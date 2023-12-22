1-2 çocuğa 350 TL, 3. çocuğa 450 TL harçlık verilecek! Anne, babalar e-Devlet’ten başvursun! Aile destek parası alanlar...

Çocuk destek bileşeni, sosyal yardımlardan faydalanan ailelerin çocuklarına yönelik ekonomik destek sağlayan bir programdır. Bu kapsamda hanelerdeki çocuk sayısına göre aylık 350 TL ile 650 TL arasında destek verilmektedir.

Başvuru Süreci: Kolay ve Hızlı! Çocuk destek bileşeni başvuruları, e-Devlet veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Aileler, başvurularını bu platformlar üzerinden kolayca yapabilirler. Ayrıca, Aile Destek Programı kapsamında yapılan başvurular sonucunda ailelere 12 ay boyunca düzenli ödemeler yapılacaktır.