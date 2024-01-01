1 Ocak 2024 altın fiyatları: Kapalıçarşı’da 14-18-22 ayar bilezik, gram altın, çeyrek, yarım tam altın, gremse altın kaç TL oldu?

Bu dönemde altın, güvenli liman özelliğiyle dikkat çekiyor ve yatırımcılar için cazip bir seçenek olmaya devam ediyor. 1 Ocak 2024 tarihi itibarıyla, gram, çeyrek, yarım, tam ve Ata altın fiyatları yüksek seviyelerde seyrediyor. Altın fiyatlarının artışı, ekonomik belirsizlikler ve küresel piyasalardaki dalgalanmalarla birlikte değerlendirildiğinde, yatırımcıların altına olan ilgisini daha da artırıyor. Geleneksel olarak güvenli bir yatırım aracı olarak kabul edilen altın, ekonomik istikrarsızlık dönemlerinde sıklıkla yatırımcıların tercih ettiği bir değer haline geliyor. Bu durum, altının finansal piyasalardaki gücünü ve önemini vurguluyor.
Döviz Kurlarındaki Volatilite ve Fed'in Faiz İndirimi
Döviz kurlarındaki volatilite ve Fed'in faiz indirimi yapacağına dair artan beklentiler, altın fiyatlarının yükselişinde önemli bir rol oynuyor. Piyasalardaki bu beklentiler, altın fiyatlarının artışına olumlu bir etki yaratıyor ve yatırımcıları altına yönlendiriyor.
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2024 Yılında Beklenen Faiz İndirimi
2024 yılının ilk yarısından sonra Fed'in faiz indirimine başlayacağına dair beklentiler piyasa tarafından hakimken, altın bu durumu erken fiyatlamaya başlıyor. Bu beklenti, altın fiyatlarının daha da artmasına sebep oluyor ve yatırımcıların altına olan ilgisini artırıyor.