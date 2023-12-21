21 ARALIK PİYASALARDA GÜN SONU | BIST 100 endeksi yükseldi mi? Altın Piyasası’nda son durum ne?

Gün içinde en düşük 7.621,34, en yüksek 7.789,88 puanı gören BIST 100 endeksi, günü önceki kapanışa göre yüzde 1,33 artışla 7.764,95 puandan tamamladı.





BIST 30 endeksi, önceki kapanışa göre 96,23 puan ve yüzde 1,15 kazançla 8.450,29 puandan kapandı.

BIST 100 endeksine dahil hisselerin 79'u prim yaptı, 20'si geriledi. Türk Hava Yolları, Akbank, Türkiye İş Bankası (C), Yapı ve Kredi Bankası ile Tüpraş en çok işlem gören hisse senetleri oldu.