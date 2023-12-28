Asgari ücret 2024 net, brüt, saatlik, günlük, haftalık kaç TL, ne kadar oldu? 1 günlük net asgari ücret ne kadar 2024? Tablo tablo hesaplama!

Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun yaptığı değerlendirmeler sonucunda, 2024 yılı için brüt ve net asgari ücret miktarları belirlendi. Bu yeni miktarlar, çalışanların ve işverenlerin mali planlamalarını etkileyecek önemli bir gösterge olarak kabul ediliyor. Net asgari ücret, çalışanların eline geçen maaş miktarını ifade ederken, brüt asgari ücret ise vergi ve kesintiler öncesi maaş miktarını göstermektedir.
2024 ASGARİ ÜCRET ZAMMI BELLİ OLDU
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan yeni asgari ücreti açıkladı. Bakan Işıkhan 2024 yılında uygulanacak olan asgari ücret tutarının 17.002 TL olduğunu duyurdu.
Bu bağlamda pek çok kalemde ödeme miktarları değişecek.
BAKAN IŞIKHAN'DAN AÇIKLAMA
Bakan Işıkhan, Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığının 2024 yılı bütçesi ve 2022 yılı kesin hesabının görüşüldüğü TBMM Genel Kurulu'nda milletvekillerine sunum yaptı.
Işıkhan, asgari ücrete yaptıkları artışların ve iyileştirmelerin çalışanlara verdikleri önemin somut ifadesi olduğunu belirten Işıkhan, "2002 yılında 184 lira olan net asgari ücreti 2023 yılında 11 bin 402 liraysa yükselterek reel olarak 3 katına çıkardık. 2024 yılı asgari ücretini tespit etmek üzere asgari ücret tespit komisyonumuz, bildiğiniz gibi 11 Aralık'ta çalışmalarına başladı. Komisyondan çıkacak kararın herkesin mutabık kaldığı bir ücret seviyesi olmasını ümit ediyoruz" diye konuştu.