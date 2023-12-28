Sigaraya zam var mı, gelecek mi? En ucuz ve en pahalı sigara ne kadar, kaç TL olacak? 28 Aralık güncel sigara fiyatları

Son dakika haberine göre; 2024 yılından itibaren sigaradan alınan vergi oranı yüzde 63'ten yüzde 57'ye düşürülürken, maktu vergi 1,14 liradan 4,80 liraya çıkarılacak. Peki Sigaraya zam var mı, gelecek mi? En ucuz ve en pahalı sigara ne kadar, kaç TL olacak?