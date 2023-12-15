340.000 TL taşıt kredisi taksit tablosu çıktı! 24 ay vadeli 2.el ve 0 km için cazip faiz oranları duyuruldu! Ziraat, Akbank, Vakıfbank...

Taşıt kredisine yönelik faiz oranları sürekli bir değişim içerisindedir. Bu değişim, araba almayı planlayan vatandaşlar için oldukça önemli bir etken. Yenilenen kredi faiz oranları, araç sahibi olmayı düşünenler için fırsatlar sunuyor. İşte güncellenen taşıt kredisi faiz oranları ve bankaların sunduğu avantajlar.

340.000 TL taşıt kredisi taksit tablosu Akbank

Taşıt Kredisi İkinci El Faiz Oranı

%3,65 Aylık Taksit

24.032,50 TL Toplam Ödeme

578.735 TL



Kuveyt Türk

2. El Araç Finansmanı Kâr Payı Oranı

%3,39 Aylık Taksit

23.238,38 TL Toplam Ödeme

559.676 TL



Türkiye Finans

2. El Taşıt Finansmanı Kâr Payı Oranı

%3,59 Aylık Taksit

23.848,10 TL Toplam Ödeme

574.054 TL



İş Bankası

Taşıt Kredisi 2. El Faiz Oranı

%3,85 Aylık Taksit

24.652,09 TL Toplam Ödeme

593.350 TL



Garanti BBVA

Taşıt Kredisi 2. El Faiz Oranı

%5,39 Aylık Taksit

29.662,48 TL Toplam Ödeme

713.599 TL 400.000 TL taşıt kredisi taksit tablosu



Ziraat Bankası Taşıt Kredisi Faiz Oranları



Ziraat Bankası, araç kredisi konusunda cazip seçenekler sunuyor. Örneğin, 400.000 TL tutarında 24 ay vadeli bir kredi için aylık taksit tutarı yaklaşık 29.665,88 TL olarak belirlenmiş. Bu kredinin yıllık maliyet oranı %86.3746 olarak hesaplanmış.