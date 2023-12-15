Emekliye cepleri şenlendirecek müjde! 18 Aralık Pazartesi 08.30’dan itibaren 11.500 TL ödeme fırsatı

Emekli maaşlarına yapılacak olan zam 3 Ocak günü netleşecek ve ödemeler 17 Ocak'ta başlayarak ay sonuna kadar devam edecek.

PROMOSYON ÖDEMELERİNDE YENİ DÖNEM

Promosyon ödemeleri de yenileniyor. Şu anki en düşük promosyon 4.500 TL iken, en yüksek 12.500 TL olarak ödenmekte. Yeni promosyon tutarları, 3 Ocak'tan sonra bankalar tarafından açıklanacak. Emekliler, bu yeni promosyon ödemeleri için kolay ve hızlı bir şekilde başvuruda bulunabilecekler.