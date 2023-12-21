1 ücret 10 kazanç: Yeni asgari ücret hangi gelirlere yansıyacak? Etki edeceği ödemeler neler? Hangi oranlar gündemde?

İŞTE FORMÜLLER

Halen asgari ücret net 11 bin 402, brüt 13 bin 414 lira. İşverene maliyeti de 15 bin 762 lira seviyesinde. Yüzde 40'lık bir artış asgari ücreti net 15 bin 963, brüt 18 bin 780 liraya çıkarırken, işverene maliyetini 22 bin 66 liraya ulaştıracak. Eğer komisyon yüzde 45'lik artışa karar verirse asgari ücret net 16 bin 533, brüt 19 bin 451 liraya çıkacak, işverene maliyeti ise 22 bin 854 lirayı bulacak.

Memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammının yüzde 50 seviyelerinde beklenmesi, asgari ücrette de bu oranları gündeme getirdi. Bu oran asgari ücreti net 17 bin 103, brüt 20 bin 121, işverene maliyetini de 23 bin 643 liraya yükseltecek. Türk-İş bekar çalışanın yaşama maliyetini 18 bin 239 lira hesapladı. Eğer net asgari ücret bu tutara yükselirse, çalışanların geliri yüzde 59.96 artacak, brüt ücret 21 bin 457 liraya, işverene maliyet 25 bin 212 liraya ulaşacak.





ARTACAK GELİRLER

Yeni asgari ücretin etkileyeceği alanlar şöyle;

Asgari ücretlilerle birlikte işyerlerindeki diğer çalışanların maaşları da yeniden belirlenecek.

Çalışanların vergi dışı bırakılacak kazanç tutarı yeni asgari ücretle artacak. Brüt ücretle anlaşanların eline geçecek net tutar yükselecek.

İşten ayrılan asgari ücretlilerin alacağı kıdem ve ihbar tazminatı güncellenecek.

Çalışanlara verilen en düşük rapor parası zamlanacak.

Doğum yapan annelerin en düşük iş göremezlik ödeneği yükselecek.

Yarı zamanlı çalışan anneye İŞKUR'un yaptığı ödeme artacak.

Stajyer ücreti yenilenecek.

İşsizlik maaşında en düşük ve en yüksek tutarlar değişecek.

Sosyal yardım alanlardan iş arayanlara ve işe yerleşenlere verilen destekler artacak.

Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yıllık en çok brüt asgari ücretin yüzde 30'u kadar devlet katkısı veriliyor. 2024'te devlet katkısı üst limiti artacak.





BU ÖDEMELERE YANSIYACAK

Sosyal yardımlardan yararlanmak için gelir sınırı

GSS primi

Bağ-Kur ve isteğe bağlı dahil sigorta primleri

Borçlanmada en düşük ve en yüksek tutarlar

İhya ödemeleri... TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN