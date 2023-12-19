Sigaraya yılbaşı zammı mı geliyor? En düşük sigara fiyatı 65 TL mi olacak? ÖTV zammı ile güncel fiyatlar ne kadar olacak 2024?

Yılın son altı ayında Üretici Fiyat Endeksi'nde (ÜFE) yaşanan yüzde 14'lük artış, sigarada Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarını da etkilemeye devam ediyor. Temmuz'dan bu yana süregelen bu artışın, yılın son altı ayında en az yüzde 16 daha yükseleceği öngörülüyor. Bu durum, sigara fiyatlarına önemli bir yük getirerek, maliyetleri artırıyor. İşte, yılbaşı itibarıyla sigara fiyatlarına yapılacak zam ve vergi artışlarıyla ilgili detaylar.