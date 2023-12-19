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Sigaraya yılbaşı zammı mı geliyor? En düşük sigara fiyatı 65 TL mi olacak? ÖTV zammı ile güncel fiyatlar ne kadar olacak 2024?

Yeni yılla birlikte sigara fiyatlarına yapılan Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) artışları, tüketicilerin cebini zorlayacak gibi görünüyor. 6 aylık Üretici Fiyat Endeksi (ÜFE) artışı kadar yükselen ÖTV oranları, en ucuz sigara fiyatlarını 51,5 lira seviyelerine çekebilir. Ancak, üretici maliyetlerindeki artışlar eklenince, en düşük sigara fiyatının 60-65 TL bandına çıkması bekleniyor. Peki, sigaraya ne zaman zam gelecek? En düşük, en pahalı sigara fiyatı ne kadar olacak? İşte detaylar...

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Giriş Tarihi 19 Aralık 2023, 07:31 Güncelleme 19 Aralık 2023, 07:31
Sigaraya yılbaşı zammı mı geliyor? En düşük sigara fiyatı 65 TL mi olacak? ÖTV zammı ile güncel fiyatlar ne kadar olacak 2024?

Yılın son altı ayında Üretici Fiyat Endeksi'nde (ÜFE) yaşanan yüzde 14'lük artış, sigarada Özel Tüketim Vergisi (ÖTV) tutarını da etkilemeye devam ediyor. Temmuz'dan bu yana süregelen bu artışın, yılın son altı ayında en az yüzde 16 daha yükseleceği öngörülüyor. Bu durum, sigara fiyatlarına önemli bir yük getirerek, maliyetleri artırıyor. İşte, yılbaşı itibarıyla sigara fiyatlarına yapılacak zam ve vergi artışlarıyla ilgili detaylar.

Güncellenen vergi oranları ve KDV artışı, piyasada şu anda 45 liraya satılan en ucuz sigaranın fiyatını etkileyecek. Sigara maliyetleri ile birlikte düşünüldüğünde, yeni yıl itibarıyla bir paket sigaranın 60-65 lirayı aşacağı ileri sürülüyor.

Sektör temsilcilerinden açıklama geldiğinde haberimize eklenecektir.

SİGARANIN ZARARLARI

Sigara içmek cilt sağlığını nasıl etkiler?

Cevap: Sigara içmek, ciltte kan akışını azaltabilir, kolajen üretimini engelleyebilir ve erken yaşlanma belirtileri olan kırışıklıkların oluşumuna neden olabilir. Ayrıca, cilt mat ve solgun bir görünüm kazanabilir, sivilce ve diğer cilt sorunlarına yol açabilir.

Soru: Sigara içmenin sağlığa zararları nelerdir?

Cevap: Sigara içmenin sağlığa birçok zararı bulunmaktadır. Akciğer kanseri, kalp hastalıkları, KOAH, inme, diyabet, mide kanseri gibi birçok kanser türünün riskini artırır. Aynı zamanda solunum yollarını tahriş eder, bağışıklık sistemini zayıflatabilir ve vücutta iltihaplanmaya neden olabilir.

Soru: Pasif içicilik nedir ve nasıl zararlıdır?

Cevap: Pasif içicilik, sigara içmeyen bireylerin sigara dumanına maruz kaldığı durumu ifade eder. Pasif içicilik, sağlık sorunlarına yol açabilir ve özellikle çocuklar, hamile kadınlar ve solunum yolu sorunları olan kişiler için risklidir. Solunum yolu hastalıkları, kalp hastalıkları ve kanser gibi ciddi sorunların riskini artırabilir.

Soru: Sigaranın kalp hastalıkları ile ilişkisi nedir?

Cevap: Sigara içmek, kan basıncını artırabilir, kan damarlarının sertleşmesine ve tıkanmasına neden olabilir. Bu durum, kalp krizi ve inme riskini artırır. Sigara dumanı aynı zamanda vücuttaki oksijen seviyelerini düşürebilir, kalp kasının zorlanmasına ve kalp yetmezliği riskini artırabilir.

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