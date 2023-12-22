Asgari ücrette milyonların gözü üçüncü toplantıda! Rakam masaya geliyor: Taraflar tekliflerini açıklayacak

Asgari ücret yüzde 35 zam yapılması durumunda 15 bin 392 TL, yüzde 50 zam yapılması halinde ise 17 bin 103 liraya yükselecek. Ücretle çalışanın yıllık kıdem tazminatı da yapılacak zam oranında yükselecek.

HERKESİN MUTABIK KALDIĞI BİR ÜCRET SEVİYESİ

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, TBMM'deki 2024 yılı bütçeleri kapsamından açıklamalarda bulundu. Işıkhan, 2002 yılında 184 lira olan net asgari ücreti 2023 yılında 11 bin 402 liraya yükselttiklerini anımsattı. Işıkhan, 2024 yılı asgari ücretini tespit etmek üzere Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun 11 Aralık'ta çalışmalarına başladığını belirterek, "Komisyondan çıkacak kararın herkesin mutabık kaldığı bir ücret seviyesi olmasını ümit ediyoruz." ifadesini kullandı.