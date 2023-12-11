2024 asgari ücret maratonu başlıyor! Komisyon pazarlığa yüzde 38 ile oturacak: İşçiye en az 15 bin 735 TL

Asgari ücretin tespiti konusunda Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı birinci öncelikli olarak görev alırken, Hazine ve Maliye Bakanlığı da yeni ücretin diğer ekonomik aktörlere yansıması konusunda koordineli bir iş birliği yürütüyor. 2022 Aralık ayında 5500 TL olarak uygulanan asgari ücret 2023 Ocak ve Temmuz aylarında yapılan artışla yüzde 107 artışla 11.402 TL'ye yükseldi. Asgari ücret dönemin kuruyla 482 dolar düzeyine çıkarak döviz bazlı rekor kırdı.

ENFLASYON EN ÖNEMLİ VERİ Yeni asgari ücretin tespitinde Orta Vadeli Program (OVP) ile uyumlu 6 aylık enflasyon tahmini ve Ocak memur zammı öne çıkacak. Merkez Bankası'nın 2023 yıl sonu enflasyon tahmini yüzde 65 olarak belirlenirken 6 aylık enflasyon tahmini de yaklaşık yüzde 38 oldu. 5 aylık enflasyon rakamlarının yüzde 33,66 olarak kesinleşmesi Merkez Bankası'nın tahminiyle uyumlu olması dikkat çekti.

6 aylık enflasyon verisi baz alındığında artışın yüzde 40 ve üzeri olması bekleniyor. Yüzde 38 uygulandığında 15.735 TL olan net asgari ücretin bu durumda 16 bin TL ve üzerinde olması bekleniyor. Maaş zamları için önemli bir referans değer olan memur zammına göre yapılan hesapta asgari ücret için 17.100 TL rakamı ortaya çıkıyor.

Her iki rakamda Asgari Ücret Tespit Komisyonu 'nun masasında belirleyici etmenler olarak yer alacak. Ancak pazarlığın yüzde 38'lik enflasyon oranına göre 15.735 TL'den başlaması bekleniyor. Yeni rakamın refah payı katkısı ile bu miktar üzerinde olmasına kesin gözüyle bakılıyor.

ANKETLER YAPILIYOR

Enflasyon rakamlarının yanında Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı işçi sendikaları ve işverenlerle ilgili gerekli anket çalışmalarını gerçekleştiriyor. Bu iki veri asgari ücret belirlenirken müzakere masasında yer alacak. Bu yıl toplantıya 4 sektörden işçi de katılacak.

2024 NET ASGARİ ÜCRET

Yüzde 35 artarsa 15.393 TL

İşverene maliyeti 21 bin 278 TL

Yüzde 40 artarsa 15 bin 962 TL

İşverene maliyeti 22 bin 66 TL

Yüzde 45 artarsa 16 bin 533 TL

İşverene maliyeti 22 bin 854 TL

Yüzde 50 artarsa 17 bin 103 TL

İşverene maliyeti 23 bin 642 TL