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Sosyal desteklere 'memur' artışı: Yaşlılar, engelliler, yakınlarına bakanlar, hastalar ve aileler ne kadar alacak?

Yeni yılla birlikte memur maaş katsayısında yaşanacak artış pek çok sosyal yadım ödemesine de yansıyacak. Yaşlılara, engellilere ve hastalara destekler artacak.

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Aralık 2023 Güncelleme 26 Aralık 2023, 07:00
Sosyal desteklere ’memur’ artışı: Yaşlılar, engelliler, yakınlarına bakanlar, hastalar ve aileler ne kadar alacak?

Devlet ihtiyacı olan vatandaşların yardımına sosyal yardım programlarıyla yetişiyor. Bu desteklerden bazılarının tutarları memur maaşlarıyla birlikte yılda 2 kez artıyor. Ocak'ta memur zammı son verilere göre yüzde 49.46 ile 50.35 arasında bekleniyor. Bu tahminler de sosyal desteklere şöyle yansıyacak...



65 YAŞ AYLIĞI
Halen 65 yaş aylığı alanlara 2 bin 348 lira aylık ödeme yapılırken; bu tutar 3 bin 509-3 bin 530 lira aralığına çıkacak. 65 yaş aylığı için kişinin kendisinin ve eşinin gelirine bakılıyor. Halen kişi başına düşen gelir 3 bin 800 lira 77 kuruşun altındaysa 65 yaş aylığından yararlanılabiliyor. Bu tutar da Ocak ayında asgari ücretteki artışla değişecek.



EVDE BAKIM AYLIĞI
Bakıma muhtaç olan yaşlılar ve engelliler için sağlanan 5 bin 97 lira tutarındaki evde bakım desteği de 7 bin 619-7 bin 664 lira aralığında bekleniyor. Bu destekten yararlanmak için bakılan hane içindeki kişi başı gelir sınırı da Ocak ayında yeni asgari ücretle değişecek. Şu an bu sınır 7 bin 601 lira 55 kuruş olarak uygulanıyor.



ENGELLİ AYLIĞI
Yüzde 40-69 engeli olanlara ödenen aylık bin 874 liradan 2 bin 801-2 bin 818 liraya, yüzde 70 ve üzeri engeli olanların aylığı da 2 bin 811 liradan 4 bin 202-4 bin 227 liraya yükseliyor. Bu aylıktan halen hane içinde kişi başına düşen geliri 3 bin 800 liradan az olanlar yararlanıyor. Bu tutar da yeni asgari ücretle artacak.



ENGELLİ YAKINI AYLIĞI
18 yaşından küçük engellilerin yakınlarına aylık bin 874 lira ödenirken, bu tutar da 2 bin 801-2 bin 818 liraya çıkıyor. Bu destekten yararlanmak için hane içinde kişi başına düşen gelirin 3 bin 800 liradan az olması gerekiyor. Bu tutar da Ocak ayında yükselecek.



HASTALARA NAKDİ YARDIM
Tüberküloz veya SSPE hastalarına yapılan 5 bin 97 lira tutarındaki yardım da 7 bin 619-7 bin 664 liraya ulaşıyor. Ayrıca tüberküloz hastaları için ilave aylık 600 lira bakım yardım ödemesi yapılabiliyor.



AİLELERE ÇOCUK DESTEĞİ
Ailelere çocuklarının yanında bakımına imkan sağlanması amacıyla verilen Sosyal ve Ekonomik Destek (SED) ödemeleri de zamlanacak. Okul öncesi için ödeme 2 bin 421 liradan 3 bin 619-3 bin 640, ilköğretimde okuyan çocuk için 3 bin 632 liradan 5 bin 428-5 bin 461, ortaöğretimde okuyan çocuk için 3 bin 874 liradan 5 bin 790-5 bin 825, yükseköğrenimde okuyan çocuk için 4 bin 358 liradan 6 bin 514-6 bin 553 liraya çıkacak. Ortaöğrenim seviyesinde olup okula devam etmeyenler için yapılan ödeme 2 bin 421 liradan 3 bin 619-3 bin 640 liraya, kurum bakımından ayrılan gençler için yapılan ödeme de bin 937 liradan 2 bin 895-2 bin 912 liraya yükselecek.

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