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Gram ve çeyrek altın fiyatları 3 gün sonra net bu kadar olacak! Altın fiyatları piyasayı karıştıracak! Altın yükselecek mi, düşecek mi?

Türkiye'de altın fiyatları, küresel piyasalarda yaşanan gelişmeler ve Fed faiz indirimi beklentileri nedeniyle rekor seviyelere ulaştı. Özellikle gram altın fiyatı, ons altın tarafından bulduğu destekle yeni rekorlar kırdı. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş'in yorumları ve piyasalardaki son durumu sizler için inceledik.

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Giriş Tarihi 28 Aralık 2023, 12:30 Güncelleme 28 Aralık 2023, 12:30
Gram ve çeyrek altın fiyatları 3 gün sonra net bu kadar olacak! Altın fiyatları piyasayı karıştıracak! Altın yükselecek mi, düşecek mi?

Piyasalardan gelen son haberlere göre, altın fiyatları rekor seviyelere ulaştı. Sabah saatlerinde yapılan son değerlendirmeler, altın fiyatlarının önemli bir yükselişe geçtiğini gösteriyor. Bu yükseliş, özellikle gram, çeyrek ve yarım altın fiyatlarında belirgin bir artışa neden oldu. İşte altın piyasasındaki son gelişmeler ve güncel fiyatlar:

Gram altın, sabah saatlerindeki piyasa hareketleriyle birlikte rekor bir yükseliş yaşadı. Yatırımcılar ve piyasa takipçileri için gram altın, her zaman önemli bir gösterge olmuştur. Bu yükseliş, hem yerel hem de küresel ekonomik faktörlerin bir sonucu olarak değerlendiriliyor.

Yeni yıla sayılı günler kala gram altında yeni rekor: Kapalıçarşıda gram altın, çeyrek, yarım tam altın, gremse altın ne kadar oldu? 28 Aralık 2023 altın fiyatları...Yeni yıla sayılı günler kala gram altında yeni rekor: Kapalıçarşıda gram altın, çeyrek, yarım tam altın, gremse altın ne kadar oldu? 28 Aralık 2023 altın fiyatları...
Yeni yıla sayılı günler kala gram altında yeni rekor: Kapalıçarşı'da gram altın, çeyrek, yarım tam altın, gremse altın ne kadar oldu? 28 Aralık 2023 altın fiyatları...

Altın fiyatlarındaki bu rekor artış, çeşitli faktörlerin bir araya gelmesiyle gerçekleşiyor. Küresel ekonomik belirsizlikler, merkez bankalarının politikaları ve piyasa dinamikleri altın fiyatlarını etkileyen başlıca unsurlar arasında. Yatırımcılar ve ekonomi uzmanları, altın piyasasındaki bu hareketliliği yakından takip ediyor.

Altın Fiyatlarında Tarihi Yükseliş

Gram altın fiyatı Kapalıçarşı'da 2049 liraya ulaşarak tarihi bir rekor kırdı. Bu yükseliş, ons altının güçlenen trendinden kaynaklanıyor. Yatırımcılar ve piyasa uzmanları, altın fiyatlarının bu yükseliş trendini devam ettirip ettirmeyeceğini merak ediyor.

İslam Memiş'ten Altın Yorumları

İslam Memiş, altın fiyatlarındaki rekor artış sonrası önemli yorumlarda bulundu. Memiş, "Ons altın yeni bir rekor tazeledi ve 2083 dolara kadar yükseldi. Ancak zaman zaman kar satışlarının olması normal," diyerek, altın fiyatlarının gelecekteki seyrini öngördü. Ayrıca, 2024 yılı için 2350 dolar seviyesine ulaşılmasını beklediğini ifade etti.

2024 Yılı Altın Beklentisi

Memiş'e göre, 2024 yılında gram altın fiyatlarında ciddi bir artış bekleniyor. Yılın ilk çeyreğinde 2250 TL, ortasında 2500 TL ve yıl sonuna doğru 2700 TL ile 3000 TL arasında bir fiyat seviyesi öngörülüyor. Bu beklentiler, altının uzun vadeli bir yatırım aracı olarak değerinin artacağını gösteriyor.

Gram Altın Yatırımcısına Yüksek Getiri

2023 yılında gram altın, yatırımcısına yüzde 80 gibi yüksek bir getiri sağladı. Uzmanlar, altın yatırımcılarının uzun vadede bu yatırımdan kazançlı çıkacağını belirtiyorlar. Yeni yılda, 2700 TL'nin üzerine çıkılması durumunda, 3000 TL seviyesinin yeni normal olacağı düşünülüyor.

28 Aralık Altın Fiyatları Son Durum

  • Gram Altın Alış: 1.972,84 TL
  • Gram Altın Satış: 1.973,15 TL
  • Çeyrek Altın Alış: 3.251,00 TL
  • Çeyrek Altın Satış: 3.353,00 TL
  • Yarım Altın Alış: 6.492,00 TL
  • Yarım Altın Satış: 6.706,00 TL
  • Tam Altın Alış: 13.044,00 TL
  • Tam Altın Satış: 13.372,00 TL
  • Cumhuriyet Altını Alış: 13.320,00 TL
  • Cumhuriyet Altını Satış: 13.522,00 TL

Altın Fiyatları ve Küresel Ekonomik Etkiler

Fed Başkanı Powell'ın "Faiz artırımı artık ana gündemimiz değil" açıklaması ve enflasyonun gerilemesiyle doların güç kaybetmesi, altın fiyatlarının yükselmesine neden oldu. Bu durum, altın fiyatlarının gelecekteki seyrini etkileyecek önemli bir gelişme olarak değerlendiriliyor. Türkiye'de altın fiyatlarındaki bu rekor artış ve uzman yorumları, yatırımcılar için önemli bir gösterge oluşturuyor. 2024 yılı için yapılan beklentiler, altın yatırımlarının gelecekte de popülerliğini koruyacağını gösteriyor. Yatırımcılar için altın, enflasyona karşı koruma sağlayan ve yüksek getiri potansiyeli olan bir yatırım aracı olmaya devam edecek.

NOT: Haberimiz bir yatırım tavsiyesi değildir

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