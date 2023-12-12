Ziraat Bankası ve Vakıfbank 50.000 TL ödeme yapacak! TC kimlik son rakamları 0-2-4-6-8 olanlar dikkat!

Ziraat Bankası'nın tüketici kredisi ise %4,14 faiz oranı ile sunuluyor. Bu kredi için aylık taksit miktarı 3.171,47 Türk Lirası, toplam geri ödeme miktarı ise 114.422,92 Türk Lirası olarak hesaplanıyor.

Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın bu yenilikçi kredi kampanyaları, müşterilere esnek ve uygun finansman seçenekleri sunarak onların ihtiyaçlarını karşılamayı ve hayallerini gerçekleştirmeyi amaçlıyor. Ayrıca, bu kampanyalar toplumsal refahı artırma ve ekonomik zorluklarla mücadele eden vatandaşlara destek olma gibi önemli hedefleri de beraberinde getiriyor.