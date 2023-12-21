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1 ücret 10 kazanç: Yeni asgari ücret hangi gelirlere yansıyacak? Etki edeceği ödemeler neler? Hangi oranlar gündemde?

Yeni asgari ücret için gözler işverenlerin yapacağı teklife çevrilirken, ücretin yıllık belirleneceği mesajları refah payı beklentilerini yükseltti. Yeni ücret 10 kazanca yansırken, 5 alandaki ödemeleri de etkileyecek.

Çığıl Ön Yener Çığıl Ön Yener takvim.com.tr
Kaynak GAZETE Giriş Tarihi 21 Aralık 2023 Güncelleme 21 Aralık 2023, 07:35
1 ücret 10 kazanç: Yeni asgari ücret hangi gelirlere yansıyacak? Etki edeceği ödemeler neler? Hangi oranlar gündemde?

Türkiye'nin merakla beklediği yeni asgari ücret için önemli viraja girildi. Yıl sonuna kadar belirlenmesi gereken yeni ücret için sıra işverenlerin teklifine geldi. Asgari Ücret Tespit Komisyonu'nun ilk toplantısında görüşler dile getirilmiş, takvim şekillenmişti. İkinci toplantıda Hazine ve Maliye Bakanlığı ile Türkiye İstatistik Kurumu'ndan gelen veriler ele alınmıştı. Türkİş'in komisyondaki 4 asgari ücretli üyesi de görüşlerini aktarmıştı.



GÖZLER 3. TOPLANTIDA
Yeni asgari ücret için gözler üçüncü toplantıya çevrilirken, TİSK'in bu toplantıda teklifini iletmesi bekleniyor. Komisyonda işverenleri temsil eden TİSK'in dile getireceği tutar ilk teklif olacak.

Son 30 yılın en büyük zammı mı geliyor?

Pazarlıklar bu teklif üzerinden sürecek. Yeni asgari ücretin bu pazarlıkların sonucunda tarafların uzlaşmasıyla belirlenmesi hedefleniyor.

Yapılacak artışta en önemli veri enflasyon olurken; ücretin yıllık olarak belirleneceğinin altının çizilmesi, eklenecek refah payına ilişkin tahminleri yükseltti. 2023 yılının ikinci yarısındaki enflasyonun yüzde 37 seviyelerinde çıkacağı tahmin edilirken, asgari ücret artışının yüzde 40'ı aşması bekleniyor. Özellikle de yüzde 50 seviyeleri konuşuluyor.

İŞTE FORMÜLLER
Halen asgari ücret net 11 bin 402, brüt 13 bin 414 lira. İşverene maliyeti de 15 bin 762 lira seviyesinde. Yüzde 40'lık bir artış asgari ücreti net 15 bin 963, brüt 18 bin 780 liraya çıkarırken, işverene maliyetini 22 bin 66 liraya ulaştıracak. Eğer komisyon yüzde 45'lik artışa karar verirse asgari ücret net 16 bin 533, brüt 19 bin 451 liraya çıkacak, işverene maliyeti ise 22 bin 854 lirayı bulacak.

Memurların ve memur emeklilerinin Ocak zammının yüzde 50 seviyelerinde beklenmesi, asgari ücrette de bu oranları gündeme getirdi. Bu oran asgari ücreti net 17 bin 103, brüt 20 bin 121, işverene maliyetini de 23 bin 643 liraya yükseltecek. Türk-İş bekar çalışanın yaşama maliyetini 18 bin 239 lira hesapladı. Eğer net asgari ücret bu tutara yükselirse, çalışanların geliri yüzde 59.96 artacak, brüt ücret 21 bin 457 liraya, işverene maliyet 25 bin 212 liraya ulaşacak.



ARTACAK GELİRLER
Yeni asgari ücretin etkileyeceği alanlar şöyle;
Asgari ücretlilerle birlikte işyerlerindeki diğer çalışanların maaşları da yeniden belirlenecek.
Çalışanların vergi dışı bırakılacak kazanç tutarı yeni asgari ücretle artacak. Brüt ücretle anlaşanların eline geçecek net tutar yükselecek.
İşten ayrılan asgari ücretlilerin alacağı kıdem ve ihbar tazminatı güncellenecek.
Çalışanlara verilen en düşük rapor parası zamlanacak.
Doğum yapan annelerin en düşük iş göremezlik ödeneği yükselecek.

Yarı zamanlı çalışan anneye İŞKUR'un yaptığı ödeme artacak.
Stajyer ücreti yenilenecek.
İşsizlik maaşında en düşük ve en yüksek tutarlar değişecek.
Sosyal yardım alanlardan iş arayanlara ve işe yerleşenlere verilen destekler artacak.
Bireysel Emeklilik Sistemi'nde yıllık en çok brüt asgari ücretin yüzde 30'u kadar devlet katkısı veriliyor. 2024'te devlet katkısı üst limiti artacak.



BU ÖDEMELERE YANSIYACAK
Sosyal yardımlardan yararlanmak için gelir sınırı
GSS primi
Bağ-Kur ve isteğe bağlı dahil sigorta primleri
Borçlanmada en düşük ve en yüksek tutarlar
İhya ödemeleri...

Asgari ücrette gözler 3. toplantıda! İkinci toplantıda neler konuşuldu? Hangi mesajlar verildi? Zam oranı ne kadar olacak?

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