1990-2009 sigortalılar için SGK 2024 emeklilik yaş hesabı oluştu! 47’den 55’e kadar grafik çizildi

Türkiye'de çalışan milyonlarca vatandaşın en büyük hayali emekli olup düzenli bir gelire sahip olmak. Çalışanlar ne zaman emekli olacaklarını merak ederken, bunu öne çekmenin formüllerini de arıyor. Çalışma hayatı ile ilgili mevzuatımızda emeklilik için belli bir yıl ve primi doldurmak gerekiyor. Erkekler için 25 yıl, kadınlar için ise 20 yıl sigortalılık süresi uygulanıyor. Ancak, emeklilik tarihini öne çekmek isteyenler için hükümet tarafından sunulan avantajlar şu 8 başlıkta toplanmaktadır: