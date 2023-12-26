Sosyal desteklere ’memur’ artışı: Yaşlılar, engelliler, yakınlarına bakanlar, hastalar ve aileler ne kadar alacak?





ENGELLİ AYLIĞI

Yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık bin 874 liradan 2 bin 801-2 bin 818 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 2 bin 811 liradan 4 bin 202-4 bin 227 liraya yükseliyor. Bu aylıktan halen hane içinde kişi başına düşen geliri 3 bin 800 liradan az olanlar yararlanıyor. Bu tutar da yeni asgari ücretle artacak.





ENGELLİ YAKINI AYLIĞI

18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına aylık bin 874 lira ödenirken, bu tutar da 2 bin 801-2 bin 818 liraya çıkıyor. Bu destekten yararlanmak için hane içinde kişi başına düşen gelirin 3 bin 800 liradan az olması gerekiyor. Bu tutar da Ocak ayında yükselecek.





HASTALARA NAKDİ YARDIM

Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan 5 bin 97 lira tutarındaki yardım da 7 bin 619-7 bin 664 liraya ulaşıyor. Ayrıca tüberküloz hastaları için ilave aylık 600 lira bakım yardım ödemesi yapılabiliyor.





AİLELERE ÇOCUK DESTEĞİ

Ailelere çocuklarının yanında bakımına imkan sağlanması amacıyla verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri de zamlanacak. Okul öncesi için ödeme 2 bin 421 liradan 3 bin 619-3 bin 640, ilköğretimde okuyan çocuk için 3 bin 632 liradan 5 bin 428-5 bin 461, ortaöğretimde okuyan çocuk için 3 bin 874 liradan 5 bin 790-5 bin 825, yükseköğrenimde okuyan çocuk için 4 bin 358 liradan 6 bin 514-6 bin 553 liraya çıkacak. Ortaöğrenim seviyesinde olup okula devam etmeyenler için yapılan ödeme 2 bin 421 liradan 3 bin 619-3 bin 640 liraya, kurum bakımından ayrılan gençler için yapılan ödeme de bin 937 liradan 2 bin 895-2 bin 912 liraya yükselecek. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN