Kış turizminin gözde merkezi Uludağ’da günlük kayak maliyeti 5 bin TL

Kış turizminin gözde merkezlerinden Uludağ'da kar kalınlığı 24 santimetre olarak tespit edilirken, pistler de kayak için hazırlanıyor. Bazı oteller açılıp bazıları açılış için gün sayarken, yılbaşı için rezervasyonlar da sürüyor.

Sezon için hazırlanan Uludağ'da kayak bilmeyenlerin saatlik eğitim ücreti bin 750 ile 2 bin arasında planlanıyor. Kayak, ayakkabı ve batondan oluşan takımın günlük kirasının 800 ile bin, kıyafetlerin günlük kirasının da 400 ile 600 lira arasında olması öngörülüyor.