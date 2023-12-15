17.103 TL, 16.533 TL asgari ücret hesabı! Yeni tarih duyuruldu! Kıdem tazminatı, aile destek, sosyal yardım, 65 yaş aylığı...

İlk toplantıda rakam konuşulmazken, ikinci veya üçüncü toplantıda yeni asgari ücretin belirlenmesi bekleniyor. Araştırmaların ve verilerin masaya yatırılacağı ikinci toplantıda, büyük bir ihtimalle üçüncü toplantıda işverenleri temsil eden TİSK'in asgari ücret teklifini sunması öngörülüyor.

FORMÜLLER ORTAYA ÇIKTI! Eğer Asgari Ücret Tespit Komisyonu 1 Ocak'tan itibaren geçerli olacak asgari ücrette yüzde 40 artış yönünde karar alırsa net 15 bin 963, brüt de 18 bin 780 lira seviyesine ulaşılacak. Bu ücretin işverene maliyeti ise 22 bin 66 liraya ulaşacak.