Merkez Bankası 2023 Aralık ayı faiz kararını açıkladı!

ARTIŞ DEVAM EDECEK Mİ? Piyasa beklentisi aslında bunun yeni yılda belki 1 kez daha artırılması belki en fazla iki kez daha artırılması ve ondan sonra da yavaş yavaş artık bekleme düzeyine geçip enflasyonun bundan sonraki sürecini takip etmek şeklinde olarak bekliyor. Piyasa beklentilerinin dışına çıkmamış oldu yani.

ATILAN ADIMLARIN KARŞILIĞI ALINDI

Stratejist Cüneyt Paksoy: Ben de açıkçası Merkez Bankası'nın aslında en rahat alana girdiğini düşünüyorum. Bu toplantı bunu net olarak bunu gösterdi.

Rahatlıktan kastım şu atılan adımların karşılığını hem piyasada fiyat mekanizması yoluyla kur tarafında tahvil tarafında alıyoruz. Hem de yabancı raporlarında özellikle tonu ılımlı yönde ivmelenen bir süreçle yabancı bakışını da Türkiye'ye doğru geri alıyoruz.

"YILI 36-40 CİVARINDA BİR YERDE BİTİRME HEDEFLENİYOR"

Ben seçim öncesi son bir faiz artışıyla 45'lere gelip Merkez Bankası'nın orada kendini netleştireceğini düşünen taraftayım. 45'in üzeri zaten şu an ihtiyaç yok global şartlar faiz indirimi yönünde bir Fed'i konuşmaya başladı. Daha ılımlı bir hava var. Bu havanın mart ayında netleşmesini bekliyorum. Artı bizim seçimimiz de o dönemde. Seçime kadar ciddi bir manevra alanı yurt dışı da kazandı biz de kazandık ama son bir adımda 45'te netleşip ondan sonra dezenflasyon süreci başladığı andan itibaren ki son enflasyon raporu sunumunda nisana mayısa atıfta bulunuldu tepe yapıp sonra yılın ikinci yarısından itibaren aşağı yönlü baz etkisiyle de kuvvetli bir geri çekilme yılı da 36-40'lar civarında bir yerde bitirme hedefleniyor.