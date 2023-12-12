Malulen emeklilik için gereken şartlar duyuruldu! Bu hastalığı geçirenler erken emeklilik biletini kapıyor

MALULEN EMEKLİLİKTE KABUL EDİLEN SAĞLIK SORUNLARI
Malulen emeklilikte kabul edilen sağlık sorunları arasında kanser, epilepsi, Parkinson hastalığı, beyin tümörleri, Behçet hastalığı, organ nakli (kemik iliği hariç), AIDS, tüberküloz, siroz, zeka geriliği, şizofreni, bipolar bozukluk, multipl skleroz (MS), serebral palsi, felç, uzuv kayıpları, demans ve görme kaybı gibi ciddi rahatsızlıklar yer alır.
Bu hastalıkların varlığı durumunda, iş gücü kaybının %60 ve üzeri olduğu tespit edilirse, kişi malulen emeklilik hakkı kazanabilir.
Engellilere Erken Emeklilik
Engelli hakkıyla emeklilik ise, engelli bireyler için özel olarak tasarlanmış bir emeklilik sistemidir. Bu sistem, engelli kişilerin çalışma hayatında karşılaştıkları zorlukları göz önünde bulundurarak onlara daha erken emeklilik imkanı sunar.