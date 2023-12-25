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4.7 milyon emekliye müjdeli haber geldi! 26 ila 29 Aralık'a kadar hesaplara aktarılacak! SSK BAĞKUR ikramiye ödeme takvimi...

Türkiye'de 29 Ekim'de kutlanan Cumhuriyet Bayramı'nın 100. yılına özel olarak verilen 5 bin TL'lik ikramiyeden, çalışan emeklilerin de faydalanması için önemli bir adım atıldı. Yapılan düzenleme ile birlikte, bu özel ikramiye emeklilere ek bir destek sağlamayı hedefliyor. TBMM'de kabul edilen teklif, yeni yıla girmeden yasalaşarak, çalışan emeklilere yönelik ikramiye ödemelerinin yapılmasını öngörüyor. Buna göre, çalışan emekliler de Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak verilen 5 bin TL'lik ikramiyeden yararlanacak.

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Giriş Tarihi 25 Aralık 2023, 18:32 Güncelleme 25 Aralık 2023, 18:32
4.7 milyon emekliye müjdeli haber geldi! 26 ila 29 Aralık’a kadar hesaplara aktarılacak! SSK BAĞKUR ikramiye ödeme takvimi...

Türkiye'de çalışan emeklilere yönelik ekonomik destekleri içeren ve bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesini öngören torba kanun teklifi, 26 Aralık Salı günü TBMM'de görüşmelerine devam edilecek. Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak çalışan emeklilere sağlanacak bu ikramiye, ekonomik canlanmayı destekleme ve emeklilerin maddi sıkıntılarını hafifletme amacını taşıyor.

ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE NE ZAMAN YASALAŞACAK?

Teklifin en geç 27 Aralık'a kadar yasalaşması bekleniyor.

BEKLENEN TARİH

Yasanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmasıyla birlikte çalışan emeklilere yönelik 5 bin liralık ikramiye ödemelerinin 25-29 Aralık haftasında hesaplara aktarılması bekleniyor.

İKRAMİYEDEN ÇİFTÇİLERDE YARARLANACAK

5000 TL emekli ikramiyesinden çalışan emekliler, ikramiye düzenlemesi kapsamına alınmamıştı. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler de çalışan emekli sayıldığı için 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesi alamamıştı.



Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, yaptığı açıklamada "İlk düzenlemeden yararlanamayan, çiftçi ve BAĞKUR'lu esnaf emeklimiz başta olmak üzere 4 milyon 689 bin emeklimiz de 5 bin TL ödeme imkanından faydalanacak" dedi.



Buna göre; Yapılacak olan çalışma kapsamında 5000 TL ikramiyeden çiftçilerde faydalanabilecek.

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