Emeklilere duble jest; 15.1 milyon kişi için duyuru geldi! SSK, BAĞ-KUR hepsi için 19-20-23 Aralık’tan 28 Aralık’a kadar hesaplara yatacak

Türkiye'de bankalar, müşteri çekme ve tercih edilme yarışında emekli müşterilere yönelik çeşitli avantajlar sunarak öne çıkmaya çalışıyor. Yılbaşı öncesinde bu rekabet daha da kızışırken, bankaların emeklilere özel kampanyaları büyük ilgi topluyor. Bu rekabet ortamı emekliler için cazip fırsatlar sunarken, her bir bankanın kendi özel kampanyalarıyla öne çıkmayı hedeflediği gözlemleniyor.
Bankaların Emeklilere Sunduğu Promosyonlar ve Avantajlar
Bankalar, emekli müşterilere özel olarak sundukları promosyonlar ve avantajlarla dikkat çekiyor. İşte bazı bankaların emeklilere yönelik sunulan fırsatlar:
Akbank:
SSK, Bağ-Kur ve Emekli Sandığı müşterilerine 10.000 TL'ye kadar promosyon imkanı sunuyor.
Axess veya Wings kart kullanıcıları için ek chip-para ödülleri mevcut.
İş Bankası:
SGK emeklilerine 7.500 TL'ye kadar promosyon teklifi yapıyor.
Maximum Kart kullanıcılarına aidatsız kart kullanımı gibi ek avantajlar sağlıyor.
Yapı Kredi ve Garanti BBVA:
Yapı Kredi, 9.000 TL'ye kadar nakit promosyonlar ve ek bonuslar sunuyor.
Garanti BBVA ise 8.500 TL'ye kadar nakit promosyonlar sunuyor.