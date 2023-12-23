Şimdi kayıt zamanı: Çiftçi Kayıt Sistemi için 2024 üretim yılı başvuruları için son tarih 2 Ocak!

4.2 MİLYAR TL HESAPTA

Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı, "4 milyar 247 milyon lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktardık. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

Bakan Yumaklı'nın paylaşımına göre; Bitkisel Ürün Sigortası Desteği kapsamında 2 milyar 856 milyon 897 bin, Hububat- Baklagil ve Dane Mısır Desteği kapsamında 627 milyon 513 bin, Tarımsal Sulama Amaçlı Su Kullanım Hizmet Bedeli desteği kapsamında 517 milyon 768 bin, Kırsal Kalkınma Yatırım desteği kapsamında 90 milyon 28 bin, Hayvan Hastalıkları Tazminatı desteği kapsamında 76 milyon 560 bin, Hayvan Gen Kaynakları desteği kapsamında 49 milyon 148 bin, Sertifikalı Tohum Kullanım desteği kapsamında 21 milyon 584 bin, Sertifikalı Tohum Üretim desteği kapsamında 3 milyon 515 bin, Bireysel Sulama Sistemleri desteği kapsamında 1 milyon 231 bin, sözleşmeli besiciliğinin desteklenmesi için 1 milyon 130 bin, Sertifikalı Fidan Üretim desteği kapsamında 613 bin, balon balığı avcılığının desteklenmesi kapsamında 590 bin, Biyolojik- Biyoteknik Mücadele desteği kapsamında 443 bin lira ödendi.