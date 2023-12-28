ORAN HESAPLAMA FORMÜLÜ! Asgari ücret zammıyla maaş yüzdesi hesaplama nasıl yapılır 2024? Yüzde zam hesaplama yöntemleri

Türkiye'de 2024 yılında açıklanan yeni asgari ücretle birlikte, çalışanlar maaşlarını belirlemek ve zam oranlarını hesaplamak için yüzde hesaplama ekranlarına yoğun ilgi gösteriyor. Yapılan zam oranının ardından, maaşını öğrenmek isteyenler belirtilen formül üzerinden hesaplarını çıkarmaya başladı. Yüzde hesaplama, bugünün en çok araştırılan konu başlıkları arasında önemli bir yer edinmiş durumda.

YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU! 2024 Ocak ayı itibarıyla asgari ücret net 17.002 TL olarak belirlendi. Yeni rakamı açıklayan Bakan Işıkhan, bu rakamın 700 TL'sinin devlet desteği olduğunu da işverene duyurdu. Yeni rakamla birlikte işsizlik maaşı, kıdem tazminatı tavanı, stajyer maaşları gibi birçok kalemde değişiklik yaşanıyor. Yüzde 49 artışla net 17 bin 2 TL olan maaş brüt olarak 20 bin 2 TL olacak. İşveren maliyeti ise 23 bin 532 TL olarak hesaplandı.