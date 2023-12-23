Finansın geleceği Turkuvaz Medya'da! BDDK Başkanı Şahap Kavcıoğlu: "Reel sektörün yanında olun"

KADINLARIN KULLANDIĞI 2 TİCARİ KREDİDEN 1'İ HALKBANK'TAN

Finansın Geleceği Zirvesi'nde, 'Bankacılığın Geleceği' özel oturumunda finansal sistemin en kritik bileşenlerinden olan bankacılık sektörünün sağlıklı ve sürdürülebilir bir ekonomi için oldukça güçlü bir bağı olduğunu anlatan Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan, "2023 yılında yaşanan küresel gelişmeler bu gerçeğin en büyük göstergesi oldu. 2023'ü resesyon etkileri, finansal belirsizlikler ve ekonomideki dalgalanmalarla geride bırakıyoruz. Aynı zamanda jeopolitik gelişmelerin de küresel ticareti oldukça etkilediği bir dönemdeyiz" ifadesini kullandı.

İHRACATA DESTEK

"Yeni ekonomi yönetiminin göreve gelmesi ile beraber para ve maliye politikalarında yeni önlemler hayata geçirildi. OVP kapsamında üretime yüksek katma değerli yatırıma ve kalkınmaya odaklanan ekonomi yönetimimiz sonuçlar almaya başladı" diyen Arslan, şöyle konuştu: "Ekonomi yönetimimiz enflasyonun çıpalanması ve düşürülmesi için faiz artışları, selektif kredi politikaları ve faiz adımları ile oldukça önemli kararlar aldı. Bankamız da bu dönemde selektif kredi politikası ile üreten ve ihracat yapan firmaları desteklemeye devam etti ve devam edecek."

HİKAYELER GERÇEĞE DÖNÜŞÜYOR

Finansın geleceğini şekillendiren en önemli hususun girişimcilik ekosisteminin desteklenmesi olduğunu vurgulayan Arslan, "Geride bıraktığımız yılda kadınların kullandığı her iki ticari krediden biri bankamız tarafından kullandırıldı. Şimdi diğer yarısını bekliyoruz" dedi. Arslan, şöyle devam etti: "Kadın girişimciliğinde 2021 yılında gündeme almış olduğumuz ve Üreten Kadınlar Buluşmaları ile başlattığımız finansman sürecini Üreten Kadınlar Yarışması ile destekliyoruz. Binlerce kadın girişimcinin ilham veren hikayelerinin gerçeğe dönüşmesi için çalışıyoruz. Finans merkezindeki kulelerden birine de hem girişimcilik merkezi kurmayı hem de buradaki girişimcilere destek vermeyi amaçlıyoruz."



KOBİ KREDİLERİ YÜZDE 67 ARTTI

Osman Arslan, "KOBİ kredilerimiz geçen yıla göre yüzde 67 arttı. 2022 sonunda bireysel kredileri dışarda tuttuğumuzda ticari kredilerin yüzde 53'ü KOBİ'lere kullandırıldı. Bu oranı 2023 sonunda yüzde 56'ya çıkardık. 2024 hedefimiz ise ticari kredilerin yüzde 60'ını KOBİ'lere kullandırmak" dedi.