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32-46-92 günlük mevduat faizleri tepe noktasında! 150 bin TL'nin faiz getirisi ne kadar? 2023 Aralık banka banka hesaplama çıktı

Aralık ayının sonlarına doğru vatandaşlar birikimlerini en iyi şekilde değerlendirmek ve mevduat hesaplarının getirisini maksimize etmek için harekete geçiyor. Mevduat hesaplarının getirisi, vade süresi ve faiz oranlarına bağlı olarak değişkenlik gösterdiğinden yatırımcılar farklı bankaların resmi internet sitelerinde yer alan güncel faiz oranlarını incelemeye başladılar.

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Giriş Tarihi 15 Aralık 2023, 14:11 Güncelleme 15 Aralık 2023, 14:11
32-46-92 günlük mevduat faizleri tepe noktasında! 150 bin TL’nin faiz getirisi ne kadar? 2023 Aralık banka banka hesaplama çıktı

Son yıllarda Türk Lirası (TL) mevduat hesaplarına verilen faiz oranları, yatırımcılar arasında büyük ilgi uyandırdı. 8 Aralık itibariyle sona eren haftada, bankacılık sektörünün toplam mevduatı, önceki haftaya göre 18,7 milyar lira artarak 14 trilyon 603,7 milyar liraya ulaştı. Bu gelişme, mevduat sahiplerinin TL mevduat hesaplarına olan taleplerindeki artışı yansıtıyor.

Konuyla ilgili Yeminli Mali Müşavir Ahmet Kurtuluş, yaptığı açıklamalarda şu ifadelere yer verdi:

"Ekonomi yönetimi yapılan faiz artışlarıyla birlikte faizi daha cazip hale getirip enflasyondaki yükselişe dur demek istiyor. Bu yapılan hamlelerin tamamında TL mevduatlar daha cazip hale getirilecektir. TL mevduatlara olan ilgiyi artıracaktır, yatırımcılar enflasyondan daha fazla getiri gördüğü zaman mevduatlara yönelecektir. Risksiz olarak görülen yatırım aracı mevduatlara ilgi de ilerleyen süreçte artacaktır.



FAİZ ORANLARI NE KADAR?

Merkez Bankası'nın son yaptığı 5 puanlık bir faiz artışının mevduattaki karşılığının 1.5-2 puan aralığında olacağını söylemiştik. Merkez Bankası'nın yaptığı faiz artışı piyasadaki faiz oranlarını artırdı, mevduat ve kredi faiz oranları yükseldi. Ancak politika faizinde yapılan artış oranı kadar mevduatlar artmadı. Her bankaya göre değişmekle birlikte mevduat faizleri yüzde 1.5-2 aralığında yukarı geldi.

Şu anda yüzde 43-47 aralığında mevduat faizleri vadelere göre değişmektedir. Mevduatta yukarı yönlü artıştan bahsedebiliriz ancak bu artışın 1.5-2 puanla sınırlı olduğu gözükmektedir. Aralık ayında ise Merkez Bankası'ndan bir faiz artışı daha bekliyoruz. Bu 5 puan değil de 1-1.5 puan aralığında olacaktır.

1 MİLYON TL'NİN GETİRİSİ NE?

Bankaya göre değişmekle birlikte 36.500 ile 37.500 arasında bir getiri söz konusudur.

PARAYI MEVDUATA YATIRANLAR NEYE DİKKAT ETMELİ?

Güncel oranlar değişmekle birlikte bu takip edilmelidir. Bazı bankaların kampanyaları söz konusu olabiliyor. Yatırım yapacaklar kampanyaları gözden geçirebilir. Kısa vadede yatırım yapılmalıdır. Daha çok 1 ay ve 3 aylık vadelerin seçilmesini daha uygun buluyoruz. Bankalardaki hoş geldin faizleri değerlendirilebilir.

HANGİ VADE SEÇİMİ DAHA MANTIKLI?

Faiz artışlarının gündemde olduğu dönemde kısa vadeli yani aylık ve üç aylık vadeli mevduatların daha uygun olacağı kanaatindeyiz. Aralık ayında Merkez Bankası'nın faiz artıracağını düşünüyorum. Bu yüksek oranda olmasa da faiz oranlarını yükseltecektir. Yılbaşından itibaren daha uzun vadeli yatırımların yapılması geçerli olabilir. Yılbaşından sonra Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutmaya başladığını ilerleyen dönemlerde de yani 4. 5. aydan itibaren faizlerin geriye çekileceğini düşünüyoruz. Yılbaşından sonra uzun vadeli yatırımlar yapmak daha mantıklı olacaktır. Şu dönemde aylık ve üç aylık yatırımların daha sağlıklı olduğu kanaatindeyiz.

YÜZDE 55 FAİZ VEREN BANKALAR OLDUĞU SÖYLENİYOR, BU DOĞRU MU?

Bankaların dönem dönem yaptığı kampanyalarda bu geçerli olabiliyor ancak şu anda piyasada ağırlıklı oran yüzde 43-47 bandındadır. Biz mevduat faizlerinin bu aralıkta olduğunu gözlemliyoruz. Belli bir dönem bu aralıkta sürecektir. Faiz artışının devamı gelirse 1.5-2 puan daha mevduat faizleri artabilir."

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