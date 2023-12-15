32-46-92 günlük mevduat faizleri tepe noktasında! 150 bin TL’nin faiz getirisi ne kadar? 2023 Aralık banka banka hesaplama çıktı

Şu anda yüzde 43-47 aralığında mevduat faizleri vadelere göre değişmektedir. Mevduatta yukarı yönlü artıştan bahsedebiliriz ancak bu artışın 1.5-2 puanla sınırlı olduğu gözükmektedir. Aralık ayında ise Merkez Bankası'ndan bir faiz artışı daha bekliyoruz. Bu 5 puan değil de 1-1.5 puan aralığında olacaktır.

1 MİLYON TL'NİN GETİRİSİ NE? Bankaya göre değişmekle birlikte 36.500 ile 37.500 arasında bir getiri söz konusudur. PARAYI MEVDUATA YATIRANLAR NEYE DİKKAT ETMELİ? Güncel oranlar değişmekle birlikte bu takip edilmelidir. Bazı bankaların kampanyaları söz konusu olabiliyor. Yatırım yapacaklar kampanyaları gözden geçirebilir. Kısa vadede yatırım yapılmalıdır. Daha çok 1 ay ve 3 aylık vadelerin seçilmesini daha uygun buluyoruz. Bankalardaki hoş geldin faizleri değerlendirilebilir.

HANGİ VADE SEÇİMİ DAHA MANTIKLI? Faiz artışlarının gündemde olduğu dönemde kısa vadeli yani aylık ve üç aylık vadeli mevduatların daha uygun olacağı kanaatindeyiz. Aralık ayında Merkez Bankası'nın faiz artıracağını düşünüyorum. Bu yüksek oranda olmasa da faiz oranlarını yükseltecektir. Yılbaşından itibaren daha uzun vadeli yatırımların yapılması geçerli olabilir. Yılbaşından sonra Merkez Bankası'nın faizleri sabit tutmaya başladığını ilerleyen dönemlerde de yani 4. 5. aydan itibaren faizlerin geriye çekileceğini düşünüyoruz. Yılbaşından sonra uzun vadeli yatırımlar yapmak daha mantıklı olacaktır. Şu dönemde aylık ve üç aylık yatırımların daha sağlıklı olduğu kanaatindeyiz.

YÜZDE 55 FAİZ VEREN BANKALAR OLDUĞU SÖYLENİYOR, BU DOĞRU MU? Bankaların dönem dönem yaptığı kampanyalarda bu geçerli olabiliyor ancak şu anda piyasada ağırlıklı oran yüzde 43-47 bandındadır. Biz mevduat faizlerinin bu aralıkta olduğunu gözlemliyoruz. Belli bir dönem bu aralıkta sürecektir. Faiz artışının devamı gelirse 1.5-2 puan daha mevduat faizleri artabilir."