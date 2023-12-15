Emekliye cepleri şenlendirecek müjde! 18 Aralık Pazartesi 08.30’dan itibaren 11.500 TL ödeme fırsatı

ÇALIŞAN EMEKLİLERE İKRAMİYE
Çalışan emeklilere yönelik 5.000 TL Cumhuriyet ikramiyesi, yaklaşık 4.6 milyon emekliyi kapsayacak şekilde planlanıyor.
Emekli maaşlarına yapılacak olan zam 3 Ocak günü netleşecek ve ödemeler 17 Ocak'ta başlayarak ay sonuna kadar devam edecek.
PROMOSYON ÖDEMELERİNDE YENİ DÖNEM
Promosyon ödemeleri de yenileniyor. Şu anki en düşük promosyon 4.500 TL iken, en yüksek 12.500 TL olarak ödenmekte. Yeni promosyon tutarları, 3 Ocak'tan sonra bankalar tarafından açıklanacak. Emekliler, bu yeni promosyon ödemeleri için kolay ve hızlı bir şekilde başvuruda bulunabilecekler.
Bu kapsamda başvuruları bugün ve hafta sonu yapacak olanlar ödemelerini 18 Aralık Pazartesi sabah 08.30'tan itibaren almaya başlayacak.