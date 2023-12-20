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1990-2009 sigortalılar için SGK 2024 emeklilik yaş hesabı oluştu! 47'den 55'e kadar grafik çizildi

Türkiye'de çalışan milyonlarca vatandaşın emeklilik hayali, hükümet tarafından sunulan çeşitli avantajlarla biraz daha yaklaşıyor. Çalışanlar, ne zaman emekli olacakları konusundaki meraklarını giderebilmek ve emeklilik tarihini öne çekmek adına yeni yollar arayışında.

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Giriş Tarihi 20 Aralık 2023, 14:33 Güncelleme 20 Aralık 2023, 14:33
1990-2009 sigortalılar için SGK 2024 emeklilik yaş hesabı oluştu! 47’den 55’e kadar grafik çizildi

Türkiye'de çalışan milyonlarca vatandaşın en büyük hayali emekli olup düzenli bir gelire sahip olmak. Çalışanlar ne zaman emekli olacaklarını merak ederken, bunu öne çekmenin formüllerini de arıyor. Çalışma hayatı ile ilgili mevzuatımızda emeklilik için belli bir yıl ve primi doldurmak gerekiyor. Erkekler için 25 yıl, kadınlar için ise 20 yıl sigortalılık süresi uygulanıyor. Ancak, emeklilik tarihini öne çekmek isteyenler için hükümet tarafından sunulan avantajlar şu 8 başlıkta toplanmaktadır:

Çocuk Avantajı:

Kadın çalışanlar için çocukları üzerinden prim kazanma imkanı bulunuyor.

Bu imkan, 3 çocuğa kadar borçlanma ile 2160 gün, yani 6 yıl kazandırıyor.

Çocukların sigortadan önce doğmuş olması şartıyla uygulanabilir.

Askerlik Avantajı:

Erkeklerde askerlik süreleri, hem yaşı geriye çekerken hem de prim kazanma imkanı veriyor.

Sigortalı olmadan önce yapılan askerlik için borçlanma, sigorta giriş tarihini borçlanılan gün kadar geriye çekiyor.

On Yıl Prim Avantajı:

15 yıl ve 3600 günü dolduranlar, daha fazla çalışmadan kısmi emekli olabiliyor.

9 Eylül 1999 öncesi sigortalılar için geçerli olan bu imkan, yaş şartı kadınlarda 58, erkeklerde ise 60 yaşa kadar çıkıyor.

Yüzde 60 Rapor Avantajı:

Çalışırken iş yapabilme gücünü en az yüzde 60 kaybedenler, sağlık raporu alarak malulen emekli olabiliyor.

En az 1800 gün prim yeterli oluyor, yaş şartı aranmıyor, ancak çalışamama durumu söz konusu.

Vergi İndirimi Avantajı:

Engelli çalışanlar, yüzde 40 engellilik ile vergi indirimi aldıklarında, yaş şartına bakılmadan 15 yıl 3 bin 600 günden başlayarak emekli olabiliyor.

Engelli emekliler çalışabiliyor ve maaşları kesilmiyor.

Yıpranma Avantajı:

Ağır işlerde çalışanlar, mesleklerine bağlı olarak eklenen prim süresi ve yaş şartı düşülerek emeklilik imkanına kavuşabiliyor.

Anne İndirimi Avantajı:

Başkasının bakımına muhtaç derecede engelli çocuğu bulunan anneler, primlerinin dörtte birini toplam primlerine ekleyerek erken emekli olabiliyor.

Gurbetçi Avantajı:

Yurtdışında yaşayan erkek sigortalılar, yurtdışında 18 yaşından sonra çalıştıkları süreleri satın alarak emeklilik hesabında kullanabiliyor.

Yurtdışında yaşayan kadınlar ise yurtdışında 18 yaşından sonra bulundukları süreleri satın alarak Türkiye'den emekli olma şansına sahiptir.

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