Ziraat Bankası ve Vakıfbank 50.000 TL ödeme yapacak! TC kimlik son rakamları 0-2-4-6-8 olanlar dikkat!

Banka, her bireyin özel ihtiyaçlarına uygun çeşitli kredi seçenekleri sunuyor. Bu krediler, 36 aya kadar uzanan vadeler ve 50.000 Türk Lirası'na kadar kredi limitleri ile hayallerin ve hedeflerin gerçekleştirilmesini destekliyor. Emeklilere yönelik avantajlar da içeren kampanya, maaş hesaplarını Ziraat Bankası'na taşıyan emeklilere daha yüksek kredi limitleri ve özel fırsatlar sunuyor.
Bu devlet destekli kredi kampanyası, ekonomik zorluklarla mücadele eden vatandaşlara destek olmayı hedefliyor ve toplumsal dayanışmayı güçlendirmeyi amaçlıyor. Kampanya, bireylere finansal destek sağlamanın yanı sıra toplumun genel refahına katkıda bulunmayı hedefleyen bir misyon üstleniyor.
50.000 TL 36 Ay Vadeli İhtiyaç Kredileri
Vakıfbank İhtiyaç Kredisi Detayları
Vakıfbank'ın sunduğu ihtiyaç kredisi, %3,89 faiz oranı ile dikkat çekiyor. Aylık taksit miktarı 3.043,88 Türk Lirası olarak belirlenmişken, toplam geri ödeme miktarı 109.829,68 Türk Lirası'na ulaşıyor.