Zamlı maaşlar tazminatı artıracak! Kıdem tazminatı hesaplanırken hangi ücret dikkate alınıyor? İşveren tavanın üzerinde tazminat ödeyebilir mi?

Emeklilik ya da başka gerekçeyle işten ayrılmayı planlayanlar yeni yıl için kıdem tazminatı hesabı yapmaya başladı. Asgari ücret ve memur zamlarıyla beraber Ocak ayı itibariyle kıdem tazminatı taban ve tavanı artırıyor.
Emeklilik ya da başka gerekçeyle işten ayrılmayı planlayanlar yeni yıl için kıdem tazminatı hesabı yapmaya başladı. Asgari ücret ve memur zamlarıyla beraber Ocak ayı itibariyle kıdem tazminatı taban ve tavanı artırıyor.
Kıdem tazminatının taban tutarını brüt asgari ücret belirliyor. Asgari ücretin yüzde 40 artması durumunda kıdem tazminatı tabanı (asgari kıdem tazminatı tutarı) 18 bin 779, yüzde 50 artması halinde de 20 bin 121 liraya çıkacak. Memur maaşlarına yapılacak artış da işçilerin kıdem tazminatı tavanını etkileyecek. Bu yılın ikinci yarısında 23 bin 489 lira olan kıdem tazminatı tavanı artış yüzde 45 olursa 34 bin 60 liraya, yüzde 50 olursa 35 bin 234 liraya çıkacak.
KIDEM TAZMİNATI HESAPLANIRKEN HANGİ ÜCRET DİKKATE ALINIYOR?
Kıdem tazminatı hesabında, brüt ücrete ilaveten çalışana sağlanan para ve parayla ölçülmesi mümkün yan ödemeler de dikkate alınıyor. 1 yıl içinde yapılan ayni, nakdi ödemelerin tamamı toplanarak 365'e bölünüyor. Hesaplanan bir günlük tutarın 30 katı, brüt ücrete eklenerek giydirilmiş ücret bulunuyor. Yemek, barınma-kira yardımı, servis, yol, ulaşım, yakacak bedeli, giyim yardımı, teşvik primi, kıdem ücreti, ikramiye, primler devamlılık esasıyla hesaba dahil ediliyor
İŞVEREN TAVANIN ÜZERİNDE TAZMİNAT ÖDEYEBİLİR Mİ?
İşveren isterse kıdem tazminatı tavanının üzerinde ödeme yapabilir. Kıdem tazminatının tavana kadar olan kısmı için sadece damga vergisi kesintisi yapılıyor.
KIDEM TAZMİNATININ PEŞİN ÖDENMESİ ZORUNLU MU?
İş Kanunu'na göre kıdem tazminatı peşin ödenmek zorunda, taksitli ödeme için çalışanın onayı gerekiyor. Taksitlendirilen kıdem için yazılı sözleşme yapılmasında fayda bulunuyor. Bölünen taksit sayısı ve ödeme takviminin kayıt altına alınması mağduriyetleri önler.
2 YIL SİGORTASIZ ÇALIŞTIM, O DÖNEME İLİŞKİN KIDEM TAZMİNATINI TALEP EDEBİLİR MİYİM?
Belgelerle kanıtlamanız durumunda geriye dönük sigortalılık sağlanacaktır ve kıdem hakkı da doğacaktır. Belgeyle kanıtlama imkânı olmayanların hizmetlerinin geçtiği yılın sonunda başlayarak 5 yıl içinde iş mahkemesine başvurarak hizmet tespit davası açması gerekiyor.
İŞYERİNİN VERDİĞİ AYLIK YEMEK KARTI TUTARI DA DAHİL EDİLİR Mİ?
Yemek karşılığı verilen nakit para, çek, kart ya da işyerinde verilen yemek de yemek yardımı kapsamında bulunuyor. Çalışanın geliş gidişinde verilen servis hizmeti, ulaşım parası da aynı şekilde hesaba katılıyor. Koruyucu elbise, ulusal bayram, tatil ödemeleri hesaba dahil edilmiyor.