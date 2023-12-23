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Şimdi kayıt zamanı: Çiftçi Kayıt Sistemi için 2024 üretim yılı başvuruları için son tarih 2 Ocak!

2024 üretim yılına ilişkin Çiftçi Kayıt Sistemi başvuruları 2 Ocak’a kadar alınacak. Desteklerden yararlanmak isteyen üreticiler başvurularını il ve ilçe müdürlükleri ya da e-Devlet kapısı üzerinden yapacak.

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Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 23 Aralık 2023 Güncelleme 23 Aralık 2023, 07:02
Şimdi kayıt zamanı: Çiftçi Kayıt Sistemi için 2024 üretim yılı başvuruları için son tarih 2 Ocak!

Tarım ve Orman Bakanlığı'nca, üreticilere ait tarımsal faaliyetlerin ülke genelinde kayıt altına alınması ve çiftçilerin desteklerden yararlandırılabilmeleri amacıyla oluşturulan Çiftçi Kayıt Sistemi (ÇKS) için 2024 üretim yılı başvuruları 2 Ocak 2024'te sona erecek. İlk kez başvuru yapacak ya da daha önce başvurusu bulunup arazi edinim bilgilerinde değişiklik olan çiftçilerin, başvurularını il ve ilçe tarım ve orman müdürlüklerine yapmaları gerekiyor. Daha önce ÇKS başvurusu bulunan çiftçiler ise e-Devlet uygulaması üzerinden başvurularını güncelleyebiliyor.

YÖNETMELİK DEĞİŞTİ
Son yönetmelik değişikliğiyle, mülkiyet durumuna bakılmaksızın tarımsal faaliyet alanları taahhütname belgesiyle kayıt altına alınabiliyor. Düzenlemeyle, daha önce kayıt altına alınamayan maliki vefat etmiş ve tapu kayıtlarında mirasçıları adına intikali yapılmamış araziler de kayıt edilebiliyor.

Mülkiyet ve mirasçılık sorunları sebebiyle tarımsal destek, hibe, kredi ve devlet destekli tarım sigortalarından yararlanamayan üreticiler de bu imkanlardan yararlanabiliyor. 'Tarım- Cebimde' mobil uygulaması üzerinden de ÇKS işlemleri yapılabiliyor. Uygulama, ürün bildirimi ve desteklemeler başta olmak üzere çeşitli konularda çiftçilere kolaylık sağlıyor. e-Devlet üzerinden 1 Ekim 2022 itibarıyla ilk defa yapılabilen ÇKS kayıt yenileme ve ürün güncelleme başvuru sayısı 1.5 milyona yaklaştı. e-Devlet ve TarımCebimde mobil uygulaması üzerinden ilk defa üretilen ÇKS belge sayısı ise 11 milyonu aştı.

4.2 MİLYAR TL HESAPTA
Tarım Bakanı İbrahim Yumaklı, "4 milyar 247 milyon lira tarımsal destekleme ödemesini çiftçilerimizin hesaplarına aktardık. Hayırlı ve bereketli olsun" dedi.

Bakan Yumaklı'nın paylaşımına göre; Bitkisel Ürün Sigortası Desteği kapsamında 2 milyar 856 milyon 897 bin, Hububat- Baklagil ve Dane Mısır Desteği kapsamında 627 milyon 513 bin, Tarımsal Sulama Amaçlı Su Kullanım Hizmet Bedeli desteği kapsamında 517 milyon 768 bin, Kırsal Kalkınma Yatırım desteği kapsamında 90 milyon 28 bin, Hayvan Hastalıkları Tazminatı desteği kapsamında 76 milyon 560 bin, Hayvan Gen Kaynakları desteği kapsamında 49 milyon 148 bin, Sertifikalı Tohum Kullanım desteği kapsamında 21 milyon 584 bin, Sertifikalı Tohum Üretim desteği kapsamında 3 milyon 515 bin, Bireysel Sulama Sistemleri desteği kapsamında 1 milyon 231 bin, sözleşmeli besiciliğinin desteklenmesi için 1 milyon 130 bin, Sertifikalı Fidan Üretim desteği kapsamında 613 bin, balon balığı avcılığının desteklenmesi kapsamında 590 bin, Biyolojik- Biyoteknik Mücadele desteği kapsamında 443 bin lira ödendi.

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