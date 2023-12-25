Türkiye'de çalışan emeklilere yönelik ekonomik destekleri içeren ve bir defaya mahsus 5 bin lira ödenmesini öngören torba kanun teklifi, 26 Aralık Salı günü TBMM'de görüşmelerine devam edilecek. Cumhuriyet'in 100. yılına özel olarak çalışan emeklilere sağlanacak bu ikramiye, ekonomik canlanmayı destekleme ve emeklilerin maddi sıkıntılarını hafifletme amacını taşıyor.
ÇALIŞAN EMEKLİYE 5000 TL İKRAMİYE NE ZAMAN YASALAŞACAK?
Teklifin en geç 27 Aralık'a kadar yasalaşması bekleniyor.
BEKLENEN TARİH
Yasanın Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan tarafından onaylanmasıyla birlikte çalışan emeklilere yönelik 5 bin liralık ikramiye ödemelerinin 25-29 Aralık haftasında hesaplara aktarılması bekleniyor.
İKRAMİYEDEN ÇİFTÇİLERDE YARARLANACAK
5000 TL emekli ikramiyesinden çalışan emekliler, ikramiye düzenlemesi kapsamına alınmamıştı. Çiftçi Kayıt Sistemi'ne (ÇKS) kayıtlı çiftçiler de çalışan emekli sayıldığı için 5000 TL emekli ikramiyesi ödemesi alamamıştı.