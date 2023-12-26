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Kış turizminin gözde merkezi Uludağ'da günlük kayak maliyeti 5 bin TL

Yeni sezona hazırlanan Uludağ’da kayağın maliyeti hesaplandı. Eğitim, ekipman ve kıyafet için ödenecek para günlük 5 bin lirayı bulacak. Öte yandan bazı oteller açılıp bazıları açılış için gün sayarken, yılbaşı için rezervasyonlar da sürüyor.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 26 Aralık 2023 Güncelleme 26 Aralık 2023, 07:00
Kış turizminin gözde merkezi Uludağ’da günlük kayak maliyeti 5 bin TL

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 24 santimetre olarak tespit edilirken, pistler de kayak için hazırlanıyor. Bazı oteller açılıp bazıları açılış için gün sayarken, yılbaşı için rezervasyonlar da sürüyor.

Sezon için hazırlanan Uludağ'da kayak bilmeyenlerin saatlik eğitim ücreti bin 750 ile 2 bin arasında planlanıyor. Kayak, ayakkabı ve batondan oluşan takımın günlük kirasının 800 ile bin, kıyafetlerin günlük kirasının da 400 ile 600 lira arasında olması öngörülüyor.

HER MERKEZDE FARKLI
Uludağ'da günlük 950 (online 850 lira) liralık skipass ücretleri ile birlikte toplam rakam 5 bin liraya dayanıyor. Kars Sarıkamış'ta günlük skipass ücreti 550 lira, 17.00-20.00 saatleri arasında ise 150 lira olarak belirlendi. Erzurum Palandöken'de bazı oteller müşterilerinden skipass ücreti almazken, diğer tesislerin günlük skipass ücretinin de 700 lira olduğunu öğrenildi.

Kayseri Erciyes'te ise günlük skipass satılmazken, bir yetişkinin bir defa çıkış ücreti 60 lira, çocuk 45 lira, yetişkin yaya 25 lira, çocuk yaya 15 lira oldu. Türkiye Kayak ve Snowboard Öğretmenleri Dernek Başkanı Yahya Usta, kayak bilmeyen bir vatandaşın 2 saatte kayağını eğitmenlerden öğrenerek ekipman kiralama maliyetinin 5 bin lira civarında olacağının altını çizdi.

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