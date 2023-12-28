Kiralık konutta emsal karar: İhtiyaç yoksa tahliye yok | Turizm amaçlı kiralamada yeni dönem: 1 Ocak’ta başlıyor

'Daha yüksek bedelle kiraya veririm' düşüncesiyle evlerini boşaltmak isteyen mülk sahipleri türlü yollara başvururken, yargıdan da kiracıyı koruyan kararlar geliyor. Son karar da 10 yıldır oturduğu ev satılınca çıkması istenen kiracı için alındı.
'Daha yüksek bedelle kiraya veririm' düşüncesiyle evlerini boşaltmak isteyen mülk sahipleri türlü yollara başvururken, yargıdan da kiracıyı koruyan kararlar geliyor. Son karar da 10 yıldır oturduğu ev satılınca çıkması istenen kiracı için alındı.
ÖNCE İHTAR, SONRA DAVA
Dava konusu olayda, evin yeni sahibi, eski kiracıyı çıkarmak için noter üzerinden ihtarname çekti, "6 ay içinde evi boşalt" dedi. Kiracı belirtilen sürede evden çıkmazken, mülk sahibi ihtiyaç sebebiyle tahliye talepli dava açtı.
Başka evleri de olan mülk sahibi, "Çocukların okulu ve işim daha yakın" dedi. Ancak mahkeme, ihtiyacı gerçekçi bulmayarak tahliye davasını reddetti. Kiracıyı temsil eden Avukat Gizem Gonce, davaya ilişkin şu bilgileri verdi:
BAŞKA EVİ DE OLUNCA
"Mülk sahibinin başka evleri de var, neden o kiracının oturduğu evi özellikle boşaltmak istiyor? Bu genelde ev sahiplerinin kiracıyı evden çıkarmak için başka birisinin üzerine evi satıp kolay bir yola başvurdukları usul diyebiliriz.
Ancak artık mahkemeler de buna kanmıyor. Gerçekten ihtiyacın olup olmadığını ispatlamak gerekiyor. Bunu gerçekçi ve samimi bulmadığı için mahkeme kiralanan taşınmazın ihtiyaç sebebiyle tahliye davasını reddetti. Ev sahibi 'çocukların okulu yakın, işim yakın' dese de bunların hiçbiri inandırıcı delil olarak kabul edilmedi."
KONUTLARIN TURİZM AMAÇLI KİRALANMASINA İLİŞKİN YÖNETMELİK RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Kültür ve Turizm Bakanlığınca hazırlanan Konutların Turizm Amaçlı Kiralanması Faaliyetlerinin Düzenlenmesine İlişkin Yönetmelik, Resmi Gazete'de yayımlandı.
Konutların tek seferde 100 gün veya 100 günden daha kısa süreyle turizm amaçlı kiralanmasına ilişkin usul ve esasların belirlendiği yönetmelik, 1 Ocak 2024'te yürürlüğe girecek.
Yönetmelikte, konutların yerli veya yabancı kişilere tek seferde 100 gün veya 100 günden daha kısa süreyle turizm amaçlı kiralanması, izin belgesi başvurularında uygulanacak işlemler, konutların nitelikleri, izin belgesi sahiplerinin uymak zorunda oldukları hükümler ve kullanıcı ile izin belgesi sahibinin karşılıklı hak ve yükümlülüklerine ilişkin hükümler yer aldı.
Buna göre, izin belgesine ilişkin tüm başvurular e-Devlet üzerinden yapılacak.
İzin belgesi için başvurularda, kiraya veren gerçek kişi ise Türkiye Cumhuriyeti kimlik kartı veya nüfus cüzdanı fotokopisi, yabancı uyruklu ise pasaport fotokopisi ile yabancı kimlik numarası veya vergi kimlik numarası ibrazı zorunlu olacak.
Ticaret siciline kayıtlı tüzel kişiler vergi kimlik numarasıyla ticaret sicil numarası veya MERSİS numarası, ticaret siciline kayıtlı olmayan tüzel kişiler ise vergi kimlik numarasını gösterecek.
İzin belgesinde, belge sahibinin adı veya ticaret unvanı, konutun adresi, izin belgesi tarihiyle konutun bulunduğu ilin plaka koduyla başlayan belge numarası ve konutta konaklayabilecek azami kişi sayısı bilgileri yer alacak.
Bakanlıkça hazırlanacak, "turizm amaçlı konut" ibaresinin ve konutun bakanlığın denetimine tabi olduğuna dair bilginin yer aldığı soğuk damgayla işaretli plaket, turizm amaçlı kiralama yapılan konutun girişine asılacak.
KRİTERLERE AYKIRILIK DURUMUNDA PARA CEZASI UYGULANACAK
İzin belgesi için başvurulan konutların, bazı nitelikleri taşıması gerekiyor.
Bu nitelikler arasında en az bir yatak, tuvalet-banyo, yaşam alanıyla mutfak, kişi başı bir yastık, yastık kılıfı, çarşaf, iklim koşullarına göre pike veya yorgan, banyoda kişi başı yüz ve banyo havlusu, soğuk ve sıcak su, duman dedektörü, kapı arkalarında kaçış merdiveninin yerini gösteren kroki, konutta kullanılan tefriş, dekorasyon, donanım ve cihazların standartlara uygun, temiz, bakımlı ve çalışır durumda olması gibi hususlar yer alıyor.
Ayrıca, her yatak odası iki kişilik olacak şekilde hesaplanacak, yatak odası sayıları haricinde en fazla iki kişilik kapasite ilave edilecek.
Bu şartları sağlayan oda sayısı daha fazla olsa dahi, aynı konutta konaklayabilecek kişi sayısı, üç yaşından küçük çocuklar hariç en fazla 12 kişi olacak.
Konutun bu koşullara aykırı olarak kiralanması durumunda, izin belgesi sahibi hakkında idari para cezası uygulanacak.
İzin belgesi sahibi, asgari olarak, her kullanıcı değişiminde konutun temizlik ve bakımını düzenli olarak yapmak/yaptırmak, haşere ile düzenli olarak mücadele etmek ve buna ilişkin kayıtları muhafaza etmek zorunda olacak.
Site veya bina yönetimi tarafından alınan kurallar, yazılı olarak veya çevrim içi ortamda kullanıcılara bildirilecek.