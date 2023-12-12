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Malulen emeklilik için gereken şartlar duyuruldu! Bu hastalığı geçirenler erken emeklilik biletini kapıyor

Türkiye'de sigortalı çalışanların karşılaştığı sağlık sorunları nedeniyle erken emeklilik, sıklıkla gündeme gelen bir konu oluyor. Sosyal güvenlik sistemi malulen emeklilik ve engelli hakkıyla emeklilik olmak üzere iki ana kategori altında bu durumu ele alıyor. Malulen emeklilik için gereken şartlar duyuruldu. Listedeki hastalıkların varlığı durumunda, iş gücü kaybının %60 ve üzeri olduğu tespit edilirse, kişi malulen emeklilik hakkı kazanabiliyor.

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Giriş Tarihi 12 Aralık 2023, 10:37 Güncelleme 12 Aralık 2023, 10:37
Malulen emeklilik için gereken şartlar duyuruldu! Bu hastalığı geçirenler erken emeklilik biletini kapıyor

Malulen emeklilik çalışanların işlerini yerine getiremeyecek duruma düşmeleri halinde devreye giren bir sosyal güvenlik hakkıdır. Bu, özellikle işini yapamayacak durumda olan ve başka iş bulma ihtimali düşük olan kişilerin yaşayabileceği mağduriyetleri önlemeyi amaçlıyor. Ancak her sağlık problemi malulen emeklilik hakkını doğurmayabiliyor.

MALULEN EMEKLİLİK İÇİN GEREKEN ŞARTLAR

Malulen emeklilik için yasal olarak belirli şartlar bulunmaktadır:

Çalışanın en az 10 yıl sigortalı olarak çalışmış olması.
En az 1800 gün prim ödemesinin yapılmış olması.
Malullük durumunun, sigortalı işe giriş tarihinden sonra meydana gelmesi.
Çalışanın maluliyet durumunun resmi sağlık kuruluşlarından alınan bir malulluk raporu ile belgelenmesi.

MALULEN EMEKLİLİKTE KABUL EDİLEN SAĞLIK SORUNLARI

Malulen emeklilikte kabul edilen sağlık sorunları arasında kanser, epilepsi, Parkinson hastalığı, beyin tümörleri, Behçet hastalığı, organ nakli (kemik iliği hariç), AIDS, tüberküloz, siroz, zeka geriliği, şizofreni, bipolar bozukluk, multipl skleroz (MS), serebral palsi, felç, uzuv kayıpları, demans ve görme kaybı gibi ciddi rahatsızlıklar yer alır.

Bu hastalıkların varlığı durumunda, iş gücü kaybının %60 ve üzeri olduğu tespit edilirse, kişi malulen emeklilik hakkı kazanabilir.

Engellilere Erken Emeklilik

Engelli hakkıyla emeklilik ise, engelli bireyler için özel olarak tasarlanmış bir emeklilik sistemidir. Bu sistem, engelli kişilerin çalışma hayatında karşılaştıkları zorlukları göz önünde bulundurarak onlara daha erken emeklilik imkanı sunar.

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