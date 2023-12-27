SON DAKİKA | Yeni asgari ücret resmen belli oldu! %49’luk artış ile asgari ücret 17.002 TL’ye yükseldi

Asgari ücrete reel olarak 3.5 kat artış sağlamış buluyoruz. Devletimiz tüm kurum ve kuruluşları ile işçisinin, işverenin tüm vatandaşların yanında yer almaya devam edecektir. İşvereni ve yatırımcısının el ele verdiği birlik ve beraberlik ruhu içerisinde kararlı adımlarla ilerlemeye devam edecektir."
Türk- İş Başkanı Ergün Atalay ise açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Sayın Bakanım TİSK'in değerli başkanı değerli katılımcılar, aşağı yukarı 2.5 saattir Cumhurbaşkanımızla beraber toplantı yaptık. Bugün ayın 27'si, biz TÜRK-İŞ Olarak bugüne kadar 2 saat evvelsine kadar resmi bir rakam söylemedik.
Komisyonun başında TÜRK-İş Başkan Yardımcımız Ramazan Bey var. Biz arkadaşlarımızla 5 kere beraber olduk. Arkadaşlarımızla beraber bir müzakere yaptık. Başkanlar kurulu müzakerelerini işveren temsilcilerimize, sayın Bakanımıza ilettim.
Asgari ücret 9 milyonu ilgilendiren bir ücret. Önünde 11 milyonu ilgilendiren bir ücret. Çoluk çocuğu topladığınız zaman 30 milyonu ilgilendiren bir ücret. Biz burada her ne kadar TÜRK-İŞ masadaki arkadaşlar 3 tanesi bizim üyemiz olmamasına rağmen asgari ücretli gelsin Komisyonda anlatsın. Arkadaşlarımız enflasyonun durumunu anlatma imkanı buldular. 4'e yakın işveren örgütü var. Bazıları olanı söylüyor bazıları karnından konuşmaya devam ediyorlar. TÜRK-İŞ'in talebi 18 bin liraydı yılda iki kere bu müzakerenin yapılmasıydı."
BAŞKAN ERDOĞAN: HAYIRLI OLSUN
Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılında uygulanacak asgari ücretin hayırlı olmasını diledi.
Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2024 yılında asgari ücret, yüzde 49 artışla net 17 bin 2 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.
ASGARİ ÜCRET NERDEN NEREYE GELDİ?
2002: 164 TL
2003: 226 TL
2004: 303 TL
2005: 350 TL
2006: 380 TL
2007: 403 TL
2008: 481 TL
2009: 523 TL
2010: 546 TL
2011: 629 TL
2012: 701 TL
2013: 773 TL
2014: 846 TL
2015: 949 TL
2016: 1.300 TL
2017: 1.404 TL
2018: 1.603 TL
2019: 2.020 TL
2020: 2.324 TL
2021: 2825 TL
2022 OCAK: 4.253 TL
2022 TEMMUZ: 5.500 TL
2023 OCAK: 8.500 TL
2023 TEMMUZ: 11.402 TL
2024: 17 BİN 2 TL