Birkaç gün sonra hesapta! Öğrencilere 90-100-130-150 TL ödeme yapılacak! 4 gün devamsızlık yapan yanar! TCKN 0-2-4-6-8 olanlar...

Şartlı Eğitim Yardım (ŞEY) ödemesi hangi durumda yapılmaz?
Şartlı eğitim yardımdan faydalanan çocuğun;
Örgün eğitim dışına çıkması,
Bir ay içerisindeki okul devamsızlık süresinin 4 günden fazla olması,
Yardım kaydının bulunduğu Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma (SYD) Vakfına haber verilmeksizin ikamet adresinin değişmesi,
Hanesinin Mütevelli Heyeti tarafından muhtaçlık durumunun ortadan kalktığının tespit edilmesi,
Vefat etmesi,
Hak sahibi ebeveynin vefat etmesi, halinde yardım durdurulur.
Bütün bunların yanında ŞEY ve ŞSY başvurusu sırasında imzalanan sözleşmeye aykırılıkların tespiti halinde yardım ödemeleri geçici bir süreliğine durdurulabilir ya da tamamen kesilebilir.
Şartlı Sağlık Yardımı (ŞSY) nedir?
Sosyal güvencesi olmayan, 3294 sayılı Kanun kapsamında ihtiyaç sahibi durumunda bulunan ailelere 0-6 yaş arası çocuklarını sağlık kontrolüne göndermeleri, anne adaylarının ise hamilelik süresince sağlık kontrolüne gitmeleri ve doğumlarını hastanede yapmaları şartıyla düzenli nakdi yardım yapılmaktadır. Ödemeler PTT aracılığı ile doğrudan anneler adına açılan hesaplara yapılmaktadır. Bu yardım kapsamında yapılan ödemeler çocuk başına aylık 100 TL olup ödemeler her ay için hesaplanıp 2 ayda bir yapılmaktadır.
Şartlı Sağlık Yardımı (ŞSY) şartları nelerdir?
Hanede sosyal güvenceli birey bulunmaması, Sağlık Bakanlığının belirlediği tarihlerde düzenli olarak doktor kontrollerine gidilmesi ve hanenin ihtiyaç sahibi olduğuna Sosyal Yardımlaşma ve Dayanışma Vakfı Mütevelli Heyeti tarafından kanaat getirilmiş olması gerekmektedir.
Şartlı Sağlık Yardımından (ŞSY) kimler faydalanabilir?
ŞSY Programı kapsamında, 0-6 yaş arası çocuklara, kız veya erkek fark etmeksizin aylık 100 TL (en fazla 72 ay), gebe kadınlara aylık 200 TL (en fazla 9 ay), lohusa kadınlara aylık 300 TL (en fazla 2 ay) ve hastanede doğum gerçekleştiren kadınlara bir kereye mahsus olmak üzere 500 TL tutarında nakdi yardım yapılmaktadır. Fayda sahibi çocuk/lar ve gebe/lohusa kadınlara ait muayene izlem takibi aralıkları ile ilgili mevzuat Sağlık Bakanlığı tarafından belirlenmektedir.