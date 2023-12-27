SON DAKİKA | Yeni asgari ücret resmen belli oldu! %49’luk artış ile asgari ücret 17.002 TL’ye yükseldi

2024 asgari ücretin ne kadar olacağı gerek çalışanlar gerekse işverenler tarafından merak ediliyordu. Merakla beklenen kararı Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan resmen duyurdu. Bakan Işıkhan, "Yüzde 49 artışla yeni asgari ücret 17 bin 2 TL olarak belirlendi" diyerek duyurdu.

Bakan Işıkhan şu ifadeleri kullandı:



Bakan Işıkhan açıklamasında şu ifadeleri kullandı: "Aziz milletimiz, işçi ve işveren taraflarımızın değerli temsilcileri, saygıdeğer basın mensupları hepinizi sevgi ve saygı ile selamlıyorum. Asgari Ücret Tespit Komisyonumuz yeni asgari ücret miktarını belirlemek üzere çalışmalarını tamamlamış bulunuyor. Esas manada sosyal koruma ücreti olan asgari ücret ücret politikalarının en alt sınırını temsil etmektedir.