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2024 Engelli maaşı ne kadar oldu? Asgari ücret zammı ile %40-69 arası engelli aylığı kaç TL oldu? 2024 Ocak %70 ve üstü engelli aylığı kaç para?

2024 yılına girmemizle birlikte, engelli aylığından yararlanan bireyler, yeni yılda yapılacak olan asgari ücret zammıyla birlikte maaşlarının nasıl değişeceğini merakla bekliyor. Engelli aylıkları, %40-69 arası ve %70 ve üzeri engeli olan bireylere, yaşamlarını sürdürebilmeleri için önemli bir destek sağlıyor. Bu bağlamda, engelli maaşlarıyla ilgili yapılan güncellemeler, engelli bireyler ve aileleri tarafından dikkatle takip ediliyor. Peki, 2024 Engelli aylığı ne kadar oldu? Asgari ücret zammı ile %40-69 arası engelli aylığı kaç TL olacak? 2024 Ocak %70 ve üstü engelli aylığı kaç lira? İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 27 Aralık 2023, 11:58 Güncelleme 27 Aralık 2023, 11:58
2024 Engelli maaşı ne kadar oldu? Asgari ücret zammı ile %40-69 arası engelli aylığı kaç TL oldu? 2024 Ocak %70 ve üstü engelli aylığı kaç para?

2024 yılıyla birlikte, Türkiye'de asgari ücret zammı, yaşlılık maaşı, engelli maaşı ve işsizlik maaşı gibi sosyal yardımların miktarlarında artış yaşanacak. Temmuz ayında asgari ücrete %34,04 oranında zam yapılmış olup, önümüzdeki yıl için tek zam vurgusu yapıldı. Bu zam, beraberinde yaşlılık maaşı, engelli maaşı ve işsizlik maaşı gibi ödemeleri de etkileyecek.

2024 ENGELLİ AYLIĞI MAAŞI NE KADAR OLACAK?

Asgari ücret 2024 zammı belli olmadığından henüz engelli maaşı belli olmadı. Ancak engelli maaşı zam tahminleri hesaplaması yapıldı.

Buna göre %40-69 arası engeli olanlar mevcut olarak 2624 lira ödeme alıyor. %30 zam yapılması durumunda maaşı 3411 liraya, % 35 zam yapılması durumunda 3542 liraya, %40 zam yapılması durumunda 3673 liraya ve %45 zam yapılması durumunda 3804 liraya yükselecek.

Engel oranı %70 ve üzeri olanlar ise mevcut olarak 3813 lira maaş alıyor. Buna göre maaşlara %30 zam yapılması durumunda 4956 liraya, %35 zam yapılması durumunda 5147 liraya, %40 zam yapılması durumunda 5338 liraya ve %45 zam yapılması durumunda maaşı 5528 liraya yükselecek.

Zam oranları asgari ücret zammı kesinleştikten sonra belli olacak. Yukarıda bulunan oranlar tahmini olarak hesaplanmıştır.

ASGARİ ÜCRET ZAMMIYLA NELER DEĞİŞECEK?

Yaşlılık Maaşı

Engelli Maaşı

İşsizlik Maaşı

GSS Primi

Doğum, Askerlik Borçlanması

Stajyer Maaşı

BES Kesintileri

İsteğe Bağlı Sigorta Primi

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