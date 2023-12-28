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ORAN HESAPLAMA FORMÜLÜ! Asgari ücret zammıyla maaş yüzdesi hesaplama nasıl yapılır 2024? Yüzde zam hesaplama yöntemleri

Türkiye'de 2024 yılı için belirlenen yeni asgari ücret, çalışanlar arasında heyecan ve merakla beklenen bir konu haline geldi. Yapılan açıklamaya göre asgari ücrette yüzde 49 oranında bir artış gerçekleşti. Bu gelişme, çalışanların "ne kadar maaş alacağım" sorusunu gündeme getirdi ve yüzde zam hesaplama robotları hızla popülerlik kazanmaya başladı.

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Giriş Tarihi 28 Aralık 2023, 13:26 Güncelleme 28 Aralık 2023, 13:58
ORAN HESAPLAMA FORMÜLÜ! Asgari ücret zammıyla maaş yüzdesi hesaplama nasıl yapılır 2024? Yüzde zam hesaplama yöntemleri

Türkiye'de 2024 yılında açıklanan yeni asgari ücretle birlikte, çalışanlar maaşlarını belirlemek ve zam oranlarını hesaplamak için yüzde hesaplama ekranlarına yoğun ilgi gösteriyor. Yapılan zam oranının ardından, maaşını öğrenmek isteyenler belirtilen formül üzerinden hesaplarını çıkarmaya başladı. Yüzde hesaplama, bugünün en çok araştırılan konu başlıkları arasında önemli bir yer edinmiş durumda.

YENİ ASGARİ ÜCRET BELLİ OLDU!

2024 Ocak ayı itibarıyla asgari ücret net 17.002 TL olarak belirlendi. Yeni rakamı açıklayan Bakan Işıkhan, bu rakamın 700 TL'sinin devlet desteği olduğunu da işverene duyurdu.

Yeni rakamla birlikte işsizlik maaşı, kıdem tazminatı tavanı, stajyer maaşları gibi birçok kalemde değişiklik yaşanıyor.

Yüzde 49 artışla net 17 bin 2 TL olan maaş brüt olarak 20 bin 2 TL olacak. İşveren maliyeti ise 23 bin 532 TL olarak hesaplandı.

YÜZDE NASIL HESAPLANIR?

Yüzde hesaplama belirlemiş sabit bir miktarın bir kısmının ortaya çıkarılması işlemidir. Bu işlemin yapılabilmesi için birtakım formüller kullanılır. Örnek vermek gerekir ise A sayısının %10'u alınacak ise A sayısının ilk olarak 10 ile çarpılması sonra da 100 sayısına bölünmesi işlemi yapılır.

YÜZDE HESAPLAMA FORMÜLÜ

Yüzde hesaplama konusunda formül son derece basittir. Bu formül belirtilen sabit bir sayının yüzdesi istenilen yüzde miktarı ile çarpılarak 100 sayısına bölünmesidir. Basit olarak yapılabilmesi için kısa formüllerden de yararlanılabilir.

ÖRNEK: 500 SAYISININ %50'Sİ KAÇTIR?

Görüldüğü üzere 500 sayısının %50 miktarını hesaplayabilmek için, 500 sayısını 50 ile çarpmak ve daha sonra 100'e bölmek gerekmektedir.

500 x 50 = 25.000

25.000/100: 250

Yukarıdaki işlemi yapmak suretiyle herhangi bir sayının yüzde hesaplaması kolaylıkla ortaya çıkabilir.

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