Malulen emeklilik için gereken şartlar duyuruldu! Bu hastalığı geçirenler erken emeklilik biletini kapıyor

Malulen emeklilik çalışanların işlerini yerine getiremeyecek duruma düşmeleri halinde devreye giren bir sosyal güvenlik hakkıdır. Bu, özellikle işini yapamayacak durumda olan ve başka iş bulma ihtimali düşük olan kişilerin yaşayabileceği mağduriyetleri önlemeyi amaçlıyor. Ancak her sağlık problemi malulen emeklilik hakkını doğurmayabiliyor.