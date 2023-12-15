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Emekliye cepleri şenlendirecek müjde! 18 Aralık Pazartesi 08.30'dan itibaren 11.500 TL ödeme fırsatı

2024 yılına girmemize kısa bir süre kala SSK ve Bağ-Kur emeklileri için maaş düzenlemeleri ve promosyon artışları büyük bir merak konusu haline geldi. Ocak ayında açıklanacak olan Aralık ayı enflasyon verileri emekli maaşlarında yapılacak zammın oranını belirleyecek. Şu anda 7.500 TL olan taban emekli maaşı yeni düzenlemelerle daha da yükselecek. Bu durum milyonlarca emekli vatandaşın durumunu iyileştirecek önemli bir gelişme olarak öne çıkıyor.

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Giriş Tarihi 15 Aralık 2023, 15:15 Güncelleme 15 Aralık 2023, 15:15
Emekliye cepleri şenlendirecek müjde! 18 Aralık Pazartesi 08.30’dan itibaren 11.500 TL ödeme fırsatı

Bu gelişmeler, 2024 yılının Ocak ayını emekliler için heyecan verici kılan önemli faktörler arasında yer alıyor. Emeklinin yüzünü güldürecek bu düzenlemeler ekonomik refahlarına doğrudan katkı sağlayacak. 3 Ocak tarihinde açıklanacak olan enflasyon zammı, çalışanların maaşlarına doğrudan yansıtılacak ve aynı hesaplarına aktarılacak.

EMEKLİLERİN GÖZÜ KULAĞI 2024 MAAŞ ZAMMINDA

2024 Ocak ayı milyonlarca emekli vatandaş için yeni bir maaş döneminin başlangıcı olacak. 2023 Temmuz ayında yaşanan promosyon artışının ardından Ocak ayında benzer bir artış bekleniyor.

Ocak ayı emekli vatandaşlar için yeni maaş döneminin başlangıcı olacak. Geçtiğimiz Temmuz ayında gerçekleşen promosyon artışının ardından Ocak ayında benzer bir artışın yaşanması bekleniyor.

ÇALIŞAN EMEKLİLERE İKRAMİYE

Çalışan emeklilere yönelik 5.000 TL Cumhuriyet ikramiyesi, yaklaşık 4.6 milyon emekliyi kapsayacak şekilde planlanıyor.

Emekli maaşlarına yapılacak olan zam 3 Ocak günü netleşecek ve ödemeler 17 Ocak'ta başlayarak ay sonuna kadar devam edecek.

PROMOSYON ÖDEMELERİNDE YENİ DÖNEM

Promosyon ödemeleri de yenileniyor. Şu anki en düşük promosyon 4.500 TL iken, en yüksek 12.500 TL olarak ödenmekte. Yeni promosyon tutarları, 3 Ocak'tan sonra bankalar tarafından açıklanacak. Emekliler, bu yeni promosyon ödemeleri için kolay ve hızlı bir şekilde başvuruda bulunabilecekler.

Bu kapsamda başvuruları bugün ve hafta sonu yapacak olanlar ödemelerini 18 Aralık Pazartesi sabah 08.30'tan itibaren almaya başlayacak.

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