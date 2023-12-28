Sigaraya zam var mı, gelecek mi? En ucuz ve en pahalı sigara ne kadar, kaç TL olacak? 28 Aralık güncel sigara fiyatları

Son dakika haberine göre; 2024 yılından itibaren sigaradan alınan vergi oranı yüzde 63'ten yüzde 57'ye düşürülürken, maktu vergi 1,14 liradan 4,80 liraya çıkarılacak. Peki Sigaraya zam var mı, gelecek mi? En ucuz ve en pahalı sigara ne kadar, kaç TL olacak?
SİGARA ZAMMINDA SON DURUM: VERGİ ORANLARI DEĞİŞTİ
Yeni yıldan itibaren sigaradan alınan vergi oranı yüzde 63'ten yüzde 57'ye düşecek. Sigaranın maktu vergi tutarı ise 1,1403 liradan 4,8058 liraya yükselecek.
Sigaranın asgari maktu vergi tutarı da 1,1114 liradan 1,4249 liraya yükselecek.
RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI
Resmi Gazete'de yayınlanan 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda yer alan bazı mallara uygulanan özel tüketim vergisi oranları, asgari maktu ve maktu vergi tutarlarının yeniden belirlenmesi ile bu mallarda 2024 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmaması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4760 sayılı Kanunun mezkür maddesi gereğince karar verildi.