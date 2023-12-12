SON DAKİKA
PODCAST CANLI YAYIN
Haberler Ekonomi Haberleri

Ziraat Bankası ve Vakıfbank 50.000 TL ödeme yapacak! TC kimlik son rakamları 0-2-4-6-8 olanlar dikkat!

Ziraat Bankası ve Vakıfbank, finansal sektörde çığır açan bir kampanya ile sahneye çıkıyor. Bu kampanya, sadece bir kredi imkanı sunmakla kalmıyor, aynı zamanda bireylerin hayallerini gerçekleştirmelerine ve ihtiyaçlarına ulaşmalarına yardımcı olacak bir kapı açıyor. Bu yenilikçi adım, finansal süreçleri basitleştiren ve müşterilere internet üzerinden veya mobil uygulamalar aracılığıyla kolayca başvuru yapma fırsatı sunan tamamen yeni bir başvuru sistemini içeriyor.

takvim.com.tr takvim.com.tr
Giriş Tarihi 12 Aralık 2023, 11:24 Güncelleme 12 Aralık 2023, 11:24
Ziraat Bankası ve Vakıfbank 50.000 TL ödeme yapacak! TC kimlik son rakamları 0-2-4-6-8 olanlar dikkat!

Banka, her bireyin özel ihtiyaçlarına uygun çeşitli kredi seçenekleri sunuyor. Bu krediler, 36 aya kadar uzanan vadeler ve 50.000 Türk Lirası'na kadar kredi limitleri ile hayallerin ve hedeflerin gerçekleştirilmesini destekliyor. Emeklilere yönelik avantajlar da içeren kampanya, maaş hesaplarını Ziraat Bankası'na taşıyan emeklilere daha yüksek kredi limitleri ve özel fırsatlar sunuyor.

Bu devlet destekli kredi kampanyası, ekonomik zorluklarla mücadele eden vatandaşlara destek olmayı hedefliyor ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlıyor. Kampanya, bireylere finansal destek sağlamanın yanı sıra toplumun genel refahına katkıda bulunmayı hedefleyen bir misyon üstleniyor.

50.000 TL 36 Ay Vadeli İhtiyaç Kredileri

Vakıfbank İhtiyaç Kredisi Detayları

Vakıfbank'ın sunduğu ihtiyaç kredisi, %3,89 faiz oranı ile dikkat çekiyor. Aylık taksit miktarı 3.043,88 Türk Lirası olarak belirlenmişken, toplam geri ödeme miktarı 109.829,68 Türk Lirası'na ulaşıyor.

Ziraat Bankası Tüketici Kredisi Detayları

Ziraat Bankası'nın tüketici kredisi ise %4,14 faiz oranı ile sunuluyor. Bu kredi için aylık taksit miktarı 3.171,47 Türk Lirası, toplam geri ödeme miktarı ise 114.422,92 Türk Lirası olarak hesaplanıyor.

Ziraat Bankası ve Vakıfbank'ın bu yenilikçi kredi kampanyaları, müşterilere esnek ve uygun finansman seçenekleri sunarak onların ihtiyaçlarını karşılamayı ve hayallerini gerçekleştirmeyi amaçlıyor. Ayrıca, bu kampanyalar toplumsal refahı artırma ve ekonomik zorluklarla mücadele eden vatandaşlara destek olma gibi önemli hedefleri de beraberinde getiriyor.

Günün Manşetleri TÜM MANŞETLER
Ankaragücü Başkanı Faruk Koca’dan Halil Umut Meler’e yumruk! Bakan açıkladı: Koca tutuklandı
Özgür Özel pazarlık peşinde: PKK’nın partisi DEM’i ziyaret edecek!
Casper
SON DAKİKA