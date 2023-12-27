2024 Engelli maaşı ne kadar oldu? Asgari ücret zammı ile %40-69 arası engelli aylığı kaç TL oldu? 2024 Ocak %70 ve üstü engelli aylığı kaç para?

2024 yılıyla birlikte, Türkiye'de asgari ücret zammı, yaşlılık maaşı, engelli maaşı ve işsizlik maaşı gibi sosyal yardımların miktarlarında artış yaşanacak. Temmuz ayında asgari ücrete %34,04 oranında zam yapılmış olup, önümüzdeki yıl için tek zam vurgusu yapıldı. Bu zam, beraberinde yaşlılık maaşı, engelli maaşı ve işsizlik maaşı gibi ödemeleri de etkileyecek.

2024 ENGELLİ AYLIĞI MAAŞI NE KADAR OLACAK? Asgari ücret 2024 zammı belli olmadığından henüz engelli maaşı belli olmadı. Ancak engelli maaşı zam tahminleri hesaplaması yapıldı. Buna göre %40-69 arası engeli olanlar mevcut olarak 2624 lira ödeme alıyor. %30 zam yapılması durumunda maaşı 3411 liraya, % 35 zam yapılması durumunda 3542 liraya, %40 zam yapılması durumunda 3673 liraya ve %45 zam yapılması durumunda 3804 liraya yükselecek.