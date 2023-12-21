TCMB, deprem bölgesine yönelik desteklerin süresini uzattı

TCMB'nin daha önceki kararlarında, sıkılaşma sürecini destekleyen adımları tamamlayıcı olarak, kredi büyümesine göre menkul kıymet tesisi kapsamında yüzde 3 olan TL ticari krediler için aylık büyüme sınırının yüzde 2,5 olarak belirlenmesine karar verdiği anımsatılarak, ihracat, yatırım, tarım, esnaf ve deprem bölgesine sağlanan kredilerin bu sınırlamalardan muaf tutulduğu kaydedildi.

Bankanın deprem bölgesindeki toparlanma sürecini desteklemek amacıyla, deprem bölgesine yönelik kullandırılan kredilere tanınan menkul kıymet tesis muafiyetini 6 ay süreyle Haziran 2024'e kadar uzattığı ifade edildi.