınmazın ihtiyaç sebebiyle tahliye davasını reddetti. Ev sahibi 'çocukların okulu yakın, işim yakın' dese de bunların hiçbiri inandırıcı delil olarak kabul edilmedi."

Konutların tek seferde 100 gün veya 100 günden daha kısa süreyle turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği yönetmelik, 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek.

Yönetmelikte, konutların yerli veya yabancı kişilere tek seferde 100 gün veya 100 günden daha kısa süreyle turizm amaçlı kiralanması, izin belgesi başvurularında uygulanacak işlemler, konutların nitelikleri, izin belgesi sahiplerinin uymak zorunda oldukları hükümler ve kullanıcı ile izin belgesi sahibinin karşılıklı hak ve yükümlülüklerine ilişkin hükümler yer aldı.

Buna göre, izin belgesine ilişkin tüm başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak.

İzin belgesi için başvurularda, kiraya veren gerçek kişi ise Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya nüfus cüzdanı fotokopisi, yabancı uyruklu ise pasaport fotokopisi ile yabancı kimlik numarası veya vergi kimlik numarası ibrazı zorunlu olacak.

Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişiler vergi kimlik numarasıyla ticaret sicil numarası veya MERSİS numarası, ticaret siciline kayıtlı olmayan tüzel kişiler ise vergi kimlik numarasını gösterecek.