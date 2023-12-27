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SON DAKİKA | Yeni asgari ücret resmen belli oldu! %49'luk artış ile asgari ücret 17.002 TL'ye yükseldi

Milyonlarca çalışanı yakından ilgilendiren asgari ücrette kara resmen verdi. Bakan Işıkhan, "(Asgari ücret) Yeni miktarla çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeme sözümüzü bir kez daha yerine getirmiş olmanın memnuniyeti içerisindeyiz" diyerek, 2024 yılında alınacak asgari ücretin 17002 TL olduğunu açıklandı. Karar sonrası Başkan Erdoğan, "2024 yılında asgari ücret, %49 artışla net 17.002 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun" dedi.

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Giriş Tarihi 27 Aralık 2023, 11:31 Güncelleme 27 Aralık 2023, 20:23
SON DAKİKA | Yeni asgari ücret resmen belli oldu! %49’luk artış ile asgari ücret 17.002 TL’ye yükseldi

2024 asgari ücretin ne kadar olacağı gerek çalışanlar gerekse işverenler tarafından merak ediliyordu. Merakla beklenen kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan resmen duyurdu. Bakan Işıkhan, "Yüzde 49 artışla yeni asgari ücret 17 bin 2 TL olarak belirlendi" diyerek duyurdu.

Yeni asgari ücret resmen belli oldu!

Bakan Işıkhan şu ifadeleri kullandı:

Bakan Işıkhan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Aziz milletimiz, işçi ve işveren taraflarımızın değerli temsilcileri, saygıdeğer basın mensupları hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz yeni asgari ücret miktarını belirlemek üzere çalışmalarını tamamlamış bulunuyor. Esas manada sosyal koruma ücreti olan asgari ücret ücret politikalarının en alt sınırını temsil etmektedir.

Yeni asgari ücret resmen belli oldu! Bakan Işıkhan açıkladı



Öncelikle bu süreci olumlu hem makul yaklaşımları ile ortak mutabakat zemininde yürüten tüm paydaşlara sayın TÜRK-İŞ Ergün Atalay'a ve TİSK Başkanı Özgür Burak Akkol'a komisyon üyelerimize teşekkür ediyorum.

Komisyon çalışmalarımıza görüş ve tavsiyeleri ile destek olan tüm sendikalarımıza ilgili Bakanlıklarımıza çalışmaları sağlıklı bir şekilde icra edilmesini sağlayan mesai çalışanlarımıza şükranlarımız arz etmek istiyorum.

En büyük teşekkürü hiçbir vatandaşımızı enflasyona ezdirmeme, işçiye işvereni de istihdamı da aynı anda koruma kararlılığımıza liderlik eden Cumhurbaşkanımız Erdoğan'a etmek istiyorum.



Şimdi 2024 yılı için geçerli olacak asgari ücreti paylaşmak istiyorum. Bildiğiniz gibi temmuz ayında net asgari ücret devletimiz tarafından verilen 500 TL asgari ücret destek ile birlikte 11 bin 402 TL olmuştu şimdi 700 TL'si asgari ücret olmak üzere net asgari ücreti 17 bin 2 lira olarak belirlemiş bulunuyoruz. Bu rakamla net asgari ücrete önceki dönemde yüzde 49, önceki yıla göre kümülatif yüzde 100 artış yapılmıştır.



Asgari ücrete reel olarak 3.5 kat artış sağlamış buluyoruz. Devletimiz tüm kurum ve kuruluşları ile işçisinin, işverenin tüm vatandaşların yanında yer almaya devam edecektir. İşvereni ve yatırımcısının el ele verdiği birlik ve beraberlik ruhu içerisinde kararlı adımlarla ilerlemeye devam edecektir."

Türk- İş Başkanı Ergün Atalay ise açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Sayın Bakanım TİSK'in değerli başkanı değerli katılımcılar, aşağı yukarı 2.5 saattir Cumhurbaşkanımızla beraber toplantı yaptık. Bugün ayın 27'si, biz TÜRK-İŞ Olarak bugüne kadar 2 saat evvelsine kadar resmi bir rakam söylemedik.

Komisyonun başında TÜRK-İş Başkan Yardımcımız Ramazan Bey var. Biz arkadaşlarımızla 5 kere beraber olduk. Arkadaşlarımızla beraber bir müzakere yaptık. Başkanlar kurulu müzakerelerini işveren temsilcilerimize, sayın Bakanımıza ilettim.



Asgari ücret 9 milyonu ilgilendiren bir ücret. Önünde 11 milyonu ilgilendiren bir ücret. Çoluk çocuğu topladığınız zaman 30 milyonu ilgilendiren bir ücret. Biz burada her ne kadar TÜRK-İŞ masadaki arkadaşlar 3 tanesi bizim üyemiz olmamasına rağmen asgari ücretli gelsin Komisyonda anlatsın. Arkadaşlarımız enflasyonun durumunu anlatma imkanı buldular. 4'e yakın işveren örgütü var. Bazıları olanı söylüyor bazıları karnından konuşmaya devam ediyorlar. TÜRK-İŞ'in talebi 18 bin liraydı yılda iki kere bu müzakerenin yapılmasıydı."





BAŞKAN ERDOĞAN: HAYIRLI OLSUN

Başkan Recep Tayyip Erdoğan, 2024 yılında uygulanacak asgari ücretin hayırlı olmasını diledi.

Başkan Erdoğan, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşımda, "2024 yılında asgari ücret, yüzde 49 artışla net 17 bin 2 TL olarak uygulanacaktır. Ülkemize ve milletimize hayırlı olsun." ifadelerini kullandı.



ASGARİ ÜCRET NERDEN NEREYE GELDİ?

2002: 164 TL

2003: 226 TL 

2004: 303 TL 

2005: 350 TL 

2006: 380 TL 

2007: 403 TL 

2008: 481 TL

2009: 523 TL 

2010: 546 TL 

2011: 629 TL 

2012: 701 TL 

2013: 773 TL 

2014: 846 TL 

2015: 949 TL 

2016: 1.300 TL 

2017: 1.404 TL

2018: 1.603 TL

2019: 2.020 TL

2020: 2.324 TL

2021: 2825 TL

2022 OCAK: 4.253 TL

2022 TEMMUZ: 5.500 TL

2023 OCAK: 8.500 TL

2023 TEMMUZ: 11.402 TL

2024: 17 BİN 2 TL

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