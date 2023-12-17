Asgari ücrete yıllık formül! Milyonların gözü ikinci toplantıda: Zam oranı ne kadar olacak?

Asgari Ücret Tespit Komisyonu ikinci toplantısı ise 18 Aralık Pazartesi günü Çalışma ve Sosyal Güvenlik Bakanlığı ev sahipliğinde başlayacak. Komisyonda işçi tarafını temsilen 5 kişilik heyete TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, işveren tarafını temsilen 5 kişilik heyete TİSK Genel Sekreteri Akansel Koç, 5 kişilik hükümet heyetinde Çalışma Genel Müdürü Mehmet Baş başkanlık edecek. Hazine ve Maliye Bakanlığı, Ticaret Bakanlığı ve Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK) temsilcilerinin enflasyon, alım gücü ve istihdam başta olmak üzere ekonomik veri ve raporları sunması beklenen toplantıda, taraflar ara zam rakamına dair pazarlık yürütecek.

BEKLENTİLER YÜKSELİYOR



Asgari ücretin bu yıl tek rakam olarak belirlenecek olması artış ile ilgili beklentileri de yükseltti. Yıl sonunda 6 aylık enflasyonun yüzde 38-40 aralığında çıkacak olmasıyla en az artışın bu oranda olması bekleniyor.



Memur ve memur emeklilerine verilecek yüzde 50 artışın da asgari ücret için referans olması bekleniyor. Yıllık ücret için artışın yüzde 55'lere kadar çıkması ve net asgari ücretin 17 bin liranın üzerinde belirlenmesi de gündemde. TAKVİM UYGULAMASINI İNDİRMEK İÇİN TIKLAYIN