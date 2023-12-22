Rize-Artvin Havalimanı’nın yıl içindeki yolcu sayısı 1 milyonu aştı





Uraloğlu, yolcu sayısının önemine değinerek, "Havalimanımızın ne kadar ihtiyaç olduğu, ne kadar gerekli olduğu bu vesile ile tescillenmiş oldu. Ben bu etkinliğimize Rize ve Artvin ilimizin yetkililerine Antalya'dan selam gönderiyorum. Havalimanımız hayırlı uğurlu olsun. O bir ulaştırma projesi değil, aynı zamanda bir mühendislik eseri. Bu vesile ile başta Sayın Cumhurbaşkanı'mız olmak üzere bütün emeği geçenlere teşekkür ediyorum. İnşallah 10 milyonları da görmeyi Allah bize nasip etsin." diye konuştu.

Sivil Havacılık Genel Müdürü Kemal Yüksek de Kovid-19 sürecinin ardından hava yolu taşımacılığının yüzde 2 büyüdüğünü aktardı.

Emine Ataman ise 1 milyonuncu yolcu olduğunu uçakta öğrendiğini, kendisi ve ailesi için büyük sürpriz olduğunu dile getirdi.