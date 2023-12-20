Borçlanmada 51 bin TL avantaj: Hesaplı emeklilikte son 2 hafta!

Çalışanlar, EYT kapsamında sigorta giriş tarihi tutup da primi, hizmet süresi eksik olanlar ucuza borçlanabilir. Asgari ücret görüşmeleri sürerken, yeni tarifeyle birlikte 1 Ocak 2024 itibariyle doğum, askerlik, yurt dışı borçlanmasının maliyeti de artacak. Sigorta başlangıcını, prim gün sayısını öne çekerek erken emekli olacakların maliyet artışından etkilenmemesi için iki haftalık süresi bulunuyor.
NASIL DEĞİŞECEK?
Temmuz'dan bu yana günlük borçlanma tutarı en düşük 143 lira uygulanırken, asgari ücretin yüzde 50 artması durumunda bu tutar 214 liraya çıkacak. Bugün itibariyle 103 bin liraya doğum borçlanması yapabilecek bir kadın sigortalı, 1 Ocak 2024'de 154 bin liranın üzerinde ödeme yapmak zorunda kalacak.
Yapılacak ödeme 51 bin lira artacak. Askerlik borçlanması (18 ay) 77 bin 220 lirayken, 1 Ocak itibariyle ödenecek tutar yüzde 50 artış tahminine göre 116 bin liraya yaklaşacak. Askerlik borçlanmasında kazanç 38 bin 780 lira olacak. Sosyal Güvenlik Kurumu, sosyal medya hesapları üzerinden doğum, askerlik başta olmak üzere borçlanmaya ilişkin kapsamlı bilgi verdi.