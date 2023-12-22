Turkuvaz’da dev zirve: Finansın geleceği masaya yatırılıyor

Cumhurbaşkanı Yardımcısı Cevdet Yılmaz, Hazine ve Maliye Bakanı Mehmet Şimşek , Merkez Bankası Başkanı Hafize Gaye Erkan, Cumhurbaşkanlığı Finans Ofisi Başkanı Prof. Dr. Göksel Aşan'ın katılımıyla gerçekleşecek zirvede SPK Başkanı İbrahim Ömer Gönül, BDDK Başkanı Prof. Dr. Şahap Kavcıoğlu da birer konuşma yapacak.

"Türkiye Yüzyılında Bankacılığın Rolü ve Geleceği" bölümünde Türkiye Bankalar Birliği Başkanı Alparslan Çakar ve İstanbul Finans Merkezi Genel Müdürü Ahmet İhsan Erdem'in gerçekleştirecekleri özel sunumların ardından, "Bankacılığın Geleceği" başlığında ise Halkbank Genel Müdürü Osman Arslan ve İş Bankası Genel Müdürü Hakan Aran konuşma yapacak.

Vakıf Katılım Genel Müdürü Mehmet Ali Akben'in "Katılım Bankacılığında Türkiye İçin Fırsatlar" konulu sunumundan sonra Papara CEO'su Emre Kenci "Ödeme Sistemlerinde Yeni Dönem", DenizBank Genel Müdürü Hakan Ateş ise "Yabancı Sermayenin Türk Bankacılığına Bakışı" başlıklı konuşma yapacak. Zirvenin öğleden sonraki ilk konuşmacısı, Merkez Bankası Başkanı Dr. Hafize Gaye Erkan olacak. Bakan Şimşek de Para Sohbetleri'nde A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner ve katılımcıların sorularını cevaplayacak.