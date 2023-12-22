Primi eksik olan 1.1 milyona erken emeklilik yolu belli oldu! SGK girişi bu yıllarda yapıldıysa 5 yıl avantaj sağlanacak

Yapılacak düzenlemeyle birlikte Bağ-Kur'lulara, emeklilik için gereken prim gün sayısının düşürülmesinin yanı sıra, 5 yıl öncesinden emekli olma hakkı da tanınacak. Bu durum, Bağ-Kur'luların emeklilik hayallerini daha erken bir tarihte gerçekleştirebilmelerini sağlayacak.

Bağ-Kur prim gün sayısının 7200'e düşürülmesi ile ilgili düzenlemenin 2. Torba Yasa ile Türkiye Büyük Millet Meclisi'ne (TBMM) sunulması bekleniyor. Bu düzenleme, Bağ-Kur'luların emeklilik süreçlerinde önemli bir adım olarak değerlendiriliyor.

Bağ-Kur'lu kadın çalışanlar için 7200 prim gün sayısı, erkek çalışanlar için ise 9000 prim günü tamamlandığında yaş şartı aranmadan EYT düzenlemesinden yararlanma imkanı tanınacak.

Bu gelişme, Bağ-Kur'luların emeklilik planlarını yaparken daha esnek bir seçenek sunacak.