Son dakika: Borsa İstanbul’da 4 büyük takımın hisselerine ’yumruk!’ Faruk Koca’nın Halil Umut Meler’e attığı yumruk piyasaları salladı

Borsada işlem gören Fenerbahçe , Galatasaray , Beşiktaş ve Trabzonspor 'un hisseleri dün akşam hakem Halil Umut Meler 'e yapılan yumruklu saldırının etkisiyle güne düşüşle başladı.

Borsada işlem gören 4 büyük kulüp Fenerbahçe, Galatasaray, Beşiktaş ve Trabzonspor'un hisseleri güne düşüşle başladı. Fenerbahçe hisseleri kapanışa göre güne yüzde 3,1 düşüşle 108,70 puandan başladı. Galatasaray hisseleri yüzde 2,51 gerilemeyle 7,40 puandan açılırken, Beşiktaş hisseleri yüzde 1,23 gerilemeyle 48 puandan ve Trabzonspor hisseleri de yüzde 2,39'luk düşüşle 2,85 puandan başladı.