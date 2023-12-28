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Sigaraya zam var mı, gelecek mi? En ucuz ve en pahalı sigara ne kadar, kaç TL olacak? 28 Aralık güncel sigara fiyatları

Güncel sigara fiyatları gündemde sıkça araştırılırken, ''Sigaraya zam var mı, gelecek mi? Yeni yılda en ucuz ve en pahalı sigara fiyatları ne kadar, kaç TL olacak?'' şeklindeki sorular da merak edilen konular arasında yer alıyor. İşte 28 Aralık güncel sigara fiyatları ve sigara zammı hakkında gelişmeler...

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Giriş Tarihi 28 Aralık 2023, 11:32 Güncelleme 28 Aralık 2023, 11:32
Sigaraya zam var mı, gelecek mi? En ucuz ve en pahalı sigara ne kadar, kaç TL olacak? 28 Aralık güncel sigara fiyatları

Son dakika haberine göre; 2024 yılından itibaren sigaradan alınan vergi oranı yüzde 63'ten yüzde 57'ye düşürülürken, maktu vergi 1,14 liradan 4,80 liraya çıkarılacak. Peki Sigaraya zam var mı, gelecek mi? En ucuz ve en pahalı sigara ne kadar, kaç TL olacak?

SİGARA ZAMMINDA SON DURUM: VERGİ ORANLARI DEĞİŞTİ

Yeni yıldan itibaren sigaradan alınan vergi oranı yüzde 63'ten yüzde 57'ye düşecek. Sigaranın maktu vergi tutarı ise 1,1403 liradan 4,8058 liraya yükselecek.

Sigaranın asgari maktu vergi tutarı da 1,1114 liradan 1,4249 liraya yükselecek.

RESMİ GAZETE'DE YAYIMLANDI

Resmi Gazete'de yayınlanan 4760 sayılı Özel Tüketim Vergisi Kanununda yer alan bazı mallara uygulanan özel tüketim vergisi oranları, asgari maktu ve maktu vergi tutarlarının yeniden belirlenmesi ile bu mallarda 2024 yılı Ocak-Haziran dönemi için uygulanmaması hakkındaki ekli Kararın yürürlüğe konulmasına, 4760 sayılı Kanunun mezkür maddesi gereğince karar verildi.

Karara göre, Özel Tüketim Vergisi Kanununda yer alan ve aşağıdaki tabloda isimleri belirtilen malların özel tüketim vergisi oranları ile asgari maktu ve maktu vergi tutarları karşılarında gösterildiği şekilde yeniden belirlendi.

GÜNCEL SİGARA FİYATLARI

Son zamlarla birlikte şu an birçok markadaki en ucuz sigara fiyatı 45 TL, en pahalı sigara fiyatı ise 58 TL'yi buldu.

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