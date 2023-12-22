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Primi eksik olan 1.1 milyona erken emeklilik yolu belli oldu! SGK girişi bu yıllarda yapıldıysa 5 yıl avantaj sağlanacak

Bağ-Kur sigortalıları için sevindirici bir gelişme yaşandı. Ticaret Bakanı Ömer Bolat, yaptığı açıklamada emeklilik için gerekli olan prim gün sayısının düşürülmesine yönelik yeni düzenleme yapılacağını duyurdu. Bağ-Kur'luların beklediği müjdeli haber, emeklilik için istenen 9 bin prim gününün 7200'e indirilmesiyle ilgili. İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 22 Aralık 2023, 07:21 Güncelleme 22 Aralık 2023, 07:21
Primi eksik olan 1.1 milyona erken emeklilik yolu belli oldu! SGK girişi bu yıllarda yapıldıysa 5 yıl avantaj sağlanacak

Bakan Bolat, esnafa verdikleri sözleri tuttuklarını belirterek, "Bu 7 bin 200 iş günü konusu da hükümetimizin vaatleri arasındadır. En kısa sürede, 2024 yılı çalışmaları içerisinde, bunlar mutlaka ele alınıp gerçekleştirilecektir" şeklinde konuştu.

Bağ-Kur'luları sevindirecek bir gelişme yaşanıyor.

Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, Bağ-Kur'luların emeklilik prim gün sayılarının 7200'e düşürülmesi çalışmalarının başladığını açıkladı. Işıkhan, bu konuda talimatlar aldıklarını ve bütçe disiplini doğrultusunda bu hedefi gerçekleştireceklerini belirtti.

Yapılacak düzenlemeyle birlikte Bağ-Kur'lulara, emeklilik için gereken prim gün sayısının düşürülmesinin yanı sıra, 5 yıl öncesinden emekli olma hakkı da tanınacak. Bu durum, Bağ-Kur'luların emeklilik hayallerini daha erken bir tarihte gerçekleştirebilmelerini sağlayacak.

Bağ-Kur prim gün sayısının 7200'e düşürülmesi ile ilgili düzenlemenin 2. Torba Yasa ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulması bekleniyor. Bu düzenleme, Bağ-Kur'luların emeklilik süreçlerinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bağ-Kur'lu kadın çalışanlar için 7200 prim gün sayısı, erkek çalışanlar için ise 9000 prim günü tamamlandığında yaş şartı aranmadan EYT düzenlemesinden yararlanma imkanı tanınacak.

Bu gelişme, Bağ-Kur'luların emeklilik planlarını yaparken daha esnek bir seçenek sunacak.

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