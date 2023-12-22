Primi eksik olan 1.1 milyona erken emeklilik yolu belli oldu! SGK girişi bu yıllarda yapıldıysa 5 yıl avantaj sağlanacak

Bakan Bolat, esnafa verdikleri sözleri tuttuklarını belirterek, "Bu 7 bin 200 iş günü konusu da hükümetimizin vaatleri arasındadır. En kısa sürede, 2024 yılı çalışmaları içerisinde, bunlar mutlaka ele alınıp gerçekleştirilecektir" şeklinde konuştu.
Bakan Bolat, esnafa verdikleri sözleri tuttuklarını belirterek, "Bu 7 bin 200 iş günü konusu da hükümetimizin vaatleri arasındadır. En kısa sürede, 2024 yılı çalışmaları içerisinde, bunlar mutlaka ele alınıp gerçekleştirilecektir" şeklinde konuştu.
Bağ-Kur'luları sevindirecek bir gelişme yaşanıyor.
Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur'luların emeklilik prim gün sayılarının 7200'e düşürülmesi çalışmalarının başladığını açıkladı. Işıkhan, bu konuda talimatlar aldıklarını ve bütçe disiplini doğrultusunda bu hedefi gerçekleştireceklerini belirtti.
Yapılacak düzenlemeyle birlikte Bağ-Kur'lulara, emeklilik için gereken prim gün sayısının düşürülmesinin yanı sıra, 5 yıl öncesinden emekli olma hakkı da tanınacak. Bu durum, Bağ-Kur'luların emeklilik hayallerini daha erken bir tarihte gerçekleştirebilmelerini sağlayacak.
Bağ-Kur prim gün sayısının 7200'e düşürülmesi ile ilgili düzenlemenin 2. Torba Yasa ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulması bekleniyor. Bu düzenleme, Bağ-Kur'luların emeklilik süreçlerinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.
Bağ-Kur'lu kadın çalışanlar için 7200 prim gün sayısı, erkek çalışanlar için ise 9000 prim günü tamamlandığında yaş şartı aranmadan EYT düzenlemesinden yararlanma imkanı tanınacak.
Bu gelişme, Bağ-Kur'luların emeklilik planlarını yaparken daha esnek bir seçenek sunacak.