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Asgari ücrette gözler 3. toplantıda! İkinci toplantıda neler konuşuldu? Hangi mesajlar verildi? Zam oranı ne kadar olacak?

Son dakika haberi! Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2024'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısını gerçekleştirdi. Yeni asgari ücret için yapılan ikinci toplantıda TÜİK’in, Hazine ve Maliye Bakanlığı’nın, işverenlerin görüşleri alındı. Türk-İş’ten de ’Asgari ücrette geçim koşulları dikkate alınsın’ açıklaması geldi. Pazarlıkta üçüncü tur da bu hafta olacak. Gözler TİSK’in teklifine çevrilmiş durumdayken, yeni asgari ücret için hangi formüllerin masada olduğu vatandaşlar tarafından merakla araştırılıyor.Pazarlık hangi oranla başlayacak? Asgari ücret zammıyla birlikte hangi kalemler artacak? İşte detayları...

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Giriş Tarihi 17 Aralık 2023, 06:59 Güncelleme 19 Aralık 2023, 08:35
Asgari ücrette gözler 3. toplantıda! İkinci toplantıda neler konuşuldu? Hangi mesajlar verildi? Zam oranı ne kadar olacak?

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Doğrudan 7 milyondan fazla çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamıyla ilgili süreç devam ediyor. 11 Aralık'ta yapılan ilk toplantının ardından asgari ücret belirleme aşamalarındaki takvim oluşturularak, yapılan çalışmalar paylaşıldı.

Asgari ücrete yıllık formül!

Sosyal diyalog vurgusunun öne çıktığı ilk toplantıda işçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan 5 kişilik heyetler yer aldı.

İKİNCİ TOPLANTI SONA ERDİ

Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2024'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ikinci toplantısı dün gerçekleştirildi. Türk-İş Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, masada herhangi bir rakamın konuşulmadığını ifade ederken 3. toplantının önümüzdeki hafta içinde olacağını söyledi.

Toplantının ardından ise işçi tarafı temsil heyeti başkanı olarak komisyonda yer alan TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar açıklamalarda bulundu. Toplantıda Bakan Vedat Işıkhan'nın olmadığını da hatırlatan Ağar, "Toplantıda herhangi bir rakam konuşulmadı. Çalışma Genel Müdürlüğümüz başkanlığında gerek hükumetin gerek TÜİK'in gerek maliyenin gerek de işverenlerimizin görüşü alındı. Aynı zamanda asgari ücretle çalışan dört arkadaşımızın görüşleri alındı. Onların geçim şartlarını kendi dilinden duydular. Şu anda bir sonuç yok. Ancak tahmin ediyorum görüşmeler süratle devam edecek. Çünkü yıl sonuna da yaklaştık. Kısa zaman içinde bir mutabakata varılarak bitirilmesini arzu ediyoruz. Ama rakam belirli olmadığından dolayı bir şey söyleme imkanımız yok. Zaten geçim şartları belli. Asgari ücretle çalışan insanların geçinemediği belli. Asgari ücretle çalışan insanların ev kirasını, elektrik, doğal gaz parasını ödeyemediklerini biliyoruz. Bilhassa büyük şehirlerde 10 bin liradan aşağı ev kirası yoktur. Ankara'da 10 bin liraya da ev kirası yoktur. Bunları iyi değerlendirmek lazım" ifadelerine yer verdi.

"DETAYLI ŞEKİLDE BAŞKANIMIZLA VE HÜKUMET YETKİLİLERİ İLE GÖRÜŞEREK BİR SONUCA GİTMEYİ DÜŞÜNÜYORUZ"
Ağar, alım gücünün düşünülerek hareket etmenin gerektiğini belirterek, "İnsanlar haftada bir defa çocuklarla birlikte restorana gidebilecek mi? Bunların mümkün olmadığı görülmekte. Dolayısıyla bunun belirleyicisi hükumet olacak. Hükumetin ve işverenin bu konuda yaklaşımı güzel olursa tahmin ediyorum üçlü mutabakat ile bu sonucu gideririz diye düşünüyoruz. Şu anda mutabakat olur mu olmaz mı demenin anlamı yok. Çünkü ortada bir rakam yok. Bunu detaylı şekilde başkanımızla görüşerek, hükumet yetkilileri ile görüşerek bir sonuca gitmeyi kısa zaman içinde düşünüyoruz" diye konuştu.

"BU HAFTA İÇİNDE TEKRAR BİR ARAYA GELEREK BU İŞİN SONUCUNA VARMAK İSTİYORUZ"
Asgari ücretin en düşük ücret anlamına geldiğini de dile getiren Ağar, "Çalışan insanlarımız örgütlü olmamasından dolayı genelde bütün iş yerlerinde asgari ücretle çalışmaktadır. Biliyorsunuz ülkemizde büyük kayıt dışılık da var. Kayıt dışılığı da konuşmamız lazım. Bu hafta içinde inşallah tekrar bir araya gelerek bu işin sonucuna varmak istiyoruz. Günü belirli değil. Hükumet kendi arasında konuşarak karar verecek. Kısa zaman içinde bilgi verirler diye düşünüyoruz. Asgari ücretin insanlarımızı mutlu edecek bir şekilde sonuçlanmasını diliyorum" şeklinde konuştu.

