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1-2 çocuğa 350 TL, 3. çocuğa 450 TL harçlık verilecek! Anne, babalar e-Devlet'ten başvursun! Aile destek parası alanlar...

Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı, çocuklu ailelere yönelik sosyal yardımlarını artırmaya yönelik önemli bir adım attı. Hali hazırda eğitim alan milyonlarca öğrenciye yönelik maddi destek programlarını genişleten Bakanlık, yeni bir destek programı olan "Çocuk Destek Bileşeni"ni duyurdu.

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Giriş Tarihi 22 Aralık 2023, 08:36 Güncelleme 22 Aralık 2023, 08:36
1-2 çocuğa 350 TL, 3. çocuğa 450 TL harçlık verilecek! Anne, babalar e-Devlet’ten başvursun! Aile destek parası alanlar...

Çocuk destek bileşeni, sosyal yardımlardan faydalanan ailelerin çocuklarına yönelik ekonomik destek sağlayan bir programdır. Bu kapsamda hanelerdeki çocuk sayısına göre aylık 350 TL ile 650 TL arasında destek verilmektedir.

Başvuru Süreci: Kolay ve Hızlı!

Çocuk destek bileşeni başvuruları, e-Devlet veya Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakıfları (SYDV) aracılığıyla gerçekleştirilmektedir. Aileler, başvurularını bu platformlar üzerinden kolayca yapabilirler. Ayrıca, Aile Destek Programı kapsamında yapılan başvurular sonucunda ailelere 12 ay boyunca düzenli ödemeler yapılacaktır.

Kimler Başvurabilir?

Bakanlık tarafından sunulan çocuk destek ödemelerinden yararlanmak için ihtiyaç sahibi aileler başvuruda bulunabilir. İhtiyaç durumu belgelendikten sonra herkes bu destekten faydalanabilir. Zaten mevcut sosyal destek yardımlarından yararlanan bireyler, çocuk destek bileşeni ile ekonomik yüklerini hafifletebilirler.

Sosyal Yardımlarla Ailelerin Yükü Hafifliyor

Çocuk destek bileşeni, ailelere ekonomik anlamda rahatlamalarını sağlayarak çocukların daha sağlıklı ve güvenli bir ortamda büyümelerine katkıda bulunuyor.

Bu destek, toplumun genel refah seviyesini yükseltmeyi hedefleyen bir adım olarak dikkat çekiyor.

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