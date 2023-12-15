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17.103 TL, 16.533 TL asgari ücret hesabı! Yeni tarih duyuruldu! Kıdem tazminatı, aile destek, sosyal yardım, 65 yaş aylığı...

Ülkemizde milyonlarca çalışanı ilgilendiren yeni asgari ücret belirleme sürecinde son aşamaya gelinirken, gözler 18 Aralık'ta gerçekleşecek ikinci toplantıya çevrildi. Yapılan açıklamalar ve görüşmeler, enflasyonun üzerinde bir artışın gündeme geldiğini gösteriyor. Toplantının beklentileri arasında, çalışanların ekonomik koşullarını iyileştirmeyi hedefleyen enflasyonun üzerinde artış formülleri bulunuyor. İşçi sendikaları ve işveren temsilcileri arasındaki müzakerelerde, geçen yılki enflasyon oranlarına paralel olarak belirlenecek bir artış formülü üzerinde duruluyor.

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Giriş Tarihi 15 Aralık 2023, 20:03 Güncelleme 15 Aralık 2023, 20:03
17.103 TL, 16.533 TL asgari ücret hesabı! Yeni tarih duyuruldu! Kıdem tazminatı, aile destek, sosyal yardım, 65 yaş aylığı...

İlk toplantıda rakam konuşulmazken, ikinci veya üçüncü toplantıda yeni asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor. Araştırmaların ve verilerin masaya yatırılacağı ikinci toplantıda, büyük bir ihtimalle üçüncü toplantıda işverenleri temsil eden TİSK'in asgari ücret teklifini sunması öngörülüyor.

FORMÜLLER ORTAYA ÇIKTI!

Eğer Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak asgari ücrette yüzde 40 artış yönünde karar alırsa net 15 bin 963, brüt de 18 bin 780 lira seviyesine ulaşılacak. Bu ücretin işverene maliyeti ise 22 bin 66 liraya ulaşacak.

Yüzde 45'lik artış halinde net asgari ücret 16 bin 533, brütü de 19 bin 451 liraya çıkarken, işverene maliyeti ise 22 bin 854 liraya ulaşacak. Ocak ayında memurların ve memur emeklilerinin zam oranının yüzde 50 seviyelerinde beklenmesi, asgari ücrette de bu seviyeleri gündeme getirdi. Asgari ücret yüzde 50'lik artış kararı verilirse net 17 bin 103, brüt 20 bin 121, işverene maliyeti ise 23 bin 643 liraya çıkacak.

FORMÜLLERE GÖRE NE OLACAK?

Yüzde 40 zamlı:
Net ücret: 15.963,25 TL
Brüt ücret: 18.780,30 TL
İşverene maliyeti: 22.066,86 TL

Yüzde 45 zamlı:
Net ücret: 16.533,37 TL
Brüt ücret: 19.451,02 TL
İşverene maliyeti: 22.854,96 TL

Yüzde 50 zamlı:
Net ücret: 17.103,49 TL
Brüt ücret: 20.121,75 TL
İşverene maliyeti: 23.643,06 TL

ENFLASYON NE ÇIKACAK?

2023 yılına 8 bin 506 liradan başlayan, Temmuz'da yüzde 34 ara zam ile 11 bin 402 liraya çıkan asgari ücretteki artışın büyük bir ihtimalle yüzde 40 ile 50 arasında belirlenmesi bekleniyor.

2023 yılı enflasyonunun yüzde 65 seviyelerinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor. İkinci 6 aylık TÜFE de bu tahmine göre yüzde 37.76 hesaplanıyor. Bu kapsamda yapılabilecek en düşük zam oranının yüzde 40 olabileceği üzerinde duruluyor. Halen asgari ücret net 11 bin 402, brüt 13 bin 414 lira. İşverene maliyeti de 15 bin 762 lira seviyesinde bulunuyor.

İKİNCİ TOPLANTI 18 ARALIK'TA

Doğrudan 7 milyona yakın çalışanı, dolaylı olarak ise tüm vatandaşları ilgilendiren yeni asgari ücret rakamının belirlenmesine yönelik süreç resmen başladı. TÜRK-İŞ Genel Başkan Yardımcısı Ramazan Ağar, ''Bugün milyonlarca kişinin gözü kulağı bugünkü toplantıdaydı. Bugünkü toplantılarımızda herhangi bir ücret konusu görüşülmedi. Pazartesi saat 13.30'da tekrar bir araya gelinecek.'' dedi.

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