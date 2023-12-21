Duyan hücum edecek! 2024 yılı gram altın tahmini akıllara zarar

Altın piyasasının uzman isimlerinden biri olan İslam Memiş'in tahminleri, yatırımcılar tarafından dikkatle takip ediliyor. Altın fiyatlarına dair yapmış olduğu bu tahminler, piyasalardaki mevcut eğilimleri ve gelecekteki olası hareketleri yansıtmaktadır. Memiş'in 2024 yılı için gram altın fiyatı tahmini, piyasalardaki belirsizlikler ve global ekonomik koşullar göz önünde bulundurularak yapılmıştır. Amerika Merkez Bankası FED'in açıklamalarının ardından başlayan dolar kuru dalgalanmaları, altın fiyatlarını yukarı yönlü etkiledi. Özellikle yıl sonu kar satışı baskısı altında gerileyen altın fiyatları, tekrar yükselişe geçti. Bu durum, 2024 ve 2025 yılları için gram altın tahminlerini gündeme getirdi. Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş tarafından yapılan açıklamalar, 2024 yılı için gram altın tahminlerini merak konusu yapmıştır.

Bankadan Mı Yoksa Kuyumcudan Mı Altın Almak Daha Karlı? Altın ve Para Piyasaları Uzmanı İslam Memiş, altın alımı konusunda önemli tavsiyelerde bulunarak, Kapalıçarşı'nın bu alımda daha mantıklı bir seçenek olduğunu vurguladı. Memiş, "Elinize geçen bir miktar parayı tasarruf amacıyla altına yatırmayı planlıyorsunuz. Diyelim ki, 1 yıl boyunca bu altını tutmayı düşünüyorsunuz. Ancak bankadan altın almak yerine Kapalıçarşı'dan almanız, olası bir ihtiyaç durumunda satış yaparken zarar etmemenizi sağlayacaktır. Çünkü Kapalıçarşı'da alım-satım makası çok daha düşüktür" şeklinde konuştu. Altın için beklenen tarihi açıkladı: Nihayet o gün geldi!