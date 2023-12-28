SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Asgari ücret 2024 net, brüt, saatlik, günlük, haftalık kaç TL, ne kadar oldu? 1 günlük net asgari ücret ne kadar 2024? Tablo tablo hesaplama!

2024 yılı için asgari ücretin belirlenmesi sürecinde, Asgari Ücret Tespit Komisyonu kritik bir toplantı gerçekleştirdi. Bu toplantının ardından, hem brüt hem de net asgari ücretin yeni miktarları kamuoyuna duyuruldu. Çalışanlar, işverenler ve ekonomi uzmanları, 2024 yılında geçerli olacak asgari ücretin brüt, net, saatlik, günlük ve haftalık miktarlarını merak ediyorlar. Ayrıca, 1 günlük net asgari ücretin ne kadar olduğu da büyük bir ilgiyle takip ediliyor. Peki 1 günlük net asgari ücret ne kadar 2024? Tablo tablo hesaplama...

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 28 Aralık 2023, 09:23 Güncelleme 28 Aralık 2023, 09:23
Asgari ücret 2024 net, brüt, saatlik, günlük, haftalık kaç TL, ne kadar oldu? 1 günlük net asgari ücret ne kadar 2024? Tablo tablo hesaplama!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yaptığı değerlendirmeler sonucunda, 2024 yılı için brüt ve net asgari ücret miktarları belirlendi. Bu yeni miktarlar, çalışanların ve işverenlerin mali planlamalarını etkileyecek önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor. Net asgari ücret, çalışanların eline geçen maaş miktarını ifade ederken, brüt asgari ücret ise vergi ve kesintiler öncesi maaş miktarını göstermektedir.

2024 ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni asgari ücreti açıkladı. Bakan Işıkhan 2024 yılında uygulanacak olan asgari ücret tutarının 17.002 TL olduğunu duyurdu.

Yeni asgari ücret resmen belli oldu!

Bu bağlamda pek çok kalemde ödeme miktarları değişecek.

BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA

Bakan Işıkhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2024 yılı bütçesi ve 2022 yılı kesin hesabının görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerine sunum yaptı.

Işıkhan, asgari ücrete yaptıkları artışların ve iyileştirmelerin çalışanlara verdikleri önemin somut ifadesi olduğunu belirten Işıkhan, "2002 yılında 184 lira olan net asgari ücreti 2023 yılında 11 bin 402 liraysa yükselterek reel olarak 3 katına çıkardık. 2024 yılı asgari ücretini tespit etmek üzere asgari ücret tespit komisyonumuz, bildiğiniz gibi 11 Aralık'ta çalışmalarına başladı. Komisyondan çıkacak kararın herkesin mutabık kaldığı bir ücret seviyesi olmasını ümit ediyoruz" diye konuştu.

2024 yılında 15.000 TL aylık net maaş için yapılan hesaplamalar sonucunda aşağıdaki miktarlar elde edilmiştir:

  • Saatlik Net Maaş: Yaklaşık 62,50 TL
  • Günlük Net Maaş: Yaklaşık 500 TL
  • Haftalık Net Maaş: Yaklaşık 2.500 TL

Bu hesaplamalar, aylık net maaşın ortalama çalışma günü ve saati baz alınarak bölünmesiyle elde edilmiştir.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Kuzey Marmara Otoyolu’nda katliam gibi kaza! 7 araç birbirine girdi: Çok sayıda ölü ve yaralı var
Çalışan emekliye 5 bin TL | Resmi Gazete’de yayımlandı! Ödemeler ne zaman hesaplarda olacak?
Bor katkılı enjeksiyonla zeminin direnci artacak
SON DAKİKA