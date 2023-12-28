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Ekonomik güven endeksi aralıkta aylık bazda yüzde 1,1 artarak 96,4 oldu

Son dakika haberi! Ekonomik güven endeksi, aralıkta aylık bazda yüzde 1,1 artarak 96,4 değerini aldı. Tüketici güven endeksi de aralıkta aylık bazda yüzde 2,6 artışla 77,4'e çıktı.

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Giriş Tarihi 28 Aralık 2023, 10:39 Güncelleme 28 Aralık 2023, 10:39
Ekonomik güven endeksi aralıkta aylık bazda yüzde 1,1 artarak 96,4 oldu

Ekonomik güven endeksi, aralıkta aylık bazda yüzde 1,1 artarak 96,4 değerini aldı.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), aralık ayına ilişkin ekonomik güven endeksi verilerini açıkladı.

Buna göre, endeks kasımda 95,3 iken aralıkta yüzde 1,1 artarak 96,4 oldu.

Tüketici güven endeksi de aralıkta aylık bazda yüzde 2,6 artışla 77,4'e çıktı.

Aynı dönemde reel kesim güven endeksi ise yüzde 0,5 azalarak 103,4'e geriledi.

Hizmet sektörü güven endeksi yüzde 1,2 yükselerek 112,3 oldu.

Perakende ticaret sektörü güven endeksi yüzde 4,5 artarak 116,8, inşaat sektörü güven endeksi ise yüzde 3,3 azalarak 88 değerini aldı.

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