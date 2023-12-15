340.000 TL taşıt kredisi taksit tablosu çıktı! 24 ay vadeli 2.el ve 0 km için cazip faiz oranları duyuruldu! Ziraat, Akbank, Vakıfbank...

Taşıt kredisine yönelik faiz oranları sürekli bir değişim içerisindedir. Bu değişim, araba almayı planlayan vatandaşlar için oldukça önemli bir etken. Yenilenen kredi faiz oranları, araç sahibi olmayı düşünenler için fırsatlar sunuyor. İşte güncellenen taşıt kredisi faiz oranları ve bankaların sunduğu avantajlar.
340.000 TL taşıt kredisi taksit tablosu
Akbank
Taşıt Kredisi İkinci El
Faiz Oranı
%3,65
Aylık Taksit
24.032,50 TL
Toplam Ödeme
578.735 TL
Kuveyt Türk
2. El Araç Finansmanı
Kâr Payı Oranı
%3,39
Aylık Taksit
23.238,38 TL
Toplam Ödeme
559.676 TL
Türkiye Finans
2. El Taşıt Finansmanı
Kâr Payı Oranı
%3,59
Aylık Taksit
23.848,10 TL
Toplam Ödeme
574.054 TL
İş Bankası
Taşıt Kredisi 2. El
Faiz Oranı
%3,85
Aylık Taksit
24.652,09 TL
Toplam Ödeme
593.350 TL
Garanti BBVA
Taşıt Kredisi 2. El
Faiz Oranı
%5,39
Aylık Taksit
29.662,48 TL
Toplam Ödeme
713.599 TL
400.000 TL taşıt kredisi taksit tablosu
Ziraat Bankası Taşıt Kredisi Faiz Oranları
Ziraat Bankası, araç kredisi konusunda cazip seçenekler sunuyor. Örneğin, 400.000 TL tutarında 24 ay vadeli bir kredi için aylık taksit tutarı yaklaşık 29.665,88 TL olarak belirlenmiş. Bu kredinin yıllık maliyet oranı %86.3746 olarak hesaplanmış.
Akbank Taşıt Kredisi Faiz Oranları
Akbank, taşıt kredisi alanında dikkat çeken bir diğer banka. 400.000 TL'lik 24 ay vadeli taşıt kredisi için aylık taksit tutarı 28.418,61 TL. Akbank'ın bu kredisi için belirlenen yıllık maliyet oranı ise %76.6474.