Emeklilere duble jest; 15.1 milyon kişi için duyuru geldi! SSK, BAĞ-KUR hepsi için 19-20-23 Aralık’tan 28 Aralık’a kadar hesaplara yatacak

Türkiye'de bankalar, müşteri çekme ve tercih edilme yarışında emekli müşterilere yönelik çeşitli avantajlar sunarak öne çıkmaya çalışıyor. Yılbaşı öncesinde bu rekabet daha da kızışırken, bankaların emeklilere özel kampanyaları büyük ilgi topluyor. Bu rekabet ortamı emekliler için cazip fırsatlar sunarken, her bir bankanın kendi özel kampanyalarıyla öne çıkmayı hedeflediği gözlemleniyor.