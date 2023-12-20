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Birkaç gün sonra hesapta! Öğrencilere 90-100-130-150 TL ödeme yapılacak! 4 gün devamsızlık yapan yanar! TCKN 0-2-4-6-8 olanlar...

Devlet tarafından öğrencilere çeşitli para yardımları sağlanmaya devam ediyor. İhtiyaç sahibi öğrencilere destek olmayı amaçlayan bu yardımların başlıkları ve başvuru şartları belli oldu. Aylık 150 TL'ye kadar ödeme yapılıyor. İşte merak edilenler...

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Giriş Tarihi 20 Aralık 2023, 14:40 Güncelleme 20 Aralık 2023, 14:40
Birkaç gün sonra hesapta! Öğrencilere 90-100-130-150 TL ödeme yapılacak! 4 gün devamsızlık yapan yanar! TCKN 0-2-4-6-8 olanlar...

Okula giden tüm öğrencilere maddi destek sağlamak amacıyla geniş kapsamlı bir para yardımı programını hayata geçirildi. Aile ve Sosyal Hizmetler Bakanlığı'nın koordine ettiği bu program kapsamında, anaokulu, ilkokul, ortaokul öğrencileri milyonlarca kişiye hitap ediyor.

KİMLER YARARLANACAK?

Sosyal güvencesi olmayan ve 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi olan ailelere, çocukların örgün eğitime devam etmeleri ve okulun açık olduğu aylarda bir ay içerisinde 4 günden fazla devamsızlık yapmamaları şartıyla, "Şartlı Eğitim Yardımı" yapılmaktadır. Ödemeler PTT aracılığı ile öncelikle annelere yapılmaktadır.

Şartlı Eğitim Yardımı (ŞEY) kapsamında ne kadar ödeme yapılmaktadır?

İlköğretime devam eden erkek öğrenci için aylık 90 TL,

İlköğretime devam eden kız öğrenci için aylık 100 TL,

Ortaöğretime devam eden erkek öğrenci için aylık 130 TL,

Ortaöğretime devam eden kız öğrenci için aylık 150 TL'dir.

Şartlı Eğitim Yardım (ŞEY) ödemesi hangi durumda yapılmaz?

Şartlı eğitim yardımdan faydalanan çocuğun;

Örgün eğitim dışına çıkması,

Bir ay içerisindeki okul devamsızlık süresinin 4 günden fazla olması,

Yardım kaydının bulunduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına haber verilmeksizin ikamet adresinin değişmesi,

Hanesinin Mütevelli Heyeti tarafından muhtaçlık durumunun ortadan kalktığının tespit edilmesi,

Vefat etmesi,

Hak sahibi ebeveynin vefat etmesi, halinde yardım durdurulur.

Bütün bunların yanında ŞEY ve ŞSY başvurusu sırasında imzalanan sözleşmeye aykırılıkların tespiti halinde yardım ödemeleri geçici bir süreliğine durdurulabilir ya da tamamen kesilebilir.

Şartlı Sağlık Yardımı (ŞSY) nedir?

Sosyal güvencesi olmayan, 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi durumunda bulunan ailelere 0-6 yaş arası çocuklarını sağlık kontrolüne göndermeleri, anne adaylarının ise hamilelik süresince sağlık kontrolüne gitmeleri ve doğumlarını hastanede yapmaları şartıyla düzenli nakdi yardım yapılmaktadır. Ödemeler PTT aracılığı ile doğrudan anneler adına açılan hesaplara yapılmaktadır. Bu yardım kapsamında yapılan ödemeler çocuk başına aylık 100 TL olup ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır.

Şartlı Sağlık Yardımı (ŞSY) şartları nelerdir?

Hanede sosyal güvenceli birey bulunmaması, Sağlık Bakanlığının belirlediği tarihlerde düzenli olarak doktor kontrollerine gidilmesi ve hanenin ihtiyaç sahibi olduğuna Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından kanaat getirilmiş olması gerekmektedir.

Şartlı Sağlık Yardımından (ŞSY) kimler faydalanabilir?

ŞSY Programı kapsamında, 0-6 yaş arası çocuklara, kız veya erkek fark etmeksizin aylık 100 TL (en fazla 72 ay), gebe kadınlara aylık 200 TL (en fazla 9 ay), lohusa kadınlara aylık 300 TL (en fazla 2 ay) ve hastanede doğum gerçekleştiren kadınlara bir kereye mahsus olmak üzere 500 TL tutarında nakdi yardım yapılmaktadır. Fayda sahibi çocuk/lar ve gebe/lohusa kadınlara ait muayene izlem takibi aralıkları ile ilgili mevzuat Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmektedir.

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