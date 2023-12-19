Sigaraya yılbaşı zammı mı geliyor? En düşük sigara fiyatı 65 TL mi olacak? ÖTV zammı ile güncel fiyatlar ne kadar olacak 2024?

Soru: Sigara içmenin sağlığa zararları nelerdir?
Cevap: Sigara içmenin sağlığa birçok zararı bulunmaktadır. Akciğer kanseri, kalp hastalıkları, KOAH, inme, diyabet, mide kanseri gibi birçok kanser türünün riskini artırır. Aynı zamanda solunum yollarını tahriş eder, bağışıklık sistemini zayıflatabilir ve vücutta iltihaplanmaya neden olabilir.
Soru: Pasif içicilik nedir ve nasıl zararlıdır?
Cevap: Pasif içicilik, sigara içmeyen bireylerin sigara dumanına maruz kaldığı durumu ifade eder. Pasif içicilik, sağlık sorunlarına yol açabilir ve özellikle çocuklar, hamile kadınlar ve solunum yolu sorunları olan kişiler için risklidir. Solunum yolu hastalıkları, kalp hastalıkları ve kanser gibi ciddi sorunların riskini artırabilir.
Soru: Sigaranın kalp hastalıkları ile ilişkisi nedir?
Cevap: Sigara içmek, kan basıncını artırabilir, kan damarlarının sertleşmesine ve tıkanmasına neden olabilir. Bu durum, kalp krizi ve inme riskini artırır. Sigara dumanı aynı zamanda vücuttaki oksijen seviyelerini düşürebilir, kalp kasının zorlanmasına ve kalp yetmezliği riskini artırabilir.