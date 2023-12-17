Gabar’da yeni müjde umudu: Kapanlı-1’de çalışmalar başladı!

İLK ADIMLAR BERAT ALBAYRAK DÖNEMİNDE ATILDI Türkiye'nin enerjide bağımsızlığının önünü açan kritik hamleleri, Enerji ve Tabii Kaynaklar ile Hazine ve Maliye Bakanlığı görevlerinde bulunan Berat Albayrak döneminde atılan çalışamalar ile hayata geçirildi.

GABAR, KATO,CUDİ, PERVARİ.. MÜJDELER PEŞ PEŞE GELDİ Başkan Erdoğan, 2 Mayıs 2023'te Gabar 'da günlük 100 bin varil üretim kapasiteli petrol bulunduğu müjdesini Konya'dan vermişti. Erdoğan, Gabar'daki petrol kuyusuna şehit öğretmen Aybüke Yalçın'ın adının verildiğini de duyurmuştu. Cudi'de de Şehit Yüzbaşı Esma Çevik'in adının verildiği petrol sahasından keşif müjdesi geldi. Geçtiğimiz haziranda Şırnak Hakkari araındaki Kato dağındaki arama sahasından aynı ay içinde Siirt Pervari'den petrol keşfi müjdeleri geldi.

Türkiye, bir yandan petrol ve doğalgaz arama faaliyetlerini sürdürken, diğer yandan da 20 Nisan 2023'te karaya ulaştırılan Karadeniz doğalgazını ulusal sisteme göndererek vatandaşın kullanımına sunuyor.

1 AYDA 1 MİLYAR LİRAYI BULACAK Halihazırda günlük 2 milyon metreküp civarında gaz, Türkiye Petrolleri Anonim Ortaklığı (TPAO) tarafından Filyos'taki Doğalgaz İşleme Tesisi'nde işlenerek Boru Hatları İle Petrol Taşıma Anonim Şirketi'nin (BOTAŞ) ulusal doğalgaz şebekesine veriliyor. Henüz tam kapasite üretime geçilmemesine rağmen, yerli gazın ekonomiye katkısı da hissedilmeye başladı. 2 milyon metreküp yerli gazdan elde edilen tasarruf, 30 milyon TL civarında. Bu çerçevede, bir ayda elde edilecek gelir de yaklaşık 1 milyar Türk Lirası'nı bulacak.

150 MİLYON TL KASADA KALACAK



Gazın şu an için basınç ve kaliteyle ilgili teknik testlerden geçirildiği ve bu nedenle sisteme verilen miktarın kademeli olarak artırılacağı belirtildi.

Sisteme verilen gazın yılsonuna kadar 10 milyon metreküpe çıkarılacağı öğrenildi. Üretim, ilk hedef olan 10 milyon metreküpe çıkarıldığında, bugünkü fiyatlar bazında günlük 150 milyon TL Türkiye'nin kasasında kalacak. Karadeniz'deki Sakarya Gaz Sahası Geliştirme projesi iki fazda yürütülüyor. Projenin ilk fazı için deniz altında 10 kuyu açılmıştı.