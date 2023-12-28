Gram ve çeyrek altın fiyatları 3 gün sonra net bu kadar olacak! Altın fiyatları piyasayı karıştıracak! Altın yükselecek mi, düşecek mi?

Altın Fiyatlarında Tarihi Yükseliş Gram altın fiyatı Kapalıçarşı'da 2049 liraya ulaşarak tarihi bir rekor kırdı. Bu yükseliş, ons altının güçlenen trendinden kaynaklanıyor. Yatırımcılar ve piyasa uzmanları, altın fiyatlarının bu yükseliş trendini devam ettirip ettirmeyeceğini merak ediyor.

İslam Memiş'ten Altın Yorumları İslam Memiş, altın fiyatlarındaki rekor artış sonrası önemli yorumlarda bulundu. Memiş, "Ons altın yeni bir rekor tazeledi ve 2083 dolara kadar yükseldi. Ancak zaman zaman kar satışlarının olması normal," diyerek, altın fiyatlarının gelecekteki seyrini öngördü. Ayrıca, 2024 yılı için 2350 dolar seviyesine ulaşılmasını beklediğini ifade etti.

2024 Yılı Altın Beklentisi Memiş'e göre, 2024 yılında gram altın fiyatlarında ciddi bir artış bekleniyor. Yılın ilk çeyreğinde 2250 TL, ortasında 2500 TL ve yıl sonuna doğru 2700 TL ile 3000 TL arasında bir fiyat seviyesi öngörülüyor. Bu beklentiler, altının uzun vadeli bir yatırım aracı olarak değerinin artacağını gösteriyor.

Gram Altın Yatırımcısına Yüksek Getiri 2023 yılında gram altın, yatırımcısına yüzde 80 gibi yüksek bir getiri sağladı. Uzmanlar, altın yatırımcılarının uzun vadede bu yatırımdan kazançlı çıkacağını belirtiyorlar. Yeni yılda, 2700 TL'nin üzerine çıkılması durumunda, 3000 TL seviyesinin yeni normal olacağı düşünülüyor. 28 Aralık Altın Fiyatları Son Durum Gram Altın Alış: 1.972,84 TL

Gram Altın Satış: 1.973,15 TL

Çeyrek Altın Alış: 3.251,00 TL

Çeyrek Altın Satış: 3.353,00 TL

Yarım Altın Alış: 6.492,00 TL

Yarım Altın Satış: 6.706,00 TL

Tam Altın Alış: 13.044,00 TL

Tam Altın Satış: 13.372,00 TL

Cumhuriyet Altını Alış: 13.320,00 TL

Cumhuriyet Altını Satış: 13.522,00 TL

Altın Fiyatları ve Küresel Ekonomik Etkiler Fed Başkanı Powell'ın "Faiz artırımı artık ana gündemimiz değil" açıklaması ve enflasyonun gerilemesiyle doların güç kaybetmesi, altın fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Bu durum, altın fiyatlarının gelecekteki seyrini etkileyecek önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Türkiye'de altın fiyatlarındaki bu rekor artış ve uzman yorumları, yatırımcılar için önemli bir gösterge oluşturuyor. 2024 yılı için yapılan beklentiler, altın yatırımlarının gelecekte de popülerliğini koruyacağını gösteriyor. Yatırımcılar için altın, enflasyona karşı koruma sağlayan ve yüksek getiri potansiyeli olan bir yatırım aracı olmaya devam edecek. NOT: Haberimiz bir yatırım tavsiyesi değildir