"İŞVERENLER BİR RAKAM SÖYLEYECEK Kİ BİZ ONA GÖRE DEĞERLENDİRME YAPACAĞIZ"
Asgari geçim için düşündüğü ücret sorulan Ağar, "Biz talep eden kişiyiz. Biz para veren kişi değiliz. Para verenler bir rakam söyleyecek ki biz ona göre değerlendirme yapacağız. TÜRK-İŞ olarak bir para söylediğimiz zaman o fiyatın altına inme şansımız yok. İşveren tarafından ya da hükumet tarafından bir rakam gelmedi. Gelecek ki biz ona 'evet' ya da 'hayır' diyeceğiz. Kırmızı çizgi diye bir şey yok. Biz rakam söylemeyiz. İşveren diyecek ki, 'Ben seni bu ücrete çalıştıracağım. Çalışır mısın çalışmaz mısın?' Biz de diyeceğiz ki, 'bu ücrete çalışırız, şu ücrete çalışmayız.' TÜİK'ten de bir rakam gelmedi. Hiçbir yerden bir rakam yok. Belirli olduğunda sizinle paylaşacağız" değerlendirmesinde bulundu.

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ASGARİ ÜCRET NET 11 BİN 402 LİRA

Asgari ücret, bir işçi için aylık brüt 13 bin 414 lira 50 kuruş, vergiler ve kesintiler düştüğünde net 11 bin 402 lira 32 kuruş olarak uygulanıyor.

Asgari ücretin işverene toplam maliyeti, bir işçi için 15 bin 762 lira 4 kuruş. Bunun 13 bin 414 lira 50 kuruşu brüt asgari ücret, 2 bin 79 lira 25 kuruşunu sosyal güvenlik primi, 268 lira 29 kuruşunu işveren işsizlik sigorta primi oluşturuyor.

Komisyonun ilk toplantısının açılışında konuşan Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanı Vedat Işıkhan, çalışanların enflasyona ezdirilmeyeceği söylemini yinelemişti.

Bakan Işıkhan, "2024 yılı asgari ücret miktarının, sosyal diyalog ve istişare yoluyla ekonomimizi büyütecek, çalışanlarımızın gelirlerini enflasyona ezdirmeyecek, istihdamı koruyacak ve artıracak en makul noktada belirlenmesi için çalışacağız. Bu süreçte temel hedefimiz, hakem rolü üstlenerek işçi ve işverenlerimizin mutabakatıyla asgari ücreti tespit etmektir" ifadelerini kullanmıştı.

BEKLENTİLER YÜKSELİYOR

Asgari ücretin bu yıl tek rakam olarak belirlenecek olması artış ile ilgili beklentileri de yükseltti. Yıl sonunda 6 aylık enflasyonun yüzde 38-40 aralığında çıkacak olmasıyla en az artışın bu oranda olması bekleniyor.

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PAZARLIK HANGİ ORANLA BAŞLAYACAK?

İşçi tarafı, 14 bin lira hesaplanan açlık sınırının altında teklif gelmesi durumunda masadan kalkacağını ifade ederken, pazarlığın minimum yüzde 35-40'la (15 bin 395-15 bin 962 lirayla) başlaması bekleniyor.


Memur ve memur emeklilerine verilecek yüzde 50 artışın da asgari ücret için referans olması bekleniyor. Yıllık ücret için artışın yüzde 55'lere kadar çıkması ve net asgari ücretin 17 bin liranın üzerinde belirlenmesi de gündemde.


ASGARİ ÜCRETLE BİRLİKTE HANGİ KALEMLER DEĞİŞECEK?

65 yaş aylığı bağlanabilmesi için gelirin net asgari ücretin üçte birinden düşük olması gerekiyor. Asgari ücretin yüzde 40 artması durumunda gelir şartı 5 bin 320 lira, yüzde 50 artması durumunda da 5 bin 700 lira olacak. 65 yaş maaşındaki artışı ise memur maaş zammı belirleyecek. Memur zammının yüzde 50 olması durumunda 2 bin 348 lira olan 65 yaş aylığı 3 bin 522 liraya çıkacak. İşsizlik maaşının en düşük miktarı brüt asgari ücretin yüzde 40'ı, en yükseği ise yüzde 80'i kadar. Asgari ücrete yüzde 40 zam yapılırsa en düşük işsizlik maaşı 7 bin 500 lira ila 8 bin 300 lira arasında olacak.

AK PARTİ'DEN AÇIKLAMA: ÇALIŞANLARIMIZI ENFLASYONA EZDİRMEYECEĞİZ

AK Parti Grup Başkanvekili Muhammet Emin Akbaşoğlu, çalışanları enflasyona ezdirmeyeceklerini, alım gücünün artırılacağı asgari ücret rakamının ortaya konacağını ifade ederek, "Ocak başında ortaya çıkacak enflasyon oranının da değerlendirilmesiyle memur ve emeklilerimizin yaşam standardını daha yukarı çekecek, alım gücünü artıracak maaş düzenlemesi söz konusu olacak." dedi.

Akbaşoğlu, yaptığı açıklamada, asgari ücret görüşmelerinin sürdüğünü hatırlattı. Bugüne kadar çalışanları enflasyona ezdirmediklerini ve ezdirmeyeceklerini ifade eden Akbaşoğlu, alım gücünün artırılması ve yaşam standardının yükseltilmesi amacıyla bütçe imkanları zorlanarak her türlü çalışmanın ortaya konulduğunu belirtti.

Akbaşoğlu, "Asgari ücrette, çalışanlarımızı enflasyona ezdirmeyeceğiz, alım gücünü artıracağımız bir rakamı ortaya koyacağız. 2024'e girerken çalışanlarımızın da yüzlerini güldürmek istiyoruz. Ocak başında ortaya çıkacak enflasyon oranının da değerlendirilmesiyle memur ve emeklilerimizin yaşam standardını daha yukarı çekecek, alım gücünü artıracak maaş düzenlemesi söz konusu olacak." diye konuştu.

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