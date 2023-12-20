Borçlanmada 51 bin TL avantaj: Hesaplı emeklilikte son 2 hafta!

Çalışanlar, EYT kapsamında sigorta giriş tarihi tutup da primi, hizmet süresi eksik olanlar ucuza borçlanabilir. Asgari ücret görüşmeleri sürerken, yeni tarifeyle birlikte 1 Ocak 2024 itibariyle doğum, askerlik, yurt dışı borçlanmasının maliyeti de artacak. Sigorta başlangıcını, prim gün sayısını öne çekerek erken emekli olacakların maliyet artışından etkilenmemesi için iki haftalık süresi bulunuyor.

NASIL DEĞİŞECEK?

Temmuz'dan bu yana günlük borçlanma tutarı en düşük 143 lira uygulanırken, asgari ücretin yüzde 50 artması durumunda bu tutar 214 liraya çıkacak. Bugün itibariyle 103 bin liraya doğum borçlanması yapabilecek bir kadın sigortalı, 1 Ocak 2024'de 154 bin liranın üzerinde ödeme yapmak zorunda kalacak.