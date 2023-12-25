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Kadınlara 1.000 TL ödeme! 1-2-3 çocuklu olanlar tek kalemde alabilecek! 1 defaya mahsus veriliyor! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

Türkiye'de vatandaşların ekonomik olarak desteklenmesi amacıyla devlet, yeni doğan çocuklara yönelik doğum yardımı başvurularını kabul etmeye devam ediyor. Bu kapsamda 300, 400 ve 600 TL olarak belirlenen doğum yardımı miktarları, başvuruda bulunan ailelere PTT üzerinden anında ödeniyor. İşte doğum yardımından yararlanmak isteyen vatandaşların merak ettiği tüm detaylar...

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Giriş Tarihi 25 Aralık 2023, 18:59 Güncelleme 25 Aralık 2023, 18:59
Kadınlara 1.000 TL ödeme! 1-2-3 çocuklu olanlar tek kalemde alabilecek! 1 defaya mahsus veriliyor! TCKN 2,4,6,8 olanlar...

Ailelerin yeni doğan çocuklarına daha iyi bir başlangıç yapmalarına olanak sağlamak amacıyla devlet, bir dizi yardım programını hayata geçirmeye devam ediyor. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı tarafından yürütülen bu desteklerden biri de doğum yardımı. Yapılan bu yardımlar, bireysel bazda ve tek seferde verilen maddi desteklerle aileleri rahatlatıyor.

Doğum Yardımı kapsamında ne kadar ödeme yapılmaktadır?

Birinci çocuk için 300 TL, ikinci çocuk için 400 TL, üçüncü ve sonraki çocukları içinse 600 TL tutarında bir defaya mahsus Doğum Yardımı ödemesi yapılmaktadır.

Kamu işçilerine ise sözleşmeleri gereği, kurumlarından aldıkları doğum yardımı tutarı ile yukarıda bahsedilen tutarlar arasındaki fark ödenir. Kurumlarından aldıkları ödeme daha fazla ise Doğum Yardımı ödemesi yapılmaz.

Bir çocuğum var, ayrıca hamileyim. 15 Mayıs 2015 sonrasında ikiz çocuğum olduğu takdirde ne kadar ödeme alabilirim?

Sıralamaya göre, ikiz çocuklarınız 2. ve 3. çocuk olarak değerlendirilir. Toplamda 1.000 TL ödeme hesaplanır.

Doğum yardımından kimler faydalanabilir?

Doğum Yardımı, Türk vatandaşları ile Mavi kart sahiplerine verilir. Annenin veya babanın veyahut her ikisinin de Türk vatandaşı ya da Mavi kart sahibi olması gerekmektedir. Doğum Yardımı, 15.05.2015 tarihinde ve sonrasında gerçekleşen canlı doğumlar için verilir. Bu tarihten önce doğan çocuklar için Doğum Yardımı verilmez. Ancak ödeme miktarına esas çocuk sırasının tespitinde, diğer bir deyişle yeni doğan çocuğun kaçıncı çocuk olduğunun belirlenmesinde 15.05.2015 tarihinden önce doğmuş olan çocuklar da sayılır.

Doğum yardımından faydalanmak için ne yapılması gerekir?

Doğum Yardımı başvurusu, canlı doğumun gerçekleşmesinin ardından ilgili nüfus müdürlüğünde çocuğun Kimlik Paylaşım Sisteminde (KPS) kayıt işlemi yapıldıktan sonra "Doğum Yardımı Başvuru Dilekçesinin" eksiksiz olarak doldurulması ve imzalanmasının ardından şahsen, iadeli taahhütlü posta veya kargo yoluyla yapılır. Başvurular, Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlükleri ya da Sosyal Hizmet Merkezlerine yapılır. Her ne statüde olursa olsun (hizmet alımı yoluyla istihdam edilenler dâhil) kamu kurum ve kuruluşlarınca istihdam edilen personel çalıştığı kuruma başvurur. Yurtdışında yaşayanların başvuruları ise Büyükelçilik ve Konsolosluklarca alınır.

Yurtdışında yaşayanların Türkiye'de bulunmaları halinde ise herhangi bir Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ya da Sosyal Hizmet Merkezine başvurmaları mümkündür.

Doğum Yardımı ödemeleri ne zaman ve nereden yapılır?

Doğum Yardımı ödemeleri yapılan başvurunun Doğum Yardımı Sistemine (DYS) girildiği ayı takip eden ay içerisinde hak sahiplerince PTT şubelerinden çekilebilmektedir.

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