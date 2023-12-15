SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

340.000 TL taşıt kredisi taksit tablosu çıktı! 24 ay vadeli 2.el ve 0 km için cazip faiz oranları duyuruldu! Ziraat, Akbank, Vakıfbank...

Taşıt kredisi almayı düşünen vatandaşlar için bankaların sunduğu faiz oranları ve maliyetleri büyük önem taşımaktadır. Haberimizde sıralanan bankaların taşıt kredisi faiz oranları, seçenekleri değerlendirmek için önemli bir başlangıç noktası sunuyor. Her bankanın sunduğu avantajlar ve koşullar, kişisel ihtiyaç ve beklentilere göre değerlendirilmelidir. Bu bilgiler ışığında, en uygun taşıt kredisi seçeneğini bulmak, araç sahibi olma yolunda önemli bir adım olacaktır.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 15 Aralık 2023, 13:16 Güncelleme 15 Aralık 2023, 13:48
340.000 TL taşıt kredisi taksit tablosu çıktı! 24 ay vadeli 2.el ve 0 km için cazip faiz oranları duyuruldu! Ziraat, Akbank, Vakıfbank...

Taşıt kredisine yönelik faiz oranları sürekli bir değişim içerisindedir. Bu değişim, araba almayı planlayan vatandaşlar için oldukça önemli bir etken. Yenilenen kredi faiz oranları, araç sahibi olmayı düşünenler için fırsatlar sunuyor. İşte güncellenen taşıt kredisi faiz oranları ve bankaların sunduğu avantajlar.

340.000 TL taşıt kredisi taksit tablosu

Akbank
Taşıt Kredisi İkinci El

Faiz Oranı
%3,65

Aylık Taksit
24.032,50 TL

Toplam Ödeme
578.735 TL

Kuveyt Türk
2. El Araç Finansmanı

Kâr Payı Oranı
%3,39

Aylık Taksit
23.238,38 TL

Toplam Ödeme
559.676 TL

Türkiye Finans
2. El Taşıt Finansmanı

Kâr Payı Oranı
%3,59

Aylık Taksit
23.848,10 TL

Toplam Ödeme
574.054 TL

İş Bankası
Taşıt Kredisi 2. El

Faiz Oranı
%3,85

Aylık Taksit
24.652,09 TL

Toplam Ödeme
593.350 TL

Garanti BBVA
Taşıt Kredisi 2. El

Faiz Oranı
%5,39

Aylık Taksit
29.662,48 TL

Toplam Ödeme
713.599 TL

400.000 TL taşıt kredisi taksit tablosu

Ziraat Bankası Taşıt Kredisi Faiz Oranları

Ziraat Bankası, araç kredisi konusunda cazip seçenekler sunuyor. Örneğin, 400.000 TL tutarında 24 ay vadeli bir kredi için aylık taksit tutarı yaklaşık 29.665,88 TL olarak belirlenmiş. Bu kredinin yıllık maliyet oranı %86.3746 olarak hesaplanmış.



Akbank Taşıt Kredisi Faiz Oranları

Akbank, taşıt kredisi alanında dikkat çeken bir diğer banka. 400.000 TL'lik 24 ay vadeli taşıt kredisi için aylık taksit tutarı 28.418,61 TL. Akbank'ın bu kredisi için belirlenen yıllık maliyet oranı ise %76.6474.



İş Bankası Taşıt Kredisi Faiz Oranları

İş Bankası, taşıt kredisi faiz oranları konusunda cazip seçenekler sunan bir başka banka. 400.000 TL tutarında 24 ay vadeli bir kredi için aylık taksit tutarı 29.002,46 TL. İş Bankası'nın bu kredisi için yıllık maliyet oranı %73,0793 olarak belirlenmiş.



Yapı Kredi Taşıt Kredisi Faiz Oranları

Yapı Kredi, taşıt kredisi alanında müşterilerine sunduğu oranlarla dikkat çekiyor. 400.000 TL'lik 24 ay vadeli kredi için aylık taksit tutarı yaklaşık 29.517,93 TL. Bu kredinin yıllık maliyet oranı ise %83,3378.



VakıfBank Taşıt Kredisi Faiz Oranları

VakıfBank, taşıt kredisi alanında önemli bir seçenek. 400.000 TL'lik 24 ay vadeli bir kredi için aylık taksit tutarı 29.859,15 TL. VakıfBank'ın bu kredisi için belirlenen yıllık maliyet oranı %86,6517.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Soykırımın gölgesinde 10. Cuma namazı! İşgalci İsrail polisi katillerin fosfor bombası kullandığını deşifre eden muhabire saldırdı
Son dakika: İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya duyurdu! Murat Karayılan’ın koruması Yunus Aras etkisiz hale getirildi
Vakıf Katılım
SON DAKİKA