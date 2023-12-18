Zamlı maaşlar tazminatı artıracak! Kıdem tazminatı hesaplanırken hangi ücret dikkate alınıyor? İşveren tavanın üzerinde tazminat ödeyebilir mi?

Emeklilik ya da başka gerekçeyle işten ayrılmayı planlayanlar yeni yıl için kıdem tazminatı hesabı yapmaya başladı. Asgari ücret ve memur zamlarıyla beraber Ocak ayı itibariyle kıdem tazminatı taban ve tavanı artırıyor.

Kıdem tazminatının taban tutarını brüt asgari ücret belirliyor. Asgari ücretin yüzde 40 artması durumunda kıdem tazminatı tabanı (asgari kıdem tazminatı tutarı) 18 bin 779, yüzde 50 artması halinde de 20 bin 121 liraya çıkacak. Memur maaşlarına yapılacak artış da işçilerin kıdem tazminatı tavanını etkileyecek. Bu yılın ikinci yarısında 23 bin 489 lira olan kıdem tazminatı tavanı artış yüzde 45 olursa 34 bin 60 liraya, yüzde 50 olursa 35 bin 234 liraya çıkacak.