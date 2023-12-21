Merkez Bankası 2023 Aralık ayı faiz kararını açıkladı!

Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı. TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanan Kurul'un politika faizinin yüzde 42,50'ye çıkarılmasına karar verdiği bildirildi.
Piyasaların merakla beklediği faiz kararı açıklandı. TCMB'den faiz oranlarına ilişkin yapılan duyuruda, Hafize Gaye Erkan başkanlığında toplanan Kurul'un politika faizinin yüzde 42,50'ye çıkarılmasına karar verdiği bildirildi.
Merkez Bankası tarafından yayımlanan duyuruda şu ifadelere yer verildi:
Para Politikası Kurulu (Kurul) politika faizi olan bir hafta vadeli repo ihale faiz oranının yüzde 40'tan yüzde 42,5 düzeyine yükseltilmesine karar vermiştir.
"AYLIK ENFLASYON EĞİLİMİNDE DÜŞÜŞ SÜRÜYOR"
Kasım ayında sınırlı bir artış kaydeden manşet enflasyon son Enflasyon Raporu'nda sunulan görünümle uyumlu seyretmektedir. Yurt içi talebin mevcut seviyesi, hizmet fiyatlarındaki katılık ve jeopolitik riskler enflasyon baskılarını canlı tutmaktadır. Öte yandan, yakın döneme ilişkin göstergeler, parasal sıkılaştırmanın finansal koşullara yansımasıyla yurt içi talepteki dengelenmenin devam ettiğine işaret etmektedir. Kurul, enflasyon beklentileri ve fiyatlama davranışlarında sınırlı bir iyileşmenin başladığını da değerlendirmektedir. Dış finansman koşullarındaki belirgin iyileşme, rezervlerde süregelen artış, talepteki dengelenmenin cari işlemler hesabına desteği ve Türk lirası varlıklara yurt içi ve yurt dışı talebin güçlenerek artması, döviz kuru istikrarı ve para politikasının etkinliğine güçlü katkıda bulunmaktadır. Bu çerçevede, aylık enflasyonun ana eğilimindeki düşüş sürmektedir.
Kurul, dezenflasyonun tesisi için gerekli parasal sıkılık düzeyine önemli ölçüde yaklaşıldığını değerlendirerek parasal sıkılaştırma hızını yavaşlatmıştır.
Kurul, parasal sıkılaştırma adımlarını en kısa zamanda tamamlamayı öngörmektedir. Fiyat istikrarının kalıcı tesisi için gerekli parasal sıkılığın ise gerektiği müddetçe sürdürüleceği değerlendirilmiştir.
"MİKTARSAL SIKILAŞTIRMA DEVAM EDECEK"
Kurul, mevcut mikro- ve makroihtiyati çerçeveyi, piyasa mekanizmasının işlevselliğini artıracak ve makro finansal istikrarı güçlendirecek şekilde sadeleştirmektedir. Kredi faizlerinin hedeflenen finansal sıkılık düzeyiyle uyumlu olduğu değerlendirilirken, Türk lirası mevduat payının artırılmasına yönelik düzenlemelerin, parasal sıkılaşma eşliğinde aktarım mekanizmasını güçlendirmeye ve bankacılık sisteminin fonlama kompozisyonunu iyileştirmeye devam edeceği öngörülmektedir. Kurul, faiz kararlarının yanı sıra, parasal sıkılaştırma sürecini destekleme amacıyla, kullandığı sterilizasyon araçlarının çeşitliliğini artırarak miktarsal sıkılaştırmaya devam edecektir.
Kurul, politika kararlarını parasal sıkılaştırmanın birikimli ve gecikmeli etkilerini de dikkate alarak, enflasyonun ana eğilimini geriletecek ve orta vadede yüzde 5 hedefine ulaştıracak parasal ve finansal koşulları sağlayacak şekilde belirlemeye devam edecektir.
Enflasyon ve enflasyonun ana eğilimine ilişkin göstergeler yakından takip edilecek ve Kurul, fiyat istikrarı temel amacı doğrultusunda elindeki tüm araçları kararlılıkla kullanmaya devam edecektir.
Kurul, kararlarını öngörülebilir, veri odaklı ve şeffaf bir çerçevede almaya devam edecektir.
Para Politikası Kurulu Toplantı Özeti beş iş günü içinde yayımlanacaktır.
BEKLENTİLER NE YÖNDEYDİ?
TCMB'nin Para Politikası Kurulu (PPK) toplantısına ilişkin AA Finans'ın beklenti anketine katılan ekonomistler, bankanın bir hafta vadeli repo ihale faiz oranını (politika faizi) 250 baz puan artırarak yüzde 42,50'ye çıkaracağını tahmin ediyordu.
KASIM 2023 MERKEZ BANKASI FAİZ KARARI NE OLDU?
Türkiye Cumhuriyeti Merkez Bankası Kasım ayında % 35 olan politika faizini 500 baz puan arttırarak % 40 seviyesine yükseltmişti.
KARAR NE ANLAMA GELİYOR?
A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner ve Stratejist Cüneyt Paksoy, A Haber canlı yayınında konu ile ilgili değerlendirmelerde bulundu.
İşte o açıklamalardan satır başları;
A Para Yayın Koordinatörü Özlem Doğaner: Dikkat çeken noktalardan birisi özellikle bundan sonraki süreçle ilgili sıkılaştırma adımlarının en kısa zamanda tamamlamayı öngörmektedir deniliyor.
ARTIŞ DEVAM EDECEK Mİ?
Piyasa beklentisi aslında bunun yeni yılda belki 1 kez daha artırılması belki en fazla iki kez daha artırılması ve ondan sonra da yavaş yavaş artık bekleme düzeyine geçip enflasyonun bundan sonraki sürecini takip etmek şeklinde olarak bekliyor. Piyasa beklentilerinin dışına çıkmamış oldu yani.
ATILAN ADIMLARIN KARŞILIĞI ALINDI
Stratejist Cüneyt Paksoy: Ben de açıkçası Merkez Bankası'nın aslında en rahat alana girdiğini düşünüyorum. Bu toplantı bunu net olarak bunu gösterdi.
Rahatlıktan kastım şu atılan adımların karşılığını hem piyasada fiyat mekanizması yoluyla kur tarafında tahvil tarafında alıyoruz. Hem de yabancı raporlarında özellikle tonu ılımlı yönde ivmelenen bir süreçle yabancı bakışını da Türkiye'ye doğru geri alıyoruz.
"YILI 36-40 CİVARINDA BİR YERDE BİTİRME HEDEFLENİYOR"
Ben seçim öncesi son bir faiz artışıyla 45'lere gelip Merkez Bankası'nın orada kendini netleştireceğini düşünen taraftayım. 45'in üzeri zaten şu an ihtiyaç yok global şartlar faiz indirimi yönünde bir Fed'i konuşmaya başladı. Daha ılımlı bir hava var. Bu havanın mart ayında netleşmesini bekliyorum. Artı bizim seçimimiz de o dönemde. Seçime kadar ciddi bir manevra alanı yurt dışı da kazandı biz de kazandık ama son bir adımda 45'te netleşip ondan sonra dezenflasyon süreci başladığı andan itibaren ki son enflasyon raporu sunumunda nisana mayısa atıfta bulunuldu tepe yapıp sonra yılın ikinci yarısından itibaren aşağı yönlü baz etkisiyle de kuvvetli bir geri çekilme yılı da 36-40'lar civarında bir yerde bitirme hedefleniyor.
SIKILAŞTIRMAYA GİDİLDİ
Merkez Bankası, haziran ayındaki toplantısından itibaren para politikasında sıkılaştırmaya gitti.
Merkez Bankası, hazirandaki toplantıda faizde yukarı yönlü adım atarak indirim sürecini 27 ay sonra sonlandırmıştı.
Yeni başkan Hafize Gaye Erkan başkanlığında ilk toplantısını haziranda yapan kurul, politika faizini 6,5 puan artışla yüzde 15'e yükseltmişti.
Merkez Bankası temmuz toplantısında politika faizini 2,5 puan artışla yüzde 17,50'ye yükseltmişti.
Ağustos toplantısında faiz artışına devam eden Merkez Bankası, 7,5 puanlık artışla faizi yüzde 25'e çıkardı.
Eylül toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 25'ten yüzde 30'a yükseltildi.
Ekimde faiz artışına devam eden Merkez Bankası yine 500 baz puanlık artışla faizi yüzde 35'e çıkarmıştı.
Kasım toplantısında politika faizi 500 baz puan artırılarak yüzde 35'ten yüzde 40'a çıkarılmıştı.
TCMB'nin haziranda 650 baz puan, temmuzda 250 baz puan, ağustosta 750 baz puan, eylül 500 baz puan, ekimde 500 baz puan, kasımda 250 baz puan olmak ve aralıkta 250 baz puan olmak üzere son 7 ayda toplam faiz artışı 3 bin 150 baz puana ulaştı.