Kadınlara 1.000 TL ödeme! 1-2-3 çocuklu olanlar tek kalemde alabilecek! 1 defaya mahsus veriliyor! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

Ailelerin yeni doğan çocuklarına daha iyi bir başlangıç yapmalarına olanak sağlamak amacıyla devlet, bir dizi yardım programını hayata geçirmeye devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen bu desteklerden biri de doğum yardımı . Yapılan bu yardımlar, bireysel bazda ve tek seferde verilen maddi desteklerle aileleri rahatlatıyor.

Kamu işçilerine ise sözleşmeleri gereği, kurumlarından aldıkları doğum yardımı tutarı ile yukarıda bahsedilen tutarlar arasındaki fark ödenir. Kurumlarından aldıkları ödeme daha fazla ise Doğum Yardımı ödemesi yapılmaz.

Birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocukları içinse 600 TL tutarında bir defaya mahsus Doğum Yardımı ödemesi yapılmaktadır.

Doğum Yardımı kapsamında ne kadar ödeme yapılmaktadır?

Bir çocuğum var, ayrıca hamileyim. 15 Mayıs 2015 sonrasında ikiz çocuğum olduğu takdirde ne kadar ödeme alabilirim?

Sıralamaya göre, ikiz çocuklarınız 2. ve 3. çocuk olarak değerlendirilir. Toplamda 1.000 TL ödeme hesaplanır.