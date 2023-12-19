Tüketen değil üreten bir Türkiye! 2024’e 6 bin 250 fabrika ile giriyoruz

30 YENİ ŞİRKET Yeni yatırımlarda yüksek teknoloji içeren sektörlerin artması da dikkat çekti. Togg'un 2028'de kapasite artıracak olması nedeniyle 2024 ve 2025 yıllarında başını KOBİ'lerin çektiği 40 yeni fabrika inşa edilecek. Hali hazırda Togg için 120'den fazla Türk şirketi üretim gerçekleştiriyor. Türkiye , Uzay Ay Misyonu ile kendi milli ve özgün teknolojilerini kullanarak Ay ile temas etmek istiyor. Teknoparklarda 127 firma projelere dahil oldu. 30 yeni şirket kuruldu.

174 ÜLKEYE İHRACAT

Rakamlar istihdama da yansıyor. 2002'de 384 bin kişinin çalıştığı OSB'lerde, bugün 2 milyon 910 bin kişi istihdam ediliyor. OSB'lerin toplam alan büyüklüğü 100 bin hektara ulaşırken, sanayi parsel sayısı ise 57 bin 517'e ulaştı. Bu rakamın 42 bin adedinin tahsisi gerçekleştirilirken 4 bin 300 adedinin de inşaat çalışması devam ediyor. Üretimde Batı'nın tekeli de kırıldı.

Gaziantep OSB, 5 bölgesi ve 43 milyon 200 bin metrekarelik alanı ile Türkiye'nin en büyük OSB'si oldu. Gaziantep OSB'de üretilen ürünler 174 ülkeye ihracat ediliyor.