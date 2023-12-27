Aile destek ödemelerine zam var mı 2024? Ocak asgari ücret zammıyla AİLE DESTEK ödemeleri ne kadar, kaç TL oldu? Zamlı sosyal yardım parası MİKTARI!

Yeni yılın gelmesiyle birlikte, milyonlarca vatandaş tarafından "2024 yılında Aile Destek Yardımı ödemesi ne kadar olacak?" sorusu gündeme taşındı. Henüz başvuru yapmamış olanlar için E-devlet üzerinden yapılabilecek başvurular da dikkat çekerken, asgari ücret zammının gündemde olmasıyla birlikte aile destek ödemelerinde olası bir zam da merakla bekleniyor. İşte detaylar...

3

2022 yılında başlatılan ve büyük ilgi gören Aile Destek Programı, ihtiyaç sahibi ailelerin yaşamlarını kolaylaştırmak amacıyla 12 ay süreyle destek sağlamıştı. Yapılan son değerlendirmeler sonucunda, bu programın bir yıl daha uzatılması ve 2024 yılına kadar devam etmesi kararlaştırıldı. Bu kapsamda, ihtiyaç sahibi ailelere Temmuz 2023 - Haziran 2024 dönemi arasında da destek verilmesi planlanıyor